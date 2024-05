MINISTAR ĐURIĆ POZVAO KOLEGU IZ SLOVAČKE, PA PORUČIO: Srbija stoji uz Roberta Fica, njegovu porodicu i slovački narod

Marko Đurić, ministar spoljnih poslova, oglasio se na svom X nalogu povodom atentata na premijera Slovačke Roberta Fica.

- Pozvao sam svog kolegu ministra spoljnih poslova Slovačke Juraja Blanara, kako bih izrazio svoju zabrinutost i pružio podršku premijeru Robertu Ficu - napisao je Đurić i dodao:

I called my colleague @SlovakiaMFA Juraj Blanár to express my concern and support to Prime Minister Robert Fico.



Yesterday’s attack on #Slovakian Prime Minister was an attack on the entire human society, democratic values and principles we are all supposed to uphold.#Serbia…