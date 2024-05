Predsednik Kine, Si Đinping, stigao je večeras u zvaničnu dvodnevnu posetu Beogradu, gde mu je domaćin predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a na aerodromu dočekao ga je njegov automobil marke "Hongqui sedan" koji je dug 5,4 metara i težak je 3,1 tonu - zver koja je mnoge ostavila bez daha.

Nakon što se završio svečani doček kineske delegacije, predsednik Kine uputio se ka svom ručno rađenom automobilu Hongqui, koji nosi kodno ime N701 i košta najmanje 700.000 dolara. Izrađen je od raketnog oklopa, ima debele neprobojne prozore i sistem koji štiti od biološkog i hemijskog oružja.

Hongqui se prevodi kao "Crvena zastava" na engleskom i to je podružnica proizvođača automobila FAV Car Co koji je najstariji proizvođač automobila u Kini. Ovaj automobil je proizveden 1959. godine sa glavnom svrhom proizvodnje vozila za visoke državne zvaničnike.

