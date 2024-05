Dok je 2012. JKP „Vodovod i kanalizacija“ pripreman za prodaju strancima zbog gubitaka i nedostatka novca za ulaganje, Liga socijaldemokrata Vojvodine i Demokratske stranka su u njemu bez konkursa zaposlile 250 stranačkh ljudi, na čije plate je otišlo 1,2 milijrade dinara.

Inženjeri preduzeća tvrdili su da su za te pare mogle da se izgrade dve nove fabrike vode i desetine kilometara kanalizacije, što je bio razlog za dovođenje strateškog partenera.

Bahato stranačko zapošljavanje

Podaci o bahatom zbrinjavanju stranačkih kadrova obelodanjeni su početkom 2013. nakon uvida novog rukovodstva u poslovne podatke preduzeća. Samo nekoliko dana uoči smene gradske vlasti, tadašnji direktor Branko Bjelajac, kadar LSV-a primio je u stalni radni odnos 52 osobe. Prethodno je Bjelajac na konferenciji održanoj u prostorijama Gradskog odbora Demokratske stranke, optužio novu vlast da masovno zapošljava partijske kadrove.

Dok je, kao pouzdani kadar Nenada Čanka, sedeo u direktorskoj fotelji, Bjelajac je javnosti poručivao da će smanjiti broj zaposlenih tako što će deo radnika otići u penziju ili napustiti firmu preko socijalnog programa. Za taj „socijalni program“ izdvojeno je 100 miliona dinara. Međutim, novo rukovodstvo je saopštilo da su na mesta 150 onih koji su na taj način otišli iz “Vodovoda”, došli novi radnici.

Platni spisak istaknutnih stranačkih kadrova

Novo rukovodstvo je tvrdilo da su među onima koje je u svom direktorskom mandatu Bjelajac stavio na platni spisak i “neki od istaknutih članova Lige socijaldemokrata Vojvodine i Demokratske stranke”. Pritom, nikada ni za jedno od radnih mesta, na koje je doveo svoje kadrove nije raspisan konkurs.

– Bjelajac je, jednom od vođa “spontanih protesta” kojima je prošlog leta traženo da on ostane na mestu direktora, u “Vodovodu” zaposlio “ženu, dva brata i još neke članove rodbine”. Zapošljavanjem više od 250 radnika, što je trećina ukupnog kolektiva “Vodovoda”, Bjelajac je opteretio poslovanje preduzeća “za 300 miliona dinara godišnje samo za plate, odnosno za 1,2 milijarde dinara za vreme njegovog mandata” – navedno je u saopštenju preduzeća iz 2013. godine.

Pravdali sramnu odluku o prodaji vodovoda I rasipali novac

Pravdajući odluku o prodaji „Vodovoda“ strancima DS i LSV su navodile nedostatak novca za investicije. Tvrdili su da preduzeće i grad nemaju para za ulaganje u „Vodovod“, pa su preko konsultanta tražili „strateškog partnera“ koji bi investirao novac u modernizaciju vodovodne i kanalizacione mreže.

– Da nisu rasipali novac na zbrinjavanje stranačkog kadra, mogli su da izgrade dve nove fabrike vode i desetine kilometara vodovodne i kanalizacione mreže u prigradskim naseljima. Ono što se zna jeste da su za četiri godine na plate 250 svojih stranačkih aktivista samo u Vodovodu potrošili 1,2 milijardi- objašnjavaju ekonomisti i podsećaju da je u jednom danu i u JKP „Gradsko zelelilo“ 2012. potezom pera primljeno 200 radnika, takođe bez konkursa, i nakon sprovedenog socijalnog programa.

Promena vlasti spasila gradsku kasu od bankrota

Analitičar Uroš Nikolić ističe da je jako važno podsećati koliko je bilo afera među kojima je ova iz vremena dok su na vlasti u Novom Sadu bile demokrate I LSV.

To ogroman novac koji je uzaludno bačen. Treba istaći da su mnogi projeti spašeni upravo kada je došlo do promene do vlasti. Moram priznati da su strašne stvari kada bilo razmišlja da proda vodovod.