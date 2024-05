ORLIĆ ODGOVORIO ROTU: Kada se veliki obožavalac zločinca Kurtija oseća nezadovoljnim novom Vladom Srbije to je onda dobra vest (FOTO)

Potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke, Vladimir Orlić, oglasio se na svom Tviter nalogu gde je odgovorio Majklu Rotu na njegove kritike o novom sastavu Vlade Srbije.

- Kada se veliki obožavalac zločinca Kurtija, nasilja nad Srbima i brutalnog kršenja međunarodnog javnog prava oseća nezadovoljnim novom Vladom Srbije: to je dobra vest. Ali zamišljate da imate pravo da bilo šta kažete o Vladi suverene države? Ozbiljno? - poručio je Orlić.

When a huge fan of criminal Kurti, of violence against Serbs and brutal international public law violation feels dissatisfied with new Serbian Government: that's good news. But imagination of having some right to say anything about the Government of sovereign state? Seriously? https://t.co/FZv5yZ0wH0