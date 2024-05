Beogradski muftija Mustafa Jusufspahić: Srpski narod nije genocidan, moja Srbija to ne zaslužuje!

U Generalnoj skupštini UN danas glasalo se o rezoluciji o Srebrenici, koju su predložile Nemačka i Ruanda, a predsednik Aleksandar Vučić prisustvuje ovom ključnom trenutku za našu zemlju i narod.

Tim povodom oglasio se beogradski muftija Mustafa Jusufspahić i on je istakao da Srbija to ne zaslužuje.

- Srbija je moja zemlja , u njoj živimo i Bogu se molimo u dzamijama, crkvama i sinagogama. Na hiljade dzamija postoji gde se oko 600.000 muslimana koji ovde zive mole. Muslimani na teritoriji Srbije koja je pod vlašću većinskog pravoslavnog stanovništva žive i rade u slozi i dele ZAJEDNIČKU sudbinu vekovima i ja to kao musliman moje Srbije svedočim. Ovaj narod nije genocidan i moja Srbija to ne zaslužuje. Kroz istoriju su sigurno postojali POJEDINCI koji su imali takve sulude ideje ali one nisu zarazile narod koji se i danas bori protiv takvih ideja bilo gde u svetu. Moja Bosna i Hercegovina je propatila i svaku njenu bol sam proživljavao u svom srcu. Njen život kao i život moje Srbije je od Boga nam dat da jedni sa drugima pod ruku u slozi živimo. Budimo pametni i greške iz prošlosti ne ponavljajmo, popravimo ih i budimo bolji ljudi. Bog nas pomogao - istakao je muftija na svom nalogu na društvenoj mreži X.