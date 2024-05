ESKOBAR SE OGLASIO POSLEDNJEG DANA SVOG MANDATA: Priština treba da više insistira na implementaciji Zajednice opština sa srpskom većinom!

Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju i izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar poručio je danas, poslednjeg dana svog mandata, da treba više insistirati na implementaciji ZSO jer je to apsolutno ključno za Prištinu.

- Treba više insistirati na implementaciji Zajednice opština sa srpskom većinom, nego na posredovanju da se dve strane slože, jer smo primetili nedostatak volje i na jednoj i na drugoj strani. Formiranje i implementacija Udruženja je apsolutno ključna za Kosovo. To je i najteža stvar, ali važno je da Kosovo da signal da ima volje da sarađuje sa srpskom manjinom u okviru svojih granica - rekao je Eskobar u intervjuu Centru za evropski Atlantski savet.

📆 Tomorrow | 🕑 2:00 p.m. ET



"We should have insisted more on the implementation of the ASM because we noticed the lack of the good will on the both parties," reflects DAS Escobar in #BalkansDebrief with @ilvatare on his last day of his term. pic.twitter.com/GQ3A8nSSEn