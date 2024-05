Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je odluku Crne Gore da glasa za rezoluciju o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN, pa podsetio i da je ta država priznala tzv. Kosovo.

- Nije to prvi put, Crna Gora je priznala i nezavisno Kosovo. Hrvati kad nemaju šta na naslovnu stranu, oni pišu o meni. U tome učestvuju i ljudi iz Srbije. Nisam sklon da prebacujem krivicu. Umerena doza moje agresivnosti je to što sam rekao da se ne mešamo u unutrašnje stvari Crne Gore. Mi poštujemo i međunarodno pravo i naše susede. Poštujemo sve. Za mene je bila odvratna igra oko amandmana i celu istinu, sa kim su pregovarani i zašto izneću po povratku iz Njujorka. Reč je o igri kojom je trabalo Srbiji da se zapuše usta. Niste se sa Srbijom dogovarali oko amandmana za Rezoluciju. Podneli su najmanje jedan, a čak i drugi koji su dobrim delom prihvaćeni. Drugi govori da narodi ne mogu nositi krivičnu odgovornost, već samo individualnu. Ako je tako, šta će vam Rezolucija, već su svi snosili odgovornost individualno. Što to radite kada imamo individualnu odgovornost. To je neko radio da bi sopstvenu savest mogao da opere zašto će da glasa za Rezoluciju. Neka oni rade svoj posao, a najjadnije je to što kažu da se mi iživljavamo nad nekome. Srbija se iživljava nad Crnom Gorom, pa nije Srbija priznala nezavisnost, ničega u Crnoj Gori, nije Srbija narušila teritorijalni integrite Crne Gore, već Crna Gora Srbiji.