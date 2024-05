PREDSEDNIK VUČIĆ NA PANELU U NJUJORKU: Borićemo se za istinu i niko nas neće ućutkati (VIDEO)

U sedištu Ujedinjenih nacija održava se panel diskusija "Mi govorimo, jer oni ne mogu - glasovi koje treba čuti", na kojoj žrtve rata u Bosni i Hercegovini iznose svoja svedočenja.

Skupu prisustvuju predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova Marko Đurić.

Na panelu će govoriti Duška i Svetlana Stanić, Ranko Ristić, Dijana Ivanović, Miroslav Jović i stručnjak za pravo Gregori Rodi.

Svedočenje Duške Stanić

Duška Stanić prva je počela sa svedočenjem, opisavši da je živela sa ocem, majkom i dve sestre u malom selu.

- Jednog hladnog aprilskog jutra majka me je obavestila da je škola otkazana. Nisam shvatala šta se dešava, a onda sam saznala da ćemo biti smešteni u koncentracionom logoru. Jeli smo samo hranu koju smo imali kod kuće. Noću smo čuli da stariji među sobom pričaju, nisam mogla da shvatim šta se dešava i što ne mogu da izađen sa društvom da se igram na ulici.

- Grupa ljudi došla je u crnim unifromama, vojnici, i jedan od njih je uperio pištolj u mene tako blizu da sam mogla da ga osetim, moji roditelji ništa nisu mogli da urade, samo su stajali i gledali. Naterao nas je da uđemo u kombi pun ljudi u kojem su takođe bili Srbi. Bio je mrak i skučeno, nismo znali gde idemo, svi su bili uplašeni kao i ja.

- Bila sam gladna, izmorena, nisam znala šta se dešava. Posle 3 dana vojnici su došli i rekli da žene i deca ulaze u autobus, a muškarci ostaju. Pozdravili smo se s tatom ne znajući da li ćemo se ikad više videti i ušli u autobus. Čula sam od žena da će nas baciti u jamu- rekla je ona.

- Poređali bi nas za streljanje i da dignemo ruke u vis. Mogli su da biraju, ja sam se molila i nadala svakog dana da ćemo da preživimo i da ću moći da dočekam još jedan dan, kao što sam mogla i pre rata. Ali, postalo je još gore. Moj ujak mi je pričao o strahotama šta su sve preživeli i šta su im radili - tukli ga štapovima i gazili čizmama, terali ih da stoje bosi na vrelim pločama, nije bilo milosti i svaki dan su imali težak rad a onda kao životinje vraćani u logor gde su ih tukli - navodi Stanić.

Kako navodi to ju je navelo da napiuše knjigo o onome što je preživela.

Svedočenje Svetlane Stanić

Svetla je podelila iskustvo koje je doživela sa šest godina. Kada je krenula ka selu ona je primetila da nema nigde ljudi i onda je shvatila da je vojska ušla u selo.

Kako Kaže videla je da prebijaju njenog strica dok je ona čekala sakrivena, kada su otišli otišla je po pomoć ali nikoga nije mogla da nađe, bila je sama.

Ona navodi da je bila uplašena i da niko nije hteo da joj otvori vrata iz straha jer su mislili da je to vojska.

Svedočenje Ranka Ristića 

Ristić je ispričao priču o tome kako su njegovi rođaci prošli u prvom i drugom svetsko m ratu i o tome kako je njegov pradeda Petar Ristić ubijen od strane ustaša u Jasenovcu.

On je u svom svdeočenju ispričao detalje o golgoti koju su preživeli od strane ustaša, njegov otac i on i podsetio se kako je njegov prijatelj Senad pucao njemu iznad slepoočnice. Kako navodi oni su pobegli i nekolimo meseci swu se krili u selu. On navodi da su za samo nekoliko nedelja očistili mesto oko njih oko 7.000 ljudi je moralo da se iseli mnogi su pobijeni.

- )3. 8. maja Bošnjaci su došli u kuću moje babatetke silovali su je prerezali grljan i odsekli joj dojke - navodi on.

Ristić je pokazao fotografiju njegove izmasakrirane baba tektek i nastavio da svedoči o drugim žrtvama.

Kako navodi bošnjačeke snage su nastavile sa terorom i da su oko 3.000 terorista alkaida došlo u Bosnu da se bori protiv Srba.

On je govorio borci al kaida za samo nekoliko dana ubili oko 500 Srba, a istovremeno dok se ovo dešavalo Hrvatska vojska je napala i ubijala i proterivara Srbe.

Kaže da su svi optuživali Srbe i da je ovo strana koju nisu mogli da čuju na svetskim medijima. Dodaje da je sa da u novoj zemlji i da pokušava da napravi nov život i da opet vidi ove borce, kako kaže n nije ovde da pravda ratne zločine i prvi bi procesuirao Srbe ako su krvi,

- Zamislite da za ovim stolom sede i Hrvati i bosanski muslimani i da svi zajedno odamo počast , podsetiću vas da je poginulo oko 30.000 Srba- navodi on.

Svedočenje Dijane Jovanović

Na početku svedočenja ona je ispričala kako su u maju odveli njenog oca da se nikada nije vratio. Dodaje da je saznala da je bio u logoru koju su vodili Hrvati u određenoj školi.

- Srbi su bili zarobljeni i dovedeni u Logor u Livnu. Tamo su svi mučeni - svedoči ona i dodaje:

- Mučenje koje je moj otac bilo je preijanje kaišim. pendrecima itd, pošto su ga na smrt prebili nastavili su da ga gaze, moj otac je bio u tolikom boilu da je preklljinao da ga ubiju ali rekli su zato što jhe Srbin prvo će da ga muče i onda će da ga ubiju. Kada bi se jedna od nasilnika umorio zamenio bi ga drugi koji je nastavio sa prebijanjem. JEdne noću su mu stvili povež i rekli da ga vode na streljanje. stavili su mu pištolj na čelo i opalili ali pištolj je bio prazan- kaže ona.

Jovanović je pomenula i električnu stolicu koju su Hrvati koristili za zarobljene Srbe.

Kako je rekla i njena majka je odvedena u logor gde je mučena i o stradanju njenih rođaka.

Ona navodi da do današnjeg dana niko nije odgovarao za te užase, ona traži od UN da se pravda zadovolji i da pomognu da se ponovo izgradi vera u dostojanstvo tako što će pomoći njihovoj pravdi.

Dodaje da je teško i dodaje da joj je teško što su srpske žrtve deskriminisane od strane UN.

Svedočenje Miroslav Jović

U avgustu 95. njegov rodni grad je bio žrtvba hrvatske akcije Oluja. Srbi iz Bosanskog Grahobva bili su proterani i isterani iz svojih kuća, kaže Jović na početku svedočenja.

Kako je rekao čak i da je ceo taj egzodus i da su svi izbrisani 29. godina nakon tog proterivanja Srba iz te oblasti, znak suživota se ponovo pojavio i saradnja između komšija različitih nacionalnosti je na neki način bila na vidiku do danas, usvajanjem ove rezolucije samo će se podgrejati strahovi da će se duhovi prošlosti ponovo probuditi.

On navodi da otvaranje ponopvo ovih rana mopže da onemogući suživot. On je ispričao priče o Srbima koji su takođe preživali strahote.

- Prvi slučaj je gospodin Ranko koji je uhapšen prebijan, samo ću da kažem da kada je bio razmenjen i pušten iz logora njegova supruga je jedva prepoznala anjegova deca mesec dana nisu mogla da ga prepozna. Gotovo je nemoguće da se opiše mučenje kojim je bio on mučen. On je došao u SAD kao izbeglica, formirao firmu i porodicu bio uzoran građanin i pokušao je da prošlost ostavi za sobom i pogodite njegove mušterije nisu biloi samo Srbi i Amerikanci već i Muslimani. Danas govorim u njegovo ime jer on ne može da putuje ima anputiranu nogu - navodi on.

Jović je rekao da će ovo za njega da bude nova rana jer je on bio žrtva, dodajući da će i taj Ranko ovom rezolucijom biti označen kao kriminalc i da kada je Ranko kada je čuo za tu rezoluciju jedva preživo.

Jović je pomenuo i slučaj deteta od 12 godina koji je bio kriv samo zato što je bio Srbin i naveo da su mu prvo odsečene uši da je izboden i da mu je na kraju odsečena glava.

Dodaje da sve ovo ne može da se nađe u mejnstrim medijima.

-Želim da razmotrite još jednom koju štetu može da donese ova rezolucija, ona će biti pretnja po bilo kakv miran suživot - rekao je Jović.

Obraćanje Gregorij Tosija advokata iz Vašigntona

- Slušajući sve vas prema anglosaksonskom pravu postoji uboičajena fraza ništa ne izvlači istinu na videlo od unakrsnog ispitivanja - reako je sturčnjak za međunarodno pravo na početku obraćanja.

Kako je rekao traži se jednaka pravda za srpske, hrvatske i bošnjačke žrtve a rezolucija UN ne vodi ka tome i oni traže od UN da razmotre jednku pravdu za svakoga.

- Jednaka pravda ide ruku pod ruku sa poštovanjem ne smao njihovih priča već i priče žrtava koje nisu uspeli da prežive i koje su izgubile život. Eto i tih 30.000 Srba za koje smo sada čuli, nikada nije bila jednačina te jednake pravde - dodao je on.

On je naveo da treba da se uzme u razmatranje izjave od učesnika sukoba Srba Hrvata i bošnjaka jer oni čine većinsko stanovništvo koje uopošte nisu uzete u razmatranje da uščestvuju u ovoj rezoluciji naročito nisu uzeti Srbi.

- Ova rezolucija će samo napraviti dodatna neprijateljstva, da bi rezolucija imala uspeh mora da ima saglasnost i učešće svih a ovde je jedna strana izostavljena- dodaje on.

Kako je rekao pravio je beleške prilikom svedočenja i da su ljudi koji su bili suočeni sa najodvratnijim zločinima oni su bili spremni da gledaj uunapred i da ne razmišljaju o osveti.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić

Predsednik Srbije je rekoa da Srbija nikada nije ćutala o strašnim događajima koji su se dogodili u Srebrenici već da su hapšeni svi oni koji su bili odgovorni za zločine kojii su se dogodile u Srebrenici.

-Moje pitanje je da nakon što ste čuli izjave običnih ljudi kako će se ti ljudi osećati kada donesete ovu rezoluciju. Zbog čega, zaoto što su oni žrtve i da će te im onda stviti na čelo da su oni deo genocidnog naroda. Postavlja se pitanje zhašto mi uopšte donosimo ovu rezolucioju ako se radi o individulanoj odgovornosti- naveo je Vučić.

Kako je rekao u nacrtu ove rezolucije nema pojedinaca, zašto počinjemo sa ovom rezolucijom a ne sa recimo rezolucijom za zločinima koji su učinjeni nad srpskinanrodom u Prvom svetskom ratu Srbi su izgubili 28 odsto ukupnog stanovništva nkon napada Austijanaca i Nemaca,a u Drugom svetkom ratu srpska žrtva je takođe bila velika.

vučić je rako da oni nisu sakrili činjenicu da su bili počinjeni zločini u Srebrenici i da jeon lično otišao da oda počast nastradalima gde je bio napadnut i da do dan danas nikada nisu otkriveni napadači.

Vučić se zapitao šta je rezultat ovoe rezultate. Kako je rekoa imaćete oduševljenost sa jedne i tugu i ogorčenost sa druge strane.

-Dali će ova rezolucija da ujedini ljude, neće, zašto onda ovo radite, da li će ona da obezbedi mir u goinamakoje dolaze, svi znate da je odgovor negativan- navodion.

Dodaje da je prava svrha da se kazni jedan narod koji nije baš pokoran moćnim zemljama.

On pozvao sve da ne glasaju za ovu rezoluciju da se stvore uslovi za inkuzivnost, dijalog.

- Naš stalni predstavnik je želio da razgovara sa Nemcima koa glavnom tvorcu ove rezolucije a zante kakv odgovor je dobio suočićete se sa rezolucijom nanačin na koji vam mi budemo je dali, znam mi smo previše mlai ali verujemo da će evropske vrednosti uvek zančiti da vi treba da budemo uključeni u proces donošenja važnih rezolucija.Pitanje je za sve vas šta ćete vi da uradite kad otvorite ovu pandorinu kutiju , hoćete da kažete da nijie bio genocid nad ruskim i srpski narodom koji je ubijen u Drugom svetskom ratu, šta ćete da kažete za druge krajeve sveta, ili ćete da poriučete kada to vama ne odgovara u poilitičkom smilsu- naveo je Vučić

On je rekao da dolazi iz male zemlje čiji je narod uvek bio za slobodu , i dodao da još jednom razmotre koji će uticaj imati ova rezolucija na budućnost kao se usvoji.

Borićemo se za istinu i niko nas neće ućutati - zaključio je Vučić na kraju obraćanja.