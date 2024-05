Ime Aleksandra Papića jedno je od najčešće pominjanih imena opozicionih lidera, kao i medija naklonjenih njima, a u kojima iznose brojne optužbe protiv njega. Nakon dužeg vremena ćutanja Papić je odlučio da progovori o druženju sa Nebojšom Stefanovićem.

- Moram da krenem prvo od toga da ja nikada nisam bio kum sa Nebojšom Stefanovićem. Postoji još jedan Papić koji je jako blizak njemu, Goran Papić, čija je rođena sestra bila kuma na venčanju. Kum nikada nisam bio. Sa Nebojšom Stefanovićem jesam imao bliske odnose i jesmo bili prijatelji- rekao je Papić.

Kako je priznao, sa Stefanovićem se nije čuo dve i po godine, od kada je tražio njegovu smenu u Opštinskom odboru na Zvezdari.

Šta se desilo između dva prijatelja:

- To je široka tema, bilo je mnogo stvari ali kada se vratio iz Amerike to je bio potpuno drugi čovek. Kroz stranačke organe na Zvezdari smo se i upoznali, a u međuvremenu i zbližili. Ja sam imao dobre organizacione sposobnosti, a on je malo po malo prebacivao posao na mene i iz tog provođenja vremena i kampanje smo postali baš bliski prijatelji. On je bio potpuno normalan čovek, šta se njemu desilo, kakve su postale njegove ambicije i šta se desilo posle tog puta ja ne znam. Kada je došao razveo se, promenio je ceo svoj život naopačke. To je kao kad imaš prijatelja narkomana kojem govoriš nemoj da se drogiraš, pet puta ćeš mu reći, šesti put ćeš se okrenuti i otići. On je bio spreman da proda sve svoje prijatelje i saradnike samo da zadrži svoju fotelju i funkciju. Postao je potpuno iracionalan, nije moglo da se priča sa njim- rekao je Papić.

Nisam ja savršen ali nisam ni zlotvor. Ja sam poslovan čovek i nikad u životu ne bih išao protiv svoje države. Apsurdno je pitanje da li bih išao protiv predsednika, zašto bih išao protiv nekog ko nam daje sigurnost!

Kako je prijatelj pokuša da ga prevario za kuću na Bežanijskoj kosi, optužujući ga da je saradnik klana Belivuk i zašto su završili na sudu pogledajte u videu:

