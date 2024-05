VUČIĆEVIĆ: Rezolucija o genocidu u Srebrenici je najznačajnija priča u ovom trenutku! Svaki čovek treba da pogleda dokumentarni film TV Pink (VIDEO)

Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik Informera, govoreći o dokumentarnom filmu informativne redakcije TV Pink o rezoluciji o genocidu u Srebrenici, kaže da je ta priča najznačajnija u ovom trenutku.

Vučićević je rekao da je jako opasno što neke zapadne sile hoće da urade.

- Oni zapravo hoće da ceo srpski narod žigošu kao genocidan. Hoće da državu Srbiju, Republiku Srpsku optuže za genocid. Pazite, to u Ujedinjenim nacijama traži Nemačka. Nemci se usuđuju da nekog osuđuju za genocid. Ko stoji iza toga? Zapadne sile. Ako su neke države u istoriji krive za genocid, onda su to one - kazao je Vučićević za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV Pink.

Vučićević je rekao da su Nemci u Drugom, ali i Prvom svetskom ratu počinili genocid nad našim narodom.

- Pazite, neka Belgija stoji iza toga, Belgija koja je do šezdesetih godina prošlog veka držala ljudske zoološke vrtove u Briselu. Oni nas optužuju za genocid. To je toliko užasno i strašno da bi ceo svet trebalo da se pobuni protiv toga - naglasio je Vučićević.

Kako je rekao, mislili su da će rezolucija proću glatko, a Srbija se pokazala kao žilav protivnik.

- Srpska diplomatija je odnela ozbiljne pobede - naveo je Vučićević i dodao da se sada ne zna kada će biti glasanje, jer im je mala Srbija pomrsila račune.

Vučićević je kazao da ti koji provlače rezoluciju žele da Republika Srpska ne postoji, žele ratnu odštetu.

Naveo je da su oni koji su za rezoluciju u stvari protiv Srbije.

- Nikada u istoriji nijedan narod nije osuđen za genocid - podsetio je Vučićević i istakao da niko ne poriče zločin u Srebrenici, ali da to nije genocid.

Vučićević je naglasio da bi svaki čovek trebalo da pogleda pomenuti film i da ono što radi opozicija jeste protiv države i protiv svog naroda.

Bojan Bilbija, urednik u Poltici, kaže da se ta ratna retorika preliva i da se ono što se govori u Berlinu i Sarajevu sada govori i u Beogradu.

- Domaće političke snage sada govore to isto, samo su retoriku malo pritajili pred izbore - kazao je Bilbija.

Prema njegovim rečima, videli smo i čuli da opozicione perjanice kažu da je u Srebrenici počinjen genocid.

Dokumentarni film o rezoluciji o genocidu u Srebrenici: Višegodišnje nastojanje da se Srbi označe kao genocidni ima 2 PRAVCA, a cilj je nametanje KOLEKTIVNE KRIVICE srpskom narodu

Dvadeset devet godina od zločina u Srebrenici, Nemačka i Ruanda predložile su rezoluciju o genocidu u Srebrenici Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, zaobilazeći Savet nezbednosti.

Uz zemlje predlagače, sponzori rezolucije su Albanija, Bangladeš, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Estonija, Kanada, Čile, Finska, Francuska, Hrvatska, Irska, Italija, Jordan, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Malezija, Holandija, Novi Zeland, Poljska, Slovenija, Severna Makedonija, Švedska, Turska, Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države, Vanuatuo.

Sponzori nacrta rezolucije zaboravili su svoje posejane Srebrenice i Kosova širom sveta. Prikrivanje sopstvene istorije, pranje savesti, skretanje pažnje sa ratnih sukoba, pritisak na Srbiju, ukidanje Dejtonskog sporazuma ili sve to skupa. U toj političkoj računici moćnih zpadnih sila Srbija i srpski narod treba da plate ceh i postanu genocidni, navodi se u dokumentarnom filmu informativne redakcije TV Pink.