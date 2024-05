BORELJ ČESTITAO VUČEVIĆU: Radujem se saradnji sa vama i Vladom Srbije na daljem napretku Srbije na putu ka EU

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj uputio je čestitku novom premijeru Srbije Milošu Vučeviću.

"Radujem se saradnji sa vama, šefom diplomatije Markom Đurićem i Vladom Srbije na daljem napretku Srbije na putu ka EU", napisao je Žozep Borelj na platformi Iks.

Congratulations to new Prime Min of Serbia @milos_vucevic.

I look forward to work w/ you, FM @markodjuric & @SerbianGov to move Serbia forward on its EU path.

Aligning & acting in line w/ EU values & common foreign & security policy are essential signals of strategic orientation.