Žarić Kovačević za Pink: Naša vlada je prosrpska vlada i vlada kontinuiteta

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Jelena Žarić Kovačević izjavila je da je nova vlada Srbije prosrpska vlada i vlada kontinuiteta, koji je, prema njenim rečima, počeo 2014. godine kada je Aleksandar Vučić postao premijer.

Navela je da nije na mestu priča da Srbija sedi na više stolica.

"Naša vlada je prosrpska vlada i tu apsolutno nema nikakve dileme. Naša vlada je vlada kontinuiteta i to vlada kontinuiteta od 2014. godine. Zašto to kažem? Zato što je 2014. godine Aleksandar Vučić, koji je danas predsednik Srbije, bio premijer. On je postavio određene temelje na kojima se zasnivala politika i dan-danas se zasniva politika", rekla je Žarić Kovačević gostujući u Hit Tvitu na TV Pink.

Govoreći o biračkim spiskovima, ona je navela da su oni "aspolutno u redu" i da napadi na njenog prethodnika Aleksandra Martinovića i Ministarstvo nisu osnovani, dodajući da bi trebalo nastaviti ispunjavanje ODIHR preporuka.

Govoreći o masakru u OŠ Vladislav Ribnikar, ona je ocenila da je dobro što je formirana radna grupa za izradu Memorijalnog centra i navela da će Vlada usvojiti konstruktivne predloge.

"To nije šamar koji se desio samo roditeljima i porodicama nesrećno stradalih, to je jedna opomena i za čitavo naše društvo, na koji način bi trebalo da se ponašamo, na koji način bi trebalo da razmišljamo", rekla je ona.

Istakla je da poseta kineskog predsednika Si Đinpinga Srbiji značajna za razvoj Srbije, a govoreći o izgradnji nacionalnog stadiona, navela je da je to samo jedan od mnogih velikih projekata koji će biti urađeni u Beogradu.