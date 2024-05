'OVO JE MAPA SLOBODNIH ZEMALJA KOJE SU SE ZALAGALE ZA ISTINU...' Oglasio se Arno Gujon posle usvajanja sramne rezolucije (FOTO)

Sramna rezolucija o Srebrenici usvojena je danas na sednici Generalne sednice Ujedinjenih nacija sa 84 glasa za, 19 glasova protiv, dok je 68 zemalja bilo uzdržano, glasova protiv i uzdržanih ukupno je bilo 87.

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju, inače političar francuskog porekla, Arno Gujon, reagovao je na svom zvaničnom "X" nalogu na usvajanje predloga sramne rezolucije o Srebrenici.

Naime, on je objavio mapu slobodnih i suverenih zemalja koje su se zalagale za istinu i usprotivile se sramnoj rezoluciji, uprkos ogromnom političkom pritisku vodećih zapadnih zemalja.

- Ovo je mapa slobodnih i suverenih zemalja koje su se zalagale za istinu i koje NISU odobrile kontroverznu rezoluciju UN o Srebrenici uprkos ogromnom političkom pritisku vodećih zapadnih zemalja. Hvala vam dragi prijatelji! - poručio je Arno Gujon.

This is the map of the free and sovereign countries that stood for the truth and did NOT approve the controversial #UN resolution on #Srebrenica despite enormous political pressure from leading Western countries. Thank you dear friends! pic.twitter.com/1vWbneszUM