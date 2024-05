BRNABIĆ: Zahvaljujući Vučiću glas Srbije se danas čuje, postajemo ozbiljna politička sila

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je da je Srbija od 2014. godine do danas prošla kroz tri faze razvoja – fazu konsolidacije, fazu ekonomskog jačanja i treću fazu u kojoj je sada nalazimo i postajemo politička sila.

Ona je rekla da je za sve to zaslužan predsednik Aleksandar Vučić te da je Srbija danas zemlja čiji se glas čuje i prema kojoj morate da pokažete poštovanje.

- Pritisci na Srbiju su nezabeleženi, jer vodimo samostalnu i nezavisnu politiku u cilju sopstvenih interesa, vođeni Aleksandrom Vučićem. To vidimo i po ovom nasilnom guranju takozvanog Kosova u Savetu Evrope i rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama. Ja pitam, šta bi se desilo da se ovde nešto pita opoziicja, stranke bivšeg režima? Srbija ne bi ni smela da kaže da je protiv. Samo bismo ćutali baš kao i 2004. na pogrom na Kosovu i Metohiji, kao što smo ćutali na jednostrano proglašenje nezavisnosti. Da se vodimo time da će proći još jedan dan i nikom ništa. A sada, Srbija je pokazala da neće samo da legne i umre, nego će se boriti. Boriće se za pavdu i istunu. To neće raditi iz prikrajka, već će otvoreno reći da će se protiv toga boriti. Aleksandar Vučić radi dan i noć, kapa dole za borbu. On razgovara sa svim svetskim državnicima, bori se za zaštitu naših nacionalnih interesa. On je pre dve godine u Ujedinjenim nacijama najavio da se mir i sloboda šire svetom. A dans vidite da je bio u pravu. Sve više zemalja u svetu ne želi više da trpi ovo, ovakav odnos moćnika prema njima. Ne znam kakav će ishod biti, ali znam da ćemo se boriti do kraja i da smo u nekim stvarima već sada pobedili. Srbija je sada ipak zemlja prema kojoj morate da pokažete poštovanje, rekla je Brnabić.

- Meni se čini da smo mi ušli u neku sledeću fazu našeg razvoja. Kada je Aleksandar Vučić postao predsednik Vlade 2014. godine počela je prva faza, to je bila faza konsolidacije. Da spasete zemlju od bankrota i izgradite temelj. I on je to kao premijer uradio u prve dve godine. Onda smo ušli u drugu fazu – fazu ekonomskog rasta i razvoja. Polako, da dovodimo investirtore i jačamo našu zemlju. Sada smo na pola koraka do investicionog rejtinga, što nije bilo zabeleženo nikada u istoriji. Sada je u toku ta treća faza transformacije Srbije u ozbiljnu političku silu, za prilike ne samo Balkana nego Centralne i Jugoistočne Evrope. Zemlja smo koju treba slušati, koja ima glas koji može da se čuje od Pacifika, do Kariba, preko Latinske Amerike do Evrope. Mislim da svako od nas pojedinačo treba da se ponoisi svojojm zemljom. Od mene joše jednom velika zahvalnost Aleksandru Vučiću za sve što je uradio, izjavila je predsednica parlamenta.