MLADA PREDSTAVNICA NIKARAGVE ODUŠEVILA SVE - Govorom u UN izazvala BURU na mrežama! Srbi joj nude i brak (VIDEO)

U Generalnoj skupštini UN juče je usvojen sraman nacrt rezolucije o Srebrenici. I pored pritisaka i pretnji kojima su bile podvrgnute mnoge zemlje, za rezoluciju je glasalo manje od polovine članica UN, dok je čak 107 zemalja bilo protiv, uzdržano ili su njihovi predstavnici napustili salu.

Posebnu pažnju javnosti u Srbiji privukao je govor mlade predstavnice Nikaragve, Eleane Pičardo, čije su reči oduševile korisnike društvenih mreža.

Ona je na početku svog govora rekla da će njena zemlja glasati protiv usvajanja rezolucije o Srebrenici, i označila je taj dokument kao primer dvostrukih aršina koje primenjuje zapadni svet.

Istakla je da usvajanje jednostranih rezolucija poput ove, koja ne uživa konsenzus u Bosni i Hercegovini, neće izgraditi poverenje, niti doprineti klimi jedinstva i suživota u regionu.

Dodala je da GS UN ne može da previdi odgovornost zapadnog sveta i NATO za bombardovanje SR Jugoslavije 1999. godine.

- NATO je bombardovao teritoriju SR Jugoslavije i ranio i ubio hiljade ljudi - rekla je predstavnica Nikaragve.

Ona tvrdi i da je upravo iniciranje rezolucije o Srebrenici dokaz da "smo žrtve manipulacija sa Zapada", koji na ovaj način gura sopstvene političke interese i agende.

Podsetila je i na istoriju kolonijalizma i genocida protiv naroda Afrike i Latinske Amerike.

- Uništavali su našu kulturu i izvršili jedan od najvećih genocida u istoriji čovečanstva da bi se bogatili na račun naših rudnih bogatstava - rekla je ona.

Dodao je da Zapad i dalje obezbeđuje sredstva i resurse za ubijanje Palestinaca u pojasu Gaze, i istakla da se Nikaragva zalaže za svet mira, pravde i solidarnosti.

I predsednik Vlade Miloš Vučević sinoć je skrenuo pažnju na govor Eleane Pičardo.

- Predstavnica Nikaragve održala je predavanje u svom desetominutnom govoru. To je za udžbenike, to je za Akademiju nauka. Održala im je lekciju šta je genocid i ko uopšte može da priča o tome šta je genocid - istakao je on.

Njen govor oduševio je korisnike društvenih mreža u Srbiji.

"Svaka čast devojko", "Rešila igricu", "Hvala na objavi, ovo vredi gledati više puta...", samo su neki od komentara.

Mnogi su joj u šali čak nudili i brak i predlagali joj da se uda za Srbina.