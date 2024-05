'NA NAJODVRATNIJI NAČIN SU MI PONOVO ZABRANILI ULAZAK NA PROSTOR KIM' Petković: Nastavićemo da se borimo za naš narod na KIM (VIDEO)

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je danas za Novo jutro TV PINK, da nije dobio nikakvo obrazloženje već samo jednu rečenicu u mejlu, da mu se zabranjuje poseta Kosovu i Metohiji.

- Već godinu dana prištinski režim na čelu sa Aljbinom Kurtijem odbija meni, kao glavnom pregovaraču, da posetim KiM, to je direktno kršenje svih sporazuma posebno sporazuma o zvaničnim posetama. Ja sam svoju posetu najavio na vreme u skladu sa svim procedurama. Nedavno smo u Briselu pokrenuli to pitanje, ponovo su se oglušili o sve dogovore i na najodvratniji način mi ponovo zabranili ulazak na prostor KiM, a cilj moje posete je bio da prisustvujem Vaskršnjoj liturgiji u Visokim Dečanima, Gračanici, da budem sa našim narodom - rekao je Petković i svima čestitao praznike.

"Nastavićemo da se borimo za naš narod na KiM"

- Čak i kada imate posete koje su verskog karaktera ni to nije dovoljno za režim u Prištini i Aljbina Kurtija da mi za najveći hrišćanski praznik ne dozvole posetu. Nemaju oni meni šta da dozvoljavaju, oni zloupotrebljavaju to i žele da pred svojom javnošću pokažu kako su nekakva država, a nikada neće biti država. Kako da pričamo o normalizaciji odnosa kada na takvim stvarima, koje bi trebalo da budu najnormalnije, Priština pokazuje nezainteresovanost i zlonamernost, da na takav način gazi sve što smo se dogovorili. To traje godinu dana, a srpski narod nikada neće biti ostavljen od strane srpske države i nastavićemo da se borimo za naš narod na KiM.

- Nikada se više novca ne izdvaja nego u poslednje vreme za Kosovo i Metohiju i radimo na svim projektima za budućnost našeg naroda na KiM.

O sednici SE UN i Vjosi Osmani

Kad je u pitanju poslednja sednica Ujedinjenih nacija, Petković kaže da je to bila brutalna propaganda i da se dobro zna uz pomoć koga je Osmani uvela osobe u salu, van protokola.

- Zna se kako su ušli. To je bilo dogovooreno sa njihovim mentorima koji priznaju kosovsku nezavisnost i nije im stalo ni do procedure ni do međunarodnog prava, želeli su tamo da sprovedu neki politički igrokaz. Vjosa Osmani je brutalno slagala UN i sam protokol rekavši da su te žene koje je ona dovela deo njenog kabineta što je apsolutna laž. Da smo hteli, kad je reč o silovanim Srpkinjama i proteranima, ceo plato ispred UN bi bio pun. Nije stvar u tome, ideja i razlog odlaska Vučića na sednicu SB jeste da predstavi stanje stvari na terenu i ukaže šta se sve dešava na terenu. Osmani se bavila propagandom. Ta priča o 20.000 silovanih žena je toliko prenaduvana, mi smo dokazivali čime se sve služe i o kakvim lažima je reč, a 20 puta je manji broj i po njihovim podacima. Taj broj je oko 1.000, a prema izveštaju UN nije prelazio 890. Sve laži i sve se radi na tome da se diskredituje Srbija - kazao je Petković.

O ZSO

Petković je naveo da su na pritisak zapada u novembru krenuli razgovori o statutu ZSO.

- Upravljački tim bio u maju posle pet godina da predstavi nacrt Statuta pred Kurtijem i predsednikom Vučićem u Briselu. Predstavljen je nacrt statuta od upravljačkog tima, a šta se dešava, Kurti je rekao da za njega ne postoji upravljački tim pogazivši još jednom sve sporazume - kaže Petković.

