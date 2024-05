Vučić: Istina nije jednostrana, rezolucija će žrtvama staviti žig na čelo (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas na panel diskusiji u sedištu UN u Njujorku, na kojoj su govorile žrtve i svedoci rata u BiH, da oni svedoče o tome šta se dogodilo pre 30 godina i da istina nije jednostrana i da nikada nije ni bila, kao i da će im usvajanjem nacrta rezolucije o Srebrenici biti stavljen žig na čelo kao da su deo genocidnog naroda.

Vučić je pozvao sve članice Generalne skupštine UN da ne usvoje nacrt rezolucije o Srebrenici.

"Duboko sam dirnut svedočenjima svih Srba koji su došli ovde da svedoče o onome kroz šta su prošli pre 30 godina", rekao je Vučić na panelu na temu "Mi govorimo, jer oni ne mogu - glasovi koje treba čuti", koji je organizovala Stalna misija Srbije pri UN.

On je naglasio da istina nije nikad jednostrana i da su žrtve to upravo i potvrdile uoči dana mogućeg usvajanja nacrta Rezolucije o genocidu u Srebrenici.

Vučić je istakao da se svako od tih ljudi koji su govorili na panelu osvrnuo na rezoluciju.

Naglasio je da ti ljudi nisu političari, već obični ljudi i da će se svi oni osećati veoma loše ako bude doneta rezolucija, jer su oni svi žrtve, a na čelo će im biti stavljen žig kao da su deo geonocidnog naroda.

"Srbija nikada nije ćutala, mi nismo ćutali o strašnim događajima u Srebrenici, mi smo hapsili, privodili i izručivali svakoga ko je bio individualno odogovoran za užasne zločine koji su se dogodili u Srebrenici", istakao je Vučić.

Predsednik Srbije im je zahvalio što su došli da svedoče o dešavanjima kroz koja su prošli i istakao da su to Amerikanci srpskog porekla.

"Ovo je samo grupa ljudi koja živi u SAD, mi nismo doveli na stotine hiljada ljudi srpskog porekla iz Bosne i Srbije. Samo smo hteli da pokažemo svim državama članicama i predstavnicima njihovih delegacija koje su ovde da istina nije jednostrana i da nikada nije ni bila", rekao je Vučić.

Postavio je pitanje svima, iako se pravdaju donošenjem amandamana, zašto se donosi rezolucija ako je reč o individualnoj odgovornosti i ko će biti odgovoran za te užase.

"Uvek je to rađeno kroz različite presude, za sve te ljude koji su bili optuženi, osuđeni i poslati na izdržavanje zatvorskih kazni. I šta mi onda danas ovde radimo. Šta ćemo sutra da radimo, nema pojedinaca u nacrtu rezolucije", naglasio je Vučić.

On je još jednom pozvao članice Ujedinjenih nacija da ne glasaju za rezoluciju o Srebrenici, već da zajedno stvore uslove za i inkluzivnost i dijalog.

"Dolazim iz relativno male zemlje, ali iz ponosne nacije koja je u stanju da brani svoj ponos i dostojanstvo. Pozivam vas da ne glasate za ovu rezoluciju i da stvorimo uslove za inkluzivnost, za dijalog", rekao je Vučić na panel diskusiji u sedištu UN u Njujorku, na kojoj su svedočile žrtve i svedoci rata u BiH.

Predsednik Srbije je dodao da su, srazmerno govoreći, u Prvom svetskom ratu Srbi bili narod koji je najviše stradao.

"Srbija na prvom mestu. Francuska je bila na drugom. Izgubili smo 28 odsto ukupnog stanovništva u Prvom svetskom ratu. Francuska 10,5 odsto prema podacima Pariskog mirovnog sporazuma. Izgubili smo 28 odsto ukupnog stanovništva jer su nas napali Austrijanci i Nemci", rekao je Vučić.

Dodao je da su u Drugom svetskom ratu Srbi su bili među 85 odsto stradalih građana tadašnje Jugoslavije.

"Mi nismo bili na nacističkoj strani od samog početka rata. A sada, kada je reč o Srebrenici, nismo sakrili da su Srbi tamo počinili strašna zlodela. Dva predsednika Srbije išla su u Srebrenicu. I sam sam to uradio 2015. godine. Otišao sam tamo da sagnem glavu, da položim venac i zamalo da me linčuju. I posle toga nikada nisu našli te ljude koji su me napali", rekao je Vučić.

Dodao je da je samo nekoliko dana nakon toga pozvao sve bosanske lidere u Beograd kako bi povratili međusobno poverenje i mir.

"Šta će biti rezultat ako sutra donesete ovu rezoluciju? Imaćete likovanje sa jedne strane, a na drugoj strani ćete imati ljutnju, tugu i bes. Dakle, da li je to cilj", upitao je Vučić.

Predsednik Srbije je dodao da ne može da ucenjuje druge države kao što neke od zemalja ko-sponzora to rade.