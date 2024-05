DAČIĆ O BORBI PROTIV PEDOFILA: Akcija Armagedon se sprovodi širom zemlje i traje duže od 10 GODINA

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da je od jutros u toku akcija Armagedon koja se odnosi na borbu protiv pedofila.

U okviru ove akcije danas je uhapšeno sedam (7) lica sa teritorije Srbije.

"U velikoj akciji 'Armagedon' uhapšeno je sedam lica koja se sumnjiče za iskorišćavanje dece za pornografiju", izjavio je ministar Dačić.

On je naveo da du prilikom pretresanja stanova, uvidom u računare pronađene fotografije i video zapisi nastali seksualnom eksploatacijom dece, u najvećem broju to su slučajevi uzrasta od šest do deset godina, ali i uzrasta ispod dve godine.

"Takođe su pronađene poruke kojima su osumnjičeni polno uznemiravali decu i maloletna lica, odnosno tražili od njih da im pošalju slike i video snimke na kojima su obnaženi", izjavio je ministar Dačić.

Ministar Dačić je podsetio da je to akcija koja se sprovodi širom zemlje duže od deset godina.

Autor: