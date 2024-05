VUČIĆ U KOTORU NA SAMITU LIDERA ZAPADNOG BALKANA: Veoma smo entuzijastični - Svi će videti dobrobiti ovakvih dogovora!

Na samitu pod sloganom "Jedan region zajednička vizija" danas su se u Kotoru sastali lideri Zapadnog Balkana i Evropske unije. Samitu prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Sa njim u delegaciji je i ministar finansija Siniša Mali i ministarka za evropske integracije Tanja Miščević.

Zvaničnici iz regiona, predstavnici EU i Sjedinjenih Američkih Država razmatraće Plan rasta za Zapadni Balkan

- Veoma smo entuzijastični u vezi sa ovim planom još od prvog trenutka. Nemam naviku da se bilo kome posebno obraćam ali moram da kažem da ovaj način, poromenjenog pristupa je dobra prilika za nas na Balkanu i hvala svima što ovo radite. Mnogi od nas, zbog toga ne mogu ništa da kažem našem narodu jer ne razumeju o čemu razgovaramo ovde, što je regularno i razumljivo. Ovo je zbog toga što mi diskutujemo o velikim političkim problemima, pričamo o životima običnih ljudi, o razvoju ekonomija. Verujem da smo do sada imali dobre razgovore i složili se oko većine stvari. Treba da se složimo oko jedne ili dve stvari koje su vezane za Srbiju, za sada nam nije lako ako gledamo situaciju naše zemlje, oko viza... Nadam se da imamo na umu i da će svi ovde prihvatiti neke naše male zahteve koji su slični i bliski zahtevima koji su nama predloženi. Da se brinemo o javnim platama, brinemo o običnim ljudima... Ovo je deo naših dogovora o prihvatanju industrijalizacije, to je ono što nama treba. Možda zvuči glupo, ali kao bismo morali da izvozimo naše usisivače, oni žele da imaju sve odgovarajuće sertifikate i onda će biti lakše za nas ako se razvija naša ekonomija, ako imamo takve fabrike. Svi će videti dobrobiti ovakvih dogovora. Trenutno to pokriva 10 odsto srpskog izvoza za EU ali ćemo nastaviti i sa drugim projektima koji su važni za nas. Ovo je nešto što će doneti dobre rezultate celom regionu - rekao je predsednik Srbije, pa dodao:

- Nama je bitnija struktura kojom moramo da se prilagodimo i prihvatimo deo sistema. Biće veoma lako za mene da odgovorim na politički način nekim ljudima ovde koji ne mogu da kažu ništa o ekonomiji ali su uvek spremni da daju politička predavanja svima, ne samo meni, ali neće to imati mnogo smisla ali ću učiniti sve što mogu da to izbegnem. Verujem da sam bio kraći od vas, iako nisam merio vaše vreme. Nadam se da ćemo imati dobar sastanak sa najboljim zaključcima i sledećeg puta u Sarajevu.

O ulasku Srbije u EU

- Edi je već pokrenuo tu temu, da li ćemo biti deo EU ili ne, znam da nećemo biti deo EU, niko od nas neće pre Ukrajine. Kada ćemo ući u EU i da li ćemo ući zajedno sa Ukrajinom... Vi imate vaše mišljenje, ali moja inteligencija mi govori da sam ja u pravu. Verovatno ćemo čekati još nekih šest godina. U vašim zemljama je možda EU popularna, u mojoj i nije toliko. Ovo je nešto što ćemo prodiskutovati, nećemo mi nikada pričati loše stvari o važnosti ove inicijative. Hvala što nas podržavate - istakao je predsednik Vučić