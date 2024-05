Vesić: Verujem da će građani glasati za one koji grade, a ne za one koji ruše

Član Predsedništva SNS Goran Vesić izjavio je danas da se ni pred ove lokalne izbore ne može čuti nijedan predlog opozicije kako bi nešto izgradili već je ceo njihov program – kako srušiti Aleksandra Vučića, zbog čega je uveren da će građani glasati za one koji grade, u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i svim drugim gradovima.

"Postoji u Srbiji lažna elita koja jenaučila da u društvu imaju sinekure, naravno novčane, kao i da nameću vrednosne stavove u društvu, iako su manjina. To dešava decenijama. Oni nameću društvu manjinsko mišljenje, ali se pojavio Aleksandar Vučuć, koji se tome suprostavio, rekavši da će građani sami odlučivati ko će voditi zemlju. Zato oni u besu i nemoći rade i protiv svoje zemlje, misleći da će time sruštiti Vučića“, rekao je Vesić na TV Hepi.

Ukazao je i da nijedna lista opozicije, u susret izborima 2. juna, nije "čista" kada su u pitanju prikupljeni potpisi i kandidature jer su oni nesposobni ni liste da sastave po zakonu.

"Predložili su zakon po kojem niko ko je posle 3. jula prošle godine promenio prebivalište ne može da glasa na novoj adresi. Poslanici SNS su rekli da će za takav zakon kako su oni predložili da glasaju. I tako je bilo. Njihov zakon, njihova rešenja. Sutradan se na njihovim izbornim listama pojave kandidati koji su promenili prebivalište za manje od 11 meseci i sada po njihovom zakonu nemaju pravo glasa!? Potom njihov liderka Biljana Đorđević kaže da za njih taj zakon ne važi za njihove kandidate!? Znači važi za gradjanje i gradjane a za lažnu elitu ne važi!? Kao što ne važi ni za Aleksandra Ivanovića, fantoma sa Vračara, koji godinama bio funkcioner opštine na kojoj nije prijavljen kako sada sam priznaje… Pokazalo se koliko oni imaju fantomskih kandidata, ne znaju ni listu da predaju, pa su im drugi krivi“, ukazao je Vesić.

Kaže da u kampanji nije čuo nijedan predlog opozicije.

"Na primer, u Novom Sadu, tema im je kako da sruše Vučića, ništa drugo ih ne zanima. I svi su se ujedinili protiv Vučića od onog koji bi da se zove kao ustaški zapovednik logora u Jasenovcu, do onoga koji cepa srpsku zastavu do lažnih patriota i monarhista. Mi u Novom Sadu gradimo dva mosta, počinjemo sada da gradimo i treći, što se u tom gradu nikada nije desilo. Gradićemo i fabriku za preradu otpadnih voda, u decembru kreće brza pruga ka Subotici, Fruškogorski koridor biće gotov do oktobra 2026. godine, sa tunelom ispod Fruške gore, što je najekološkiji projekat. Novi sad će dobiti još jedan auto-put, preko Zrenjanina do Beograda“, nabrojao je Vesić.

Zato, kaže, u SNS kada idu na izbore kažu šta su uradili, a šta će tek da se radi, dok su sa druge strane ljudi koji nemaju nijednu ideju, osim rušenja.

„Početak radova na železničkoj obilaznici oko Niša je pitanje dana, počinjemo da gradimo oko 1. juna. Rekonstruišemo prugu ka Dimitrovgradu za brzine do 120 kilometara na sat, već radimo 23 kilometra pruge Niš – Brestovac, počinjemo ove godine brzu prugu Beograd – Niš, dugu 230 kilometara. Novu zgradu aerodroma u Nišu otvaramo 1. jula…“, dodao je Vesić.

Naveo je i da se uvek pričalo o metrou i brzim prugama, koje, dodaje, nije bilo zabranjeno graditi, ali ih niko nije gradio do pre nekoliko godina u Srbiji.

„Gradimo metro u Beogradu, tri linije, ukupno oko 68 kilometara metro mreže, gradićemo prugu Zemun polje – Surčin, u okviru Ekspa. Ove godine završavamo 166 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, a do 2027. – 487 kilometara“, rekao je Vesić.

Dodao je da je lista oko SNS na decembarskim izborima osvojila većinu u svim opštinama u kojima je bilo izbora, zbog čega je uveren da će to biti slučaj i 2. juna.

„Nudimo projekte i imamo rezultate. Ne kažem da su dovoljni, uvek može još da se uradi, možda neke stvari i bolje, ali opozicija ne nudi ništa osim smene Vučića. Mi gradimo, oni ruše. Verujem da će građani glasati za one koji grade“, zaključio je Vesić.