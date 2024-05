'EKSPO NIJE SAMO BEOGRAD' Vučić: To su projekti širom cele zemlje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na Javnom servisu govorio je i o važnosti EKSPO-a.

Istakao je da Ekspo nije samo ono što se dešava u Beogradu već projekti širom cele zemlje.

- Želim da obavestim građane da već do kraja godine ćete moći da idete auto-putem do Šapca i brzom saobraćajnicom do Loznice - istakao je on i dodao da su ovo velike promene.

- To je strašno važno. Sve je to EKSPO.

- Svuda će građani imati veće plate i primanja, zato što će Srbija da raste. Na nama je da i nižoj klasi, onima sa nižim primanjima, omogućimo bolje uslove za život.

Naš nacionalni paviljon biće čudesan, mi ćemo da ga predstavimo za do mesec dana. Nećete verovati da Srbija može tako da se predstavi - dodao je srpski predsednik.

Autor: