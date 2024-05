VESNA TURKULOV, PRVA NA LISTI "ALEKSANDAR VUČIĆ - NOVI SAD SUTRA": Politika SNS stavlja čoveka na prvo mesto!

Profesorka, lekar infektolog Vesna Turkulov, prva na listi "Aleksandar Vučić - Za Novi Sad sutra", u razgovoru za Kurir govori o periodu pandemije koronavirusa, borbe za živote, što je i dovelo do zbližavanja s tadašnjim gradonačelnikom, a sadašnjim premijerom Milošem Vučevićem, kao i o razlozima za ulazak u politiku, ali i kako vidi dalji razvoj i napredak Srpske Atine.

Upravo ste se tokom pandemije bolje upoznali s tadašnjim gradonačelnikom Novog Sada Milošem Vučevićem. Kakav je bio vaš utisak o njemu?

- Kada se u teškim trenucima upoznate i zbližite s nekim, onda vidite njegovo pravo lice. Miloš Vučević je voleo uvek o svemu da bude informisan, da ima najnovije informacije. Zaista je voleo da brine o svakom. Tada sam ga i blisko upoznala. Njegova vizija i ogroman rad oblikovali su budućnost grada. On je jedini gradonačelnik koji je u istoriji grada tri puta uzastopno biran na tu funkciju.

Kako vi kao Novosađanka vidite razvoj grada i šta je sve urađeno?

- Mnogo toga, zaista. Rođena sam u Novom Sadu i živeći u njemu, znam koje su potrebe građana. Svedoci smo da je poslednjih 10 godina mnogo toga urađeno u našem gradu i zemlji. Grad se širi, mnogo ljudi dolazi u Novi Sad, on je centar ekonomske moći, pored Beograda. Grade se tri mosta, brzi voz od Beograda do Novog Sada je nešto o čemu smo u prošlosti sanjali, sada je stvarnost. Do kraja godine imaćemo i brzi voz do Subotice. To je ogroman napredak. Tokom poslednjih 12 godina grad je dobio nove vrtiće, škole, renovirani su parkovi, dečja igrališta. Grad obezbeđuje brojna socijalna davanja za različite kategorije stanovništva. Obećavam da ću sve učiniti da poboljšamo zdravstveni segment, da ljudi što manje čekaju preglede, operacije. Novi klinički centar, koji će biti u funkciji u proleće sledeće godine, imaće 16 operacionih sala i time će biti skraćene liste čekanja za neke operacije. U Novom Sadu veliki broj ambulanti je izgrađen, renoviran, veliki broj klinika KCV je renoviran.

Kako je to uticalo na odluku o vašem političkom angažmanu?

- Politiku SNS prepoznala sam kao odgovornu, doslednu, u koju zaista verujem. Tu su ljudi koji su radoholici, kao što sam i ja, politika u kojoj se stavlja čovek na prvo mesto. I sve što se radi, radi se u službi čoveka. Bila sam počastvovana da budem prva na listi "Aleksandar Vučić - Novi Sad sutra". Politika predsednika Vučića rezultira ogromnim razvojem cele zemlje, uprkos brojnim izazovima s kojima se kao zemlja suočavamo.

Koja bi bila vaša poruka sugrađanima?

- Poručila bih im da izađu na izbore, da prepoznaju odgovornu i posvećenu politiku. Mi moramo biti kovači svoje sreće, uzeti sudbinu u svoje ruke i odlučiti koga želimo da nas vodi u narednom periodu, a to je "Aleksandar Vučić - Novi Sad sutra". Jako me raduje podatak da je priraštaj pozitivan, mnogo mladih ljudi dolazi, mnogo je novih fabrika, volim kada niču lepe zgrade, Novi Sad živi. Vidim ga kao grad budućnosti u našoj zemlji. Mislim da se Novi Sad visoko kotira na turističkoj mapi. Nije politika pobeda, nego dužnost izabranih da služe građanima. Pravi uspeh leži u tome da zajedno radimo na rešavanju svakodnevnih problema.

Tri decenije u službi pacijenata

Borba protiv nevidljivog neprijatelja

Šta je ono što je obeležilo vašu 30 godina dugu karijeru? - Imam 33 godine staža i briga o ljudima je nama u opisu. Kada je marta 2020. potvrđen prvi slučaj kovid infekcije kod pacijenta iz Bačke Topole, on je iz Subotice odmah premešten kod nas i bio je moj pacijent. Ja sam to shvatila kao svoju obavezu, to je zaista bila nepoznata bolest, ne samo nama nego celom svetu. Potpuno neuobičajene kliničke slike, s teškim upalama pluća, zaista je bila velika borba. To sam shvatila kao svoju misiju i tome sam se potpuno predala. To je za mene bio izazov na neki način.