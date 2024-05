Orlić o opoziciji: Mrze Vučića, SPC, molitvu, borbu, a njihova svetinja je "sveti holidej" (FOTO)

Vladimir Orlić je govorio o ponašanju opozicije i njihovom komentarisanju Aleksandra Vučića.

- Na jednom mestu rekli šta sve mrze: Vučića, SPC, molitvu, njegovu borbu, otpor njihovim gazdama, odbijanje da nam narod žigošu, izbore koje od njega gube i - to što je on živ. Dok je njima svetinja u koju im se ne dira jedino - "sveti holidej". Zato ih, takve, on pobeđuje. I uvek će - napisao je Orilić.