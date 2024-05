Skandal u Skupštini - Đilas uvredio Bugarsku!

Predsednik opozicione Stranke slobode i pravde Dragan Đilas danas je u Skupštini Srbije, kritikujući predložene članove nove vlade, uvredio ne samo kandidate za ministre, već i susednu zemlju - Bugarsku.

Svojom izjavom o kandidatu za prvog potpredsednika Vlade Siniši Malom, Đilas je još jednom demonstrirao svoju aroganciju, dovodeći u pitanje stručnost bugarskih eksperata iz određenih oblasti, samo zato što – nisu iz glavnog grada.

„Siniša Mali da bude prvi potpredsednik i ministar. On je idealan, on nema nijednu aferu, u pravu je gospodin Vučević. Bugari su rekli da je falsifikat, bugarski grafolog rekao da su potpisi falsifikovani. Evo, to je kraj vica. Nije bugarski grafolog iz Sofije, nego bugarski grafolog iz Plovdiva. Gde ste ga našli, ljudi, stvarno? Svaka vam čast“, rekao je Đilas.

Ovakvom izjavom iz skupštinske klupe, Đilas je uvredio sve građane Bugarske koji nisu iz Sofije, stručnu profesiju i državu Bugarsku, pokazujući da su oni za njega – građani drugog reda, kao što inače misli i za sve građane Srbije van Beograda.Đilas, očigledno, ne može da podnese cepanje svoje koalicije i sve izvesniji debakl na onim lokalnim izborima na koje njegova stranka uopšte sme da izađe, pa ne bira na koga „udara“.

Po ko zna koji put lične frustracije stavio je ispred nacionalnih interesa, vređajući susede i ne mareći za to što Srbija i Bugarska nikada nisu imali dobre odnose kao u poslednjih nekoliko godina.