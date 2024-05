'KO JE PRIJAVLJIVAO FANTOME PO VRAČARU PRED IZBORE?' Orlić: Isti oni lažovi, koji su druge lažno optuživali da to rade (FOTO)

Vladimir Orlić, potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke, oglasio se na društvenoj mreži Iks, na temu fantomskih birača, stavljajući kao dokaz rešenje da je na listi opozicije bilo kandidata koji zbog mest prebivališta nisu imali pravo na glasanje.

- Pa ko je to prijavljivao fantome po Vračaru pred izbore? I to ne samo da glasaju, već i da ih tamo kandiduje? Izgleda: isti oni lažovi, koji su druge lažno optuživali da to rade. Kakvo iznenađenje..I kao šlag na tortu: bili toliko "pametni" da isteraju - sami sebe. Bravo, lideri- napisao je dr Vladimir Orlić na ruštvenoj mreži Iks.