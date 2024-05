PREDSEDNIK VUČIĆ: Biću ponovo u Njujorku od četvrtka do nedelje, boriću se za Srbiju

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas u Ruskom domu da će ponovo otputovati u Njujork, gde će biti od nedelje uveče sve do večernjih sati u četvrtak i boriti za istinu i poručio da nećemo dati da nam uzmu čast, Republiku Srpsku i Republiku Srbiju.

"Nas čeka težak posao, i da budem sasvim ličan, za mene možda najtežih sedam dana od kada sam premijer ili predsednik Srbije. Biću potpuno posvećen našoj borbi i već od nedelje uveče, ponedeljka, pa sve do tog četvrtka u popodnevnim ili večernjim satima provešću u Njujorku, gde ću se boriti za istinu, znajući da nemamo nikakvu šansu da pobedimo. Ama baš nikakvu", rekao je Vučić u Ruskom domu u okviru svog govora na temu "Revizija istorijskih činjenica i otpor slobodarskih naroda".

Kako je rekao, boriće se u Njujorku, znajući koliko je moćna mašinerija kolektivnog Zapada i znajući koliko su bogati, silni, moćni i bahati.

"Ali nemamo izbora. Saterali su nas u ćošak, a kada vas sateraju u čošak, onda više ne brinete o tome možete li da se sklonite ili možete li da izađete, jer iz čoška izlaza nema. Već se koncentrišete na ono što branite, a ono što branimo i ono što im nećemo dati da nam uzmu - to su čast, to je Republika Srpska i to je Republika Srbija. Borićemo se za Srbiju i snažnije i jače nego što su očekivali, kao što smo se borili do sada. I kad usvoje tu rezoluciju, borićemo se još snažnije", naglasio je Vučić.

I nikada nećemo pognuti glavu pred onima koji bi ubedljivo najstradalniji narod na Balkanu da proglase genocidnim, poručio je Vučić.

Predsednik je govor u Ruskom domu zaključio sa rečima - sačuvaćemo i Srbiju i Republiku Srpsku.