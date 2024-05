Šapić: Važno je da u ovom trenutku sačuvamo jedinstvo i nacionalne interese

Aleksandar Šapić, predsednik Privremenog organa Grada Beogradarekao je danas da je izuzetno važno da u ovom teškom trenutku za srpski narod, sačuvamo državno jedinstvo, kako bismo odbranili naše nacionalne interese, ali i da budemo tolerantni, što ne znači da budemo nedosledni i dozvoljavamo anarhiju i da se pred njom povlačimo.

Šapić je za TV Informer rekao da su predstojeći izbori daleko iznad lokalnih te da su pored važnosti lokalnog karaktera izuzetno važni i sa nacionalnog aspekta jer u momentu u kome se nalazi Srbija, a i ceo svet, jako je važno kakvu ćemo gradsku vlast da imamo, saopštio je Beoinfo.

O beogradskim izborima

"To znači da li ćemo da imamo vlast koja će da stane iza nacionalne državne politike, politike ujedinjenja svih koji će braniti nacionalne interese. Jer ukoliko ne budemo uspeli da se izvučemo iz ove situacije u kojoj se nalazimo, ili barem da što dostojanstvenije kroz nju prođemo, rizikujemo da nam se zakači jedan teg oko vrata koji, pitanje je da li će generacije nakon nas moći da skinu i da li će im biti omogućeno da razvijaju našu zemlju u pravcu koji žele", rekao je Šapić.

On je naglasio da će, ukoliko bude dobio poverenje da vodi Grad i u narednom periodu, biti gradonačelnik svih Beograđana i štititi njihov interes bez obzira na političko opredeljenje, naciju i veru.

O incidentu na Savskom keju

Šapiće je, govoreći o incidentu na Savskom keju kada mu nisu dozvolili da odgovori na pitanja pre svega građana, a onda i novinara, rekao da je bio maksimalno tolerantan i da nije ni ton povisio te da je reagovao tek kada mu nisu dozvolili da se slobodno kreće.

"Uvek ću braniti svoju kuću, svoju porodicu i prijatelje jer onaj koji nije spreman da ih brani taj sutra nije spreman da brani ni svoj narod. Kao što ću stati u odbranu svakog ko pripada mom narodu, mom gradu i ko je na bilo koji način ugrožen jer to je pre svega ljudski, hrišćanski, zatim je srpski i na kraju je muški", istakao je Šapić.

Važno da se uvek kaže istina i sa tom istinom neka me prihvati onaj ko želi, onaj ko ne želi to je njegovo pravo, rekao je Šapić.

"Nikada nikog nisam prvi napao i uvek nastojim da se ponašam maksimalno pristojno i civilizovano. Zato još jednom apelujem na to da se svaka vrsta političke borbe, opozicione borbe i razmimoilaženja u mišljenju ne svodi na ovakve situacije, jer batina ima dva kraja i kada nekoga napadate morate da budete spremni da će taj neko i da se brani", rekao je Šapić.

On je dodao da oni koji se nalaze na odgovornim mestima moraju da imaju mnogo viši prag tolerancije.

"Ja mislim da sam ja to i pokazao, ali za sve postoji granica, a ona je u ovom trenutku bila pređena", rekao je Šapić.

On je ocenio da takva situacija ne bi bila moguća ni u kojoj evropskoj državi na čije se zakone stalno pozivaju ljudi koji su ga provocirali.

"Ukoliko želimo da imamo jedno normalno, civilizovano društvo što ne znači anarhističko, moramo da poštujemo zakone ove zemlje, što ne znači gušenje demokratije", rekao je Šapić.

O politici Zorana Đinđića

On je istakao i da je činjenica da treba da se raskrsti sa jednim istorijskim periodom koji je bio poguban za srpski narod ali da to istovremeno ne znači da se treba odreći svih dobrih stvari tog vremena koje su doneli narodnooslobodilačka borba i partizanski pokret.

"Mora doći do nacionalnog pomirenja koje je započeo još Zoran Đinđić izjednačavajući ravnogorski sa partizanskim pokretom, uvođenjem veronauke u škole i skidanjem petokrake sa Skupštine grada, ali se tada nekako stalo. Ja želim da niko više ne može da stane između nas i podeli nas naopakom ideologijom", rekao je Šapić.

O vođenju prestonice

Govoreći o dosadašnjim rezultatima u vođenju grada, Šapić je ukazao da je na početku mandata obećao da obale gradskih reka više neće izgledati kao do tada.

"Ljudi su mislili da je to nemoguća misija jer su mnogi bili deo tzv. dubokih sistema koji dugo opstaju, a nisu političkog tipa. Danas su na Savskom šetalištu uklonjeni svi nelegalni splavovi, ostalo je mesta za 28 splavova. Beograd je prepoznatljiv po tim plutajućim objektima i naš cilj nije bio da ih ukinemo već da uvedemo red. Svi će imati prečišćivače otpadnih voda, biće propisno udaljeni, videće se reka i urediti šetalište. Nastavljamo nizvodno od Brankovog mosta, a određena su mesta i za klubove i diskoteke koji su izlicitirali ta mesta preko puta Ratnog ostrva", rekao je Šapić.

O taksi vozilima u Beogradu

On je ukazao i na dobru saradnju sa beogradskim taksistima čija su sva vozila danas bele boje.

"Danas kao i u svim velikim gradovima sveta, imamo unificiran izgled taksi vozila. To je bio rezultat zajedničkog dogovora i to je dokaz da je moguće uvesti red i pravila tamo gde se ranije mislilo da to nije moguće. To je moja politička agenda sa kojom mislim da nastavim jer je iza mene 14 godina rada u lokalnoj samoupravi i iskustva koje sam stekao za to vreme", rekao je Šapić i dodao da je posebno ponosan na rezultate u socijalnoj politici grada.



"U poslednjih godinu i po dana u gradu smo doneli toliko socijalnih mera koliko nismo u poslednjih deset godina. Preko 150 miliona evra smo direktno uložili kroz različite usluge, tu je i 20.000 dinara za roditelje školaraca, besplatni bazeni i mnogi drugi projekti. Gasimo kotlarnice, smanjujemo zagađenje, kupujemo 150 novih autobusa na gas i idemo ka tome da uskoro kompletan javni prevoz bude potpuno nov. Incidenata ima mnogo manje nego u periodu kad je sadašnja opozicija vodila grad", rekao je Šapić.

"Biti gradonačelnik nije lak posao"

On je naglasio da će nastaviti da se bori za interese svih sugrađana bez obzira ko je za koga glasao.

"Mi svi želimo da nam raste standard, Beograd je iz godine u godinu sve bolji, za proteklih godinu i po dana asfaltirali smo više ulica nego za proteklih nekoliko godina, trudeći se da ih ne zatvaramo. Ovo nije lak posao, potrebne su godine iskustva, ideje ali i tehničko znanje kako šta funkcioniše i kako se do toga dolazi. Beograd doživljava velike promene, a ja imam veliku želju da doprinesem da stvari budu još bolje", zaključio je Šapić.

