Jeremić: Pobornici rezolucije o Srebrenici su zemlje koje su počinile genocide i najstrašnije zločine! Nešić: Pre će nestati BiH nego Republika Srpska

Pritisak na Srbiju traje sve vreme kada je u pitanju rezolucija o Srebrenici. Ova rezolucija je pripremana duži vremenski period, ali i tako pripremajući je, nisu uspeli da je spreme, na taj njima valjan način, kako bi ubedili sigurnu većinu u Ujedinjanim nacijama. Zboga toga se rasprava o njoj pomera po drugi put i šalje na dopunu, rekao je Predrag Jeremić, urednik informative na portalu Pink.rs.



- Došli su do toga da se ide prostom većinom glasanja da bi se ta sramna rezolucija usvojila. Verujem da će i ovaj put rasprava o rezoluciji biti pomerena. Oni putem ucena pokušavaju da nagovore ceo region da stane iza njihove rezolucije i kako bi se izvršio udar na Srbiju. Vidimo da su uveli i Makedoniju, Bosna je donela odluku bez odobrenja jednog entiteta. Vidimo šta se događa sa Crnom Gorom, Hrvatska. Najveće iznenađenje je Crna Gora koja je spremna da podrži tu rezoluciju. Mi smo rodbinski vezani, to je naša porodica dole. I sada odjednom pojavljuje se ona oko te rezolucije. Moj narod nije počinio genocid. A ovde očigledno žele da se zaustavi Srbija i u svom razvoju i da se osudi jedna zemlja koja je stradalna – rekao je Jeremić za Informer televiziju i dodao:

- I to što je najgore, pobornici te rezolucije su zemlje koje su učinile najstrašnije genocide i zločine nad raznim narodima. Govorimo o Nemačkoj i Ruandi. Oni pokušavaju da speru tu ljagu sa sebe tako što bi Srbiju optužili, jedan mali, ali opet kažem stradalni, ponosan narod koji samo traži svoju slobodu i ništa više. Pazite, oni su tražili i kosponzore te rezolucije. I tu su našli jednu zemlju koja se zove Vanuatu, za koju većina ne zna ni gde se nalazi, ni da postoji. Nalazi se negde kod Australije i oni su kosponzori te rezolucije. Ta zemlja je bila, tako reći, u nastajanju, u trenutku kada je počinjen zločin. Oni 99% pojma nemaju gde se nalazi ni Bosna i Hercegovina, a kamoli šta se dogodilo i to u trenutku kad su oni stvarali svoju demokratsku vladu. Očigledno je velika frka, jer ne mogu da nađu tu većinu u Ujedinjenim nacijama.

Kada je u pitanju trenutna odluka Vlade Crne Gore da podrži rezoluciju o Srebrenici, Jeremić ističe da je Crna Gora sa bivšim režimom ušla u neki proces gde mora da sluša svoje nalagodavce.

- Kada to kažem, prvenstveno mislim na neke zemlje Evropske unjije, NATO... Ni cela Evropska unjija verovatno neće podržati ovako sramnu rezoluciju. Ali najviše boli to što vam brat, sestra to rade. Ali moram da kažem da mi ne smemo da budemo kivni na Crnu Goru, jer narod u Crnoj Gore nije za to, sigurno. Garantujem da 90% naroda nije za podršku rezoluciji, ali odluku je donela njihova Vlada. Vladi je verovatno sugerisano da Crna Gora to uradi tako. To su im verovatno sugerisali iz NATO, ili Nemačka, ili neki drugi njihovi finansijeri. I onda su morali da se poklone tome i da najave podršku. Oni su priložili neke amanmane na tu rezoluciju koji su beskorisni. Jednostavno, oni su trebali da odbace bilo kakve nasrtaje na Crnu Goru i traženje da Crna Gora podrži tu rezoluciju o Srebrenici. To nisu uradili. Naravno, nije još kasno. Ako dođe do glasanja, pošto ne znamo još uvek da li će dođi, verujem da Crna Gora ipak neće podržati tu rezoluciju. Podrškom, izazvali bi se velike neprilike u samoj Crnoj Gori i ne verujem da će takva vlast dugo opstati, ukoliko budu glasali za tu rezoluciju. Verujem da bi tako ubrzo došlo i do smene Vlade koju nije teško smeniti zajedno sa premjerom u Crne Gore – rekao je Jeremić.

Nenad Nešić, ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine smatra da je plan velikih sila o rezoluciji o Srebrenici možda i bio dobro napravljen, ali je ovo glasanje odloženo zahvaljujući sposobnosti predsednika Vučića.

- Kad sam video da se ponovo spominje ta rezolucija, mislio sam da sam ponovo u 1992. godini. Ne razumem zašto se vraćamo na to vreme, ali je očigledno potrebno novo oruđe i novi alati protiv Republike Srpske. Sa novom rezolucijom žele da dobiju novi alat da pritiskaju Srbiju. Srpski narod s one strane Drine nikada neće pristati na ukidanje Republike Srpske i na centralizaciju BiH. Pre će nestati BiH nego Republika Srpska. Dovodimo ponovo region da bude na ivici sukoba i tenzija. Srpski narod je svima nama na prostoru Balkana doneo slobodu. Ako malo pogledate, nema Crnogorca kome đed nije bio Srbin, ni Bošnjaka kojem pradeda nije bio Srbin. Meni je žao što danas pričamo o ovoj rezoluciji. Što ne govorimo o etničkom čišćenju Srba iz Sarajeva - rekao je Nešić.