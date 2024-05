Dodik otkrio prvi korak Banjaluke ako dođe do usvajanja rezolucije o Srebrenici: Simbolični kraj multietničke BiH

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će, u slučaju usvajanja rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, prvi korak Banjaluke biti sednica vlade u Srebrenici, odakle će poručiti da je ta rezolucija neprihvatljiva, nesprovodiva i ništava.

Dodik je rekao da nijedna akcija Republike Srpske neće biti usmerena ka destabilizaciji i nasilju, ali i da bi usvajanje rezolucije bio simbolični kraj multietničke Bosne i Hercegovine.

Dva dana pre glasanja o rezoluciji u Srebrenici u Generalnoj skupštini UN u Njujorku, Dodik je rekao u emisiji "Takovska 10" da bi takva rezolucija poslužila neprijateljima koji bi se na nju pozivali protiv Srba u celini.

Što se tiče ponašanja zemalja u regionu kada je u pitanju rezolucija o Srebrenici, pre svega Crne Gore, Dodik je naveo da je sramno to što radi Crna Gora. Dodik je istakao da je bilo naivno verovati ranije da je moguće očuvati dobre odnose sa strukturom vlasti Mila Đukanovića u Crnoj Gori, ali da je gotovo neverovatno da sadašnja struktura nastavlja gotovo istim putem.

Dodik je rekao da ne vidi razlog da, ukoliko vlast u Crnoj Gori glasa za rezoluciju, Srbi daju legitimitet bilo kakvoj vladi koja to radi, čak i kad bi to značilo povratak Mila Đukanovića.

- Ova rezolucija će poslužiti, ili treba da posluži, pre svega muslimanima u BiH i onima koji njih prate, da nam stalno iznova to serviraju kao problem, da nas nateraju na tu vrstu moralne diskvalifikacije, a smatraju da je diskvalifikacija samo valjana onog trenutka kad vi sami sebe diskvalifikujete. Dotle, naravno, nema od toga ništa - ističe Dodik.

Dodik se u ponedeljak u Beogradu sastao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i patrijarhom Porfirijem.

- Vučić je uložio i ulaže ozbiljan napor, i on i njegov tim. Jer i on, verujem, isto tako razmišlja kao ja u ovom smislu da je to neki dokument koji će opteretiti značajno našu budućnost - naveo je Dodik.

Prema njegovim rečima, patrijarh i SPC razumeju da je to ne samo politička, nego istorijska nepravda prema Srbima.

Autor: