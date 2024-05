Ime Aleksandra Papića jedno je od najčešće pominjanih imena opozicionih lidera, kao i medija naklonjenih njima, a u kojima iznose brojne optužbe protiv njega. Nakon dužeg vremena ćutanja Papić je odlučio da odgovori na sva goruća pitanja, a jedno od njih je vezano za 'navodno' pismo koje je napisao predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Aleksandar Papić nikada do danas nije govorio za medije, iako je on medijima itekako zanimljiv. Njegovo ime pominje se često u novinskim člancima i televizijskim prilozima, a čak mu je ime pominjano i na sednici Skupštine Srbije kada se birala nova Vlada.

Gost Gordane Uzelac u podkastu Gordane Uzelac "Bez ljutnje, MOLIM" rekao je za sebe da je normalan, porodičan, poslovan čovek.

- Imam iza sebe brdo izmišljenih afera i laži koje pišu o meni svakodnevno i mislim da sam radeći u Objektivu razotkrivao afere i da upravo ta mržnja odatle potiče. Tu su bile njihove afere, poslovne afere, kako su nameštali tendere, pre svega mislim na Dragana Đilasa, na Miroslava Aleksića i ostalu kompaniju - rekao je Papić.

Od svih stvari koje su napisali o njemu kako kaže, tačno je samo da je bio suvlasnik hotela Tonanti.

Papić je govorio o navodnom pismu predsedniku Aleksandru Vučiću, koje je Aleksić pročitao u Skupštini.

- Na kraju tog pisma ne stoji moj potpis jer je to pismo potpuni plagijat, potpuna laž i potpuna izmišljotina. I krenuću od one stvari koja je najvažnija, policija je uradila predizvršni postupak, gde sam ja bio pozvan i gde sam isto rekao da je pismo lažno i da ja o njemu ništa ne znam. Takođe, na moje insistiranje sam bio i na poligrafu koji sam prošao - rekao je Papić navodeći da on ipak nije NN lice o čijem se poslovanju baš ništa ne zna.

Kako je istakao, zanimljiva je stvar da je pismo izašlo baš u vreme izborne kampanje, a da se sada ta priča oko pisma pokreće upravo pred izbore u Beogradu. - Bavio sam se novinarstvom pa mi je ostala navika da obavim svoju istragu i to ću sad da obrazložim. Kada se to pismo pojavilo ja sam bio šokiran. Tada sam napravio naloge na društvenim mrežama naloge kada sam pokušao Aleksića da kontaktiram, ali me je on odmah blokirao. Pokušavao sam da dođem do njega na sve načine, a on je na sve načine pokušavao da me izbegava. Zanimljiva je i činjenica da me ni jedan njihov medij ni N1 ni Nova S nije pozvao da pita o verodostojnosti i ispravnosti tog pisma- dodao je Papić.

Papić je ekskluzivno u podkastu 'BEZ LJUTNJE MOLIM, SA GORDANOM UZELAC' doneo i pokazao materijal kako izgleda njihova mašinerija.

Šta je sve Aleksandar Papić ispričao našoj novinarki

