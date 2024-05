ZAKAZALO LIČNO OBEZBEĐENJE SLOVAČKOG PREMIJERA? Primer Roberta Fica pokazuje koliko podele u društvu mogu biti OPASNE (VIDEO)

Sagovornici Pinka saglasni su u oceni da je lično obezbeđenje slovačkog premijera Roberta Fica "zakazalo", ali istovremeno ukazuju ne negativan uticaj podela u društvu.

General u penziji Vinko Pandurević navodi da napadač ima 71 godinu, ali se ne isključuje da je on neki opozicioni, ostrašćeni opozicionar ili je možda na nekom ličnom nivou ili je iskorišćeno sve to da on posluži kao sredstvo za nečije druge ciljeve i interese.

- Svakako da ratni sukobu imaju velike reperkusije na unutrašnju stranu svake države koja je direktno ili indirektno uključena u taj sukob, čak i kad znamo kakva je pozicija Slovačke - naveo je Pandurević.

Kako je dodao, normalno je da sada kreću optužbe, prvo između Ukrajine i Rusije jer su one u sukobu.

- Fico nije od juče premijer, njegovi stavovi su poznati duže vreme. Slovačka je slobodno društvo, on se kretao posle vlade sa svojim biračima i komunicirao. Da li su procene službi bile tako loše da se nije moglo znati da se nešto tako moglo dogoditi, ne znam. Previdi svakako postoje. Ne bih mogao ići tako daleko da kažem da postoji neka planirana, organizovana zavera da se on likvidira u smislu njegovih stavova po pitanju sukoba u Ukrajini - dodao je Pandurević.

Stručnjak za bezbednost Ilija Životić ističe da je ovo pre svega propust ljudi koji su Fica fizički obezbeđivali.

- Slovačka je jedno miroljubivo društvo gde se takve neke stvari ne dešavaju i to je dovelo do toga da se i to njegovo neposredno obezbeđenje koje je moglo da spreči ovaj napad bilo suviše opušteno - naveo je Životić.

On je ocenio da nema toliko grešeka obaveštajnih sistema, jer teško da je reč o nekom ubačenom faktoru, već su u pitanju lična politička shvatanja i upravo to govori koliko je štetno imati takve podele u društvu.

Predsednik Upravnog odbora Omladinske mreže Srbije Emil Zoronjić je naveo da kada se govori o Slovačkoj postoji podeljenost na jednom radikalnom nivou.

- Imamo dve radnikalne strane radikalno-liberalnu i radikalno-nacionalnu opciju i tu se razliku u podeli u odonosu na druge jer su obe strane izričite u svojim stavovima - istakao je Zoronjić.

I on je mišljenja da je zakazalo Ficovo lično obezbeđenje.

Autor: