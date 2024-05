Lavrov: Cilj rezolucije o Srebrenici je da se slome Srbi jer su previše svojeglavi i samostalni

Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Ruske Federacije, osenio je da je izglasavanje nacrta rezolucije u Srebrenici, ima za cilj da se slome Srbi podsećajući da su rezoluciju koju danas pokušavaju da proguraju u Ujedinjenim nacijama, i pre deset godina pokušali da donesu na Savetu bezbednosti UN, a da je Rusija uložila veto.

„Nemoguće je objasniti čime se na praktičnom planu rukovode Evropljani dok guraju tu ideju, osim jednim razlogom: Srbi su previše svojeglavi. Srbi su previše samostalni u svom ponašanju, ne pokoravaju se zahtevima da se pridruže sankcijama protiv Rusije, neće da priznaju nezavisnost Kosova, ne žele da Kosovo bude član međunarodnih organizacija. A za Zapad je to sada faktički ultimatum Beogradu“, istakao je Lavrov u intervjuu za banjalučku televiziju ATV.

Lavrov je podsetio da u Bosni i Hercegovini Milorada Dodika prikazuju kao glavnog negativca, koji navodno ruši Dejton, iako je on sa svojim timom jedini koji se u Bosni bori za dejtonske principe.

„Aleksandar Vučić je nedavno potvrdio evropsku orijentaciju u svojoj državnoj politici, a Brisel mu odgovara da ako hoće da postanu član EU, priznaju Kosovo i pridruže se sankcijama protiv Rusije, jer članstvo u EU automatski podrazumeva borbu protiv Rusije. To govoriti Srbima, ignorišući u potpunosti istoriju našeg prijateljstva, naših zajedničkih bitaka za slobodu, za nezavisnost, za pravoslavlje na kraju krajeva, za Slovene, ništa od toga Zapad ne interesuje. Čak bih rekao, interesuje ih, ali upravo zbog toga to treba uništiti“, rekao je Lavrov.

Govoreći o inicijativi da se takozvano Kosovo primi u Savet Evrope, Lavrov je napomenuo da se ta ideja pravda stavom da je na Kosovu primetan napredak u borbi protiv korupcije i da se stvara efikasan sistem pravosuđa.

„Ali svi znaju da je Kosovo teritorija potpunog bezakonja. Ali, naše zapadne kolege se ne crvene, oni o tome govore tako kao da je to skoro svetionik demokratije. Tamo nikada nije bilo nikakve demokratije, to je teritorija organizovanog kriminala, teritorija etničkog čišćenja u odnosu prema Srbima“, dodao je Lavrov i napomenuo da je očigledno da se na toj teritoriji iskorenjuje pravoslavlje.

Kako je rekao, Zapadu se to sviđa i oni i žele da se pravoslavlju nanese nepopravljiva šteta i da se pravoslavni svet nađe pod rukovodstvom istanbulskog patrijarha koji se nalazi pod direktnom komandom Sjedinjenih Država.

„Ista je politika i prema Republici Srpskoj. I sada samoimenovani nemački visoki predstavnik, koji je nelegitiman jer ga nije potvrdio Savet bezbednosti pokušava na sve načine da diskredituje Republiku Srpsku i zastupa stav o unitarizaciji Bosne i Hercegovine, pokušava da igra sa nekim političkim snagama srednjobosanskih Hrvata, ali, ipak, i bosanski Hrvati imaju svoje viđenje toga kako će braniti svoj identitet i principe Dejtona o ravnopravnosti tri konstitutivna naroda“, objasnio je on.

A to što oni sada pokušavaju u vezi sa BiH je direktno potkopavanje rezolucije Saveta bezbednosti UN.

„Za SAD rezolucije o Palestini, Balkanu, ako one zastupaju interese srpskog naroda, one nisu obavezujuće. I to treba imati na umu", napomenuo je Lavrov.

Mirovna konferencija u Švajcarskoj je neozbiljan događaj

Govoreći o specijalnoj vojnoj operaciji, ruski šef diplomatije je objasnio da je ona započeta da bi se zaustavio rat koji je do tada Zapad vodio protiv Moskve, i to rukama nacističkog kijevskog režima. Moskva je, prema njegovim rečima, bila iskreno zainteresovana za Minske sporazume, dok je Zapad nedavno priznao da su oni potpisani samo da bi se Ukrajina za to vreme snabdela oružjem.

„Rat se pripremao i vodio odavno. Tome su pridruženi i instrumenti zapadne politike kao što su sankcije, ucene, pretnje i nisu nam ostavili drugi izbor, jer je kijevski režim otvoreno krajem 2021. i početkom 2022. godine izabrao put nasilnog rešenja problema Donbasa. I mi smo krenulu u zaštitu svoje bezbednosti jer su Ukrajinu uvlačili u NATO“, istakao je Lavrov dodajući da su Ukrajinci instrument i da njihovi leševi Zapadu ne znače ništa.

Govoreći o specijalnoj vojnoj operaciji, ruski šef diplomatije je objasnio da je ona započeta da bi se zaustavio rat koji je do tada Zapad vodio protiv Moskve, i to rukama nacističkog kijevskog režima. Moskva je, prema njegovim rečima, bila iskreno zainteresovana za Minske sporazume, dok je Zapad nedavno priznao da su oni potpisani samo da bi se Ukrajina za to vreme snabdela oružjem.

„Rat se pripremao i vodio odavno. Tome su pridruženi i instrumenti zapadne politike kao što su sankcije, ucene, pretnje i nisu nam ostavili drugi izbor, jer je kijevski režim otvoreno krajem 2021. i početkom 2022. godine izabrao put nasilnog rešenja problema Donbasa. I mi smo krenulu u zaštitu svoje bezbednosti jer su Ukrajinu uvlačili u NATO“, istakao je Lavrov dodajući da su Ukrajinci instrument i da njihovi leševi Zapadu ne znače ništa.

Govoreći o najavljenoj mirovnoj konferenciji u Švajcarskoj, on je ocenio da je to neozbiljan događaj i da niko u Ukrajini, SAD i EU nije ni spreman za ozbiljan razgovor.

„Niko od njih nije spreman za ozbiljan razgovor. Oni se igraju parodije pregovora u obliku susreta u Ženevi, Švajcarskoj, Kopenhagenski format je slepa ulica“, naglasio je Lavrov.

On je rekao da se pokušava neistinama, ucenom i lažima da se na ta okupljanja privuče što veći broj zemalja u razvoju, odnsno zemalja svetskog juga.

„Neki učestvuju, a onda nama objašnjavaju da su učestvovali samo sa jednim ciljem - da objasne besmisao sličnih događaja bez učešća Rusije, koji su zasnovani na ultimatumima. Neki su se jednostavno razočarali i prestali su da dolaze na takve događaje“, zaključio je Lavrov.

Reputacija Engleza je dobro poznata

Lavrov je rekao da se nastavlja sa rešavanjem zadataka koji su zadati u okviru specijalne vojne operacije.

„Svima je već jasno da je demilitarizacija Ukrajine postala apsolutno neophodan korak, kada pogledate na ratnohuškačku kliku koja sada vodi Ukrajinu u Kijevu. Jasno je i to da je neizbežna denacifikacija Ukrajine, jer su otvoreno rasistički zakoni, zakonsko afirmisanje ideologije nacizma, glorifikacija onih kojima je presudio sud u Nirnbergu – neprihvatljivi u savremenoj Evropi“, rekao je on.

Lavrov nije isključio da je „ta pećinska rusofobija“ kojom sada diše Makron koji proglašava Moskvu za pretnju, potrebna za pokušaj da on postane vođa Evrope, „jašući na toj temi od koje je sam Zapad stvorio glavnu temu međunarodnog života“.

„Mada, ako uporedimo to sa tim šta je Zapad radio na drugim mestima, uključujući i Balkan, svima je jasno da se prioritet te teme zasniva na veštački stvorenim medijskim ratovima. Videćemo kako će se sve odvijati, ali ja ni ne sumnjam u to da Zapad laže“, istakao je on.

Govoreći o Kameronovoj izjavi da Ukrajinci imaju pravo da Rusiju gađaju britanskim oružjem, Lavrov je naveo da je reputacija Engleza dobro poznata.