'LJUDI SU SITI PREVARA I LAŽI OVIH VELIKIH I MOĆNIH!' Predsednik Vučić o velikoj borbi u UN: Moramo rešavati svoje probleme

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se večeras prvi put nakon povratka iz Njujorka, gde je juče na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija usvojena sramna rezolucija o Srebrenici.

Na početku emisije pušten je prilog u kojem se između ostalog vidi i isečak sa hrvatskog HRT-a u kojem se govorilo o Vučićevoj diplomatskoj pobedi u Njujorku, ali i retrospektiva Vučićevog delovanja u Njujorku.

- Suviše je teška tema da se govori o pobedama. Nema sumnje o tome da smo u nemogućim uslovima uradili ono što je najviše moguće za zemlju. Danas smo stigli iz Njujorka. Imali smo zanimljiv put, ja inače volim taj let, ali ne znam da li je neki osigurač iskočio, pa nije radio ni monitor, ni spuštanje sedišta. Divna je ekipa bila na letu. Nisam hteo da menjam mesto, ja jedini da to radim - kazao je Vučić za TV Prva.

Predsednik Vučić dodaje da nije siguran da postoji potpuno jasna vizura onoga što se zbivalo.

- Postoji loše tumačenje u oba entiteta u BiH, i po tome shvatam da ljudi nisu pažljivo slušali. Mi smo se suočili sa predlogom Nemačke, koji je ta zemlja najsnažnije gurala. I najsnažnije je gurala Analena Berbok, direktno protiv vitalnih interesa srpskog naroda. I bez obzira na sve ja sam večeras zamolio Aleksandra Vulina da ne koristi argumentaciju koju je koristio, u vezi sa njenim poreklom. Nemački mediji imaju pravo da rade šta hoće, mi moramo biti dostojanstveni i odgovorni - rekao je Vučić i dodao:

Gurali su tu rezoluciju, suočili smo se sa najtežom temom. Protiv nas je to kao savršena oluja. Protiv nas je bio ceo kolektivni Zapad, cela EU, pa onda druge zapadne zemlje, Švajcarska, Norveška, San Marino, Lihtenštajni... I imali ste Ameriku, Kanadu, Australiju, Novi Zeland, kosponzore koje su primoravali, a neki su se i sami javljali, Čile, i druge zemlje. Očekivali su da će to biti jedinstveno doneto. Računali su da ako je Rusija imala sedam glasova, da bi mi imali osam protiv, i do 40 uzdržanih. Računali su da je to rutinski, i da će time pobediti Rusiju.

Predsednik Vučić kaže da su nas mnogo potcenili, i da je to naša sreća.

- Stvarni odnos je bio 84 prema 107. Zašto 107 a ne 106, reći ću vam. Uveli su Ekvador. Dakle, od 191 koji su imali pravo glasa, 107 nije glasalo za. 84 su podržale. To je 43,5 odsto članica UN koje su glasale za. Tu ima i trikova, nameštali su da ne ide u Savet bezbednosti. Išli su da se to obeležava kao kulturni događaj, a ne političko pitanje. A tema je takva da niko neće da bude protiv, sem naših najvećih prijatelja. Poput Kine, neretko zaboravim i Belorusiju. Za braću iz Minska se podrazumeva da su sa nama. Posebno se zahvaljujem i Viktoru Orbanu, pokazao je da je premijer bratskog naroda - naveo je Vučić.

Vučić je rekao da je protiv nas bio kolektivni Zapad, Organizaciju Islamske konferencije.

- Računali su da će 57 islamskih zemalja biti za rezoluciju. Znate li koliki je rad i trud na to bio usmeren. Rekao sam im u lice sve. Ne želim da govorim o tome kako su pretili i ucenjivali. Uticali na odluku Ukrajine i nekih drugih zemalja. Došli mi je da plačem u hotelskoj sobi od muke. Jedan veliki prijatelj mi je rekao da će isključiti telefon, i rekao mi je da će glasati u našu korist, ali da smo mu napravili probleme. Neću reći ko je u pitanju - rekao je Vučić.

Vučić kaže da smo imali dva pozitivna iznenađenja, i bar osam negativnih.

- Ali smo znali da će se to desiti, zato što smo videli kako raste pritisak. Ja znam svih 18 zemalja koje su glasale protiv nas. Od Egipta, Nigera, Tunisa, Senegala. Iznenađujuće je za Niger, nismo imali takvu informaciju. Čad, Gambija, Tanzanija, Ruanda naravno, JAR, Malavi... Jako je teško bilo za arapske zemlje - dodao je predsednik Srbije.

Vučić je istakao da mnogi kritikuju kako su tobože diktatorske zemlje bile na našoj strani.

- Izvinite, nisam znao da Kina nije civilizovani svet. A jesu li jemenski Huti civilizovani. Zamislite Ameriku, Nemačku i Jemen na istoj strani. Kako to kada se sretnem sa pokojnim Raisijem, kažu mi šta radim sa diktatorom. Ali im ne smeta kada sa Iranom glasaju protiv Srbije. Neću ih potcenjivati, to su ozbiljne zemlje i narodi. Ali oni kojima smetaju, sada ih odjednom uzimaju za ozbiljno - zapitao je Vučić.

Vučić kaže da nije 107 zemalja reklo da nije bilo zločina, već da je rezolucija nešto što je ispolitizovano, netransparentno, nešto što se radi protiv jedne male slobodarske zemlje.

- Pogrešno je to tumačiti sa naše strane da ti ljudi misle kao mi o onome što se desilo u Srebrenici. I Argentina, Brazil i Meksiko su ozbiljne zemlje, nemoguće im je narediti kako da glasaju. To su tako obrazovani ljudi, ja sam pričao sa svima njima. Indijski ministar, vi imate težak razgovor, nije to "Gde si brate kako si", ali jedna moćna Indija je bila uzdržana. I negde oko 5 milijardi nije glasalo za tu rezoluciju. Pokazali smo snagu na globalnom jugu, ljudi su siti prevara i laži ovih velikih i moćnih - kazao je predsednik.

Vučić je istakao da nema slavlja u Sarajevu, a da u Srbiji takođe vlada ozlojeđenost.

- Što ste nam to opet uradili. Ključno rešenje za probleme na Balkanu je da mi pričamo među sobom. Nemojte molim vas vi da nam određujete, kad god su se Nemci i Austrijanci mešali mi smo ratovali ovde. I molim druge u regionu, pre svega Bošnjake. U ponedeljak ću pričati sa Bošnjacima ovde u Srbiji. Mi imamo jednu zemlju, moramo da gledamo u budućnost - rekao je on.

Podelio je i činjenicu da danas 9 od 10 Bošnjaka koji odlaze iz Raške oblasti sada dolaze u Beograd, a ne u Sarajevo.

Izjava Mustafe Jusufspahića

O izjavi Mustafe Jusufspahića, predsednik kaže da je to divna izjava. Zahvalio se i patrijarhu Porfiriju, kao i našem muftiji, sa kojim se svaki dan čuo kada je bio u Njujorku.

- Znamo se više od 35 godina, još od pre politike. Hvala mu na svemu. Ja moram reći da i sa gospodinom Dudićem imam korektne odnose. Ni Srbi ni Bošnjaci nemaju razloga za strah. Mi smo napravili pivotalne tačke na kojima smo radili non stop. Ja sam insistirao da ljudi iz Ministarstva spoljnih poslova po sto puta zovu ljude. I druga strana radi, mora da se radi mnogo... Posebno sam zahvalan šeiku Muhamedu bin Zajedu al Nahjanu. Beskrajno sam mu zahvalan, i nikada mu Srbija to neće zaboraviti - rekao je predsednik.

Stav Kine

Govoreći o stavu Kine, koja je glasala protiv, Vučić kaže da nema reči i da je takođe beskrajno zahvalan.

- I da kažem, dve dame iz dve izuzetno moćne evropske zemlje su izašle iz sale, i bile su šokirane rezultatom. One su govorile da je ovo najtužniji dan. Ja sam rekao da je tužan zato što im je jedina namera bila da obeleže i osude jedan narod bez presude - naveo je Vučić.

Dodaje da smo se suočili sa silom, od Amerike i Kanade, cele Evrope, pa do Japana i Australije.

- A u centralnoj Americi protiv nas su glasali samo Kostarika i Salvador, države poznate po tome što su pod kontrolom znate već koga. Ali najmoćnije države, Meksiko, Nikaragva, sve su bile za nas. Videli ste onu divnu ženu iz Nikaragve kako je govorila. Imate Barbados, Jamajka, svi su bili uzdržani. Sveti Vinsent i Grenadini, Sveta Lucija, svi uzdržani. Ali Antigva i Barbuda protiv - rekao je Vučić.

Kaže da evropske zemlje traže bespogovornu poslušnost, i da žele da mi budemo primači faksa koji ispunjavaju naloge.

Izjava Kovača

Prikazana je i izjava bivšeg hrvatskog ministra spoljnih poslova Mira Kovača, koji je rekao da se Vučić ogrnuo zastavom kao da je na utakmici, i da Srbija i srpski svet ne prihvataju evropski poredak.

- Ja treba sada da kažem e živele vaše evropske vrednosti. Vidim i zastava ih zabolela. Došla je jedna žena na početku i rekla mi da je zabranjeno korišćenje zastave u sali. A onda su gore došle srpske žrtve, i došle su bošnjačke žrtve. Obezbeđenje je sprečilo dva incidenta. Srpske žrtve su donele srpsku zastavu. Ja sam pokazao poštovanje i prema jednima, i prema drugima. Ali tamo se radilo samo o jednom narodu. Da naš narod proglase za genocidni. A kako bolje i lepše da im kažem da to ne prihvatamo, i na kraju smo ih pobedili sa 23 razlike, ubedljivo! Ja sam smatrao da pokažemo koliko se ponosimo svojom zastavom, srpskim rodom, ne vređajući nikoga. Nijednu ružnu reč nisam rekao o Bošnjacima ili srebreničkim žrtvama. Sve što su hteli je da Srbiji zadaju udarac, da pričaju gluposti kao Kovač - rekao je Vučić.

Vučić dodaje da je Grliću Radmanu u tom evropskom poretku dozvoljeno da priča svakake gluposti svakog dana, i da svi misle da Srbija ne sme da odgovori.

- Evo i u Crnoj Gori su predlagali, pa odjednom muk i tišina. Pa odjednom je maca pojela jezik. Suština je bila da mi prihvatimo da smo krivi za sve, da su u Jasenovcu ubijani Hrvati, i verovali ili ne, ako mislite da preterujem, uopšte ne preterujem, to pokazuju njihovi naučni skupovi. Vi sada imate 20.000 Hrvata pravoslavne vere, pa to je bilo samo kod Ante Pavelića, kada je doveo onog Germogena. To su za njih evropske vrednosti. A za mene neće nikada biti. Možete Svetog Petra da zovete u pomoć, ne zanima me - kazao je predsednik.

Zapitao je što nije doneta rezolucija o Kragujevcu, Kraljevu, ili o ubijanju više od 22 miliona sovjetskih građana.

- Oni su sve ostalo sakrili i pokrili pričom o Holokaustu. Evo, Zaharova je rekla da prihvate da je opsada Lenjingrada genocid, ali oni nisu to hteli. O srpskom svetu nikada nisam govorio, ali da li se stidim Srba bilo gde u svetu ili regionu? Ne, ponosim se njima. Videli ste naše žrtve u UN. To su sve američki državljani, i bili su ponosni i srećni što su mogli da dođu iz svih delova Amerike, da putuju 10 sati, da nešto kažu o patnjama svoga naroda - dodaje Vučić.

Država se ne stidi svog naroda

Predsednik je rekao da Srbi konačno vide da se država ne stidi svog naroda.

- A to što neki zaključuju da sam ja psihopatska mašina, neka zaključuju šta god hoće - kazao je Vučić.

Vučić kaže da kada neko ima podršku Amerike, Nemačke, Francuske, Italije, Australije, Japana i drugih zemalja, i opet ostane u debeloj manjini, onda znači da smo mi nešto ozbiljno radili.

- Lično sam pričao sa predstavnicima 158 zemalja, a sa nekim ljudima sam pričao i po 14 puta. Vidite kako moji prijatelji njima lepo kažu. Oni ne razumeju šta znači lični odnos. Meni su se ovde smejali kada sam primao predstavnike CAR, Konga ili drugih zemalja. A sada vidite kako su nas podržali. Sa prijateljima iz Gruzije sam razgovarao više puta, sa prijateljima iz Jermenije i Azerbejdžana - kaže predsednik.

Kaže da se mučio oko raznih stvari, i da su mu suze kretale kada je video da neko hoće sve da sruši.

- I onda me zovu i kažu mi da moraju da glasaju. Ja pitam kako ja ne moram, kako na mene ne vrše pritiske. I onda ja zovem Viktora da ga zamolim za nešto drugo, i čujem da mu Janoš njegov dobacuje "abstain", tačnije "budi uzdržan". Siguran sam da će Orbanu biti mnogo spomenika u našoj zemlji, i rekao mi je da je jasno koliko je teško. Rekao je da ne može da bude sam u Evropi, pošto su sve pritisli, i ja sam rekao da ću ostati ja sam. Kako je to čuo, i Viktor i Petar su zvali posle 15 minuta, rekli su da će biti sa svojom srpskom braćom - kazao je Vučić.

Rekao je da nema bežanja iz ringa, i da mu je najodvratnije bilo ponašanje Crne Gore.

- Nisu me razočarali, zato što sam to i očekivao. Rekao sam Spajiću da ne moraju da me foliraju, da znam da će glasati za. Mi njima nećemo slati protestnu notu čak ni zbog toga što su glasali da smo genocidan narod - istakao je predsednik.

Dodaje da ga je teže pogodila Severna Makedonija, bez obzira na priče o prethodnoj vladi.

- Najviše sam uložio u odnose sa našom makedonskom braćom, ali to nije fer. Pokazalo se da je Grčka imala više kičme od Skoplja, i to je tako. Crna Gora me nije čak ni pogodila, pogodila me je zbog našeg naroda. Ali dozvolite mi da kažem nešto. Crna Gora je 2006. rekla da žele da budu sami, ne žele sa nama i bolje im je tako. Otišli su. Već 2008. su priznali Kosovo. Jeste li čuli da je iko ikada održao opelo za one koji su priznali Kosovo. A nama su po 500 puta držali opelo kada je trebalo držati pridiku Srbiji. I sve je to normalno. Nemam nikakve iluzije, oni bi glasali i za prijem Prištine u SE. I da vam kažem, Crna Gora nikada neće doneti rezoluciju ili bilo kakav akt o genocidu u Jasenovcu. Tim predlogom su samo hteli da kupe par dana, mislili su da će se sve zaboraviti. Oni to ne smeju da urade - kaže on.

Ističe da je politički veteran, da zna mnoge svetske lidere, i da je njega teško prevariti.

- Ja sam recimo molio princa Alberta od Monaka. Mog prijatelja, smejali su se ovde kada je dolazio. Ali evo, Monako kao evropska zemlja nije glasalo. Ljudi ovde često ne poštuju rad, ali i to će se promeniti, kada ljudi vide i kada dođu neki drugi - rekao je predsednik.

Govore predstavnika Crne Gore

Vućić kaže i da se čuo sa Milanom Kneževićem, i podseća na govor predstavnika Crne Gore u UN.

- Ja se sećam toga da je govorio o važnom doprinosu. E sada da se vratimo na IBAR u Crnoj Gori. Govorili su da me to boli, a ne razume narod o čemu je reč. Meni dostavljaju te naslove Šolakove svaki dan. I ja pogledam naslovnu stranu, piše "Ne brine Vučića Srebrenica nego IBAR". Ja sam mislio da to ima veze sa rekom Ibar, sa Kosovom. Ja sam to povezao, tako razumeo. I pita me neki novinar, i ja sve pričam o Kosovu, ispao sam toliko smešan sebi, a reč je o nekoj besmislici koja nikoga u Srbiji ne interesuje. Ali to je kad malim ljudima fićfirići ispričaju: "Ovaj IBAR". A to je neki papir koji im je uputila EU. I zvanično imaju manje plate od Srbije, al imaju IBAR. Pa oni mrtvi ozbiljni misle da njima zavidimo zbog IBAR-a - kazao je predsednik kroz smeh.

On ističe da je za četiri noći u Njujorku izašao samo jedno veče, i to sa kineskim predstavnikom.

- Nisam izlazio iz sobe. Samo glava u rukama, i pitam se šta je sledeće. Ljudi koji su mi tvrdo obećali, kažu mi da ne mogu da nas podrže. Ja pitam kako on ne može, a 10 puta je veći nego ja. Kako ja mogu? Eto tako lepo - rekao je predsednik.

Kaže i da se nije ni sekunde plašio da kaže sve što je rekao.

- Šta može da bude posledica? Da ne budem na vlasti, ili nešto malo ozbiljnije. Pa za 100 godina će biti u udžbenicima kako su velike sile poražene od jedne male zemlje. Ovo mnogo znači za globalni jug i sve slobodarske zemlje. Dobijali smo komentare, čak i od evropskih lidera, pa da li je ovo moguće. Ja sam se prvo uplašio kada sam video da mnogi izlaze. A onda sam samo želeo da budemo tu negde sa onima koji su unutra. Dobro sabiram, množim i delim, i kada sam video da imamo više čuo sam usklik jednog našeg čoveka sa galerije. Ka njima sam okrenuo zastavu - rekao je Vučić.

Predsednik je poručio Sarajevu da ne treba stranci da nam se mešaju o odnose, i da sami mi rešavamo naše stvari.

- Dajte da gradimo poverenje između nas, a ne samo da živite i budete srećni kada udarite Srbe, i da mi budemo srećni kada udarimo. To je moja ideja. A što se tiče revizije, nikada neće pobediti. Zapamtite moje reči, zato Konaković kaže ako je to moguće. Ne želim ni da ulazim u to. Ne želim pobede, ispalo je ovo kao da je neko nipodaštavao srebreničke žrtve. To nikome nije bio cilj, samo što nismo dali nikome da nas proglasi genocidnima - kaže on.

Dodaje da ova rezolucija nije imala veze sa individualnom odgovornošću, i da je za to nadležan sud.

- Videli ste da sam i nemačkoj predstavnici rekao, zašto nije pomenula srpske žrtve. Pa što niste napisali, nego je izmislila dok je govorila tamo - istakao je predsednik.

Kaže da će svakako doći na dnevni red genocid nad narodima Sovjetskog Saveza.

- I kako ćete da objasnite da nije genocid ubistvo 22.000.000 ljudi. Nemačka će to odbiti, neće ni dozvoliti da ta rezolucija dođe na red. Sve im se srušilo. Kina i Indija su tri milijarde. A bez Kine i Indije je više ljudi bilo uzdržano ili protiv nego za. I ne bi to bilo tako. Nije čak ni Iran, Jemen ili Indonezija za njih. Ta tema je za nas bila najteža - rekao je predsednik.

Lokalni izbori

Govoreći o lokalnim izborima, istakao je da je to važno zato što nam predstoji Ekspo i najbrži rast.

- Bilo bi dobro da možemo da radimo sinhronizovano, ozbiljno i odgovorno. Da nam nije potreban neozbiljan pristup, nemamo vremena za gubljenje. Moramo da izgradimo "smajli" u Vojvodini, autoput do Toplice. Želim da vas obavestim da je prosečna plata na Vračaru 1460 evra u martu. U Beogradu 1080 evra. Najbrže je rasla plata u Nišu. U svakom slučaju mnogo moramo da radimo, i zato pozivam ljude da podrže liste "Srbija sutra". Sutra idem u Čačak, prekosutra u Valjevo, da se obratim ljudima i kažem im zašto je to važno - rekao je Vučić.

Vučić dodaje da neće govoriti o političkim protivnicima, i da je bio u potpunosi fokusiran na borbu u UN.

- Znate li da mi na listi imamo roditelja koji je izgubio sina. I nikome to nismo rekli, ni u javnim nastupima. Napadali ga zbog toga, valjda da mu zabrane da živi. Radovali su se i članstvu Prištine u SE. Ja ne seirim zbog toga, i da budem fer, nisu zbog onoga što smo pričali i sa Francuzima, ali i fer odnosu Nemaca po tom pitanju. Inače da zavisi od Skoplja ili Podgorice, to bi bilo odmah gotovo, preko telefona - dodaje predsednik.

Kazao je da je rezultat iz Njujorka neverovatan, a potom se setio i 17. afričke zemlje koja je bila protiv nas - Sijera Leone.

- Trebalo je da pričam sa nekim generalom, valjda sam ja tu nešto pogrešio, pa nije bilo bolje - rekao je Vučić.

Izjava Milosavljevića

O izjavi Marka Milosavljevića iz Inicijative mladih za ljudska prava, da i u Srbiji treba biti spomenika posvećenih Srebrenici, predsednik kaže da imaju priliku 2. juna da pobede.

- I onda neka ostvare sve to što pričaju. Morate sebe da pogledate, i ne morate videti ništa lepo, ali da vidite svoj obraz i da li je čist. A najbolje je da pobijemo sve ljude koje su mučili i maltretirali. Recimo eto da ubijemo generala Lazarevića, on im smeta znači. Inače čovek je odležao sve za šta je osuđivan. Ima u Nišu tih lista vezanih sa jednom ambasadom u Beogradu, majko mila to nikad nisam video. Oni hoće da procesuiraju svakoga ko se ne slaže sa njima. To je toliko odvratno, kao priča o lustraciji - kaže predsednik.

Demokratija vidljiva u Srbiji

Kaže da kod nas možete gledati i ukrajinske i ruske medije, da takve zemlje nema u Evropi, i da neki opet viču da nema demokratije.

- Eto, čuvena evropska vrednost da ne smeš da posetiš Jasenovac. Zamislite haos, hteo sam da položim cvet ili venac - ističe on.

Predsednik se zahvalio mladim ljudima u Srbiji, koji neće da budu taoci i robovi, i koji vide svoju budućnost ovde.

- Stub svega, i napretka Srbije, to su naše žene koje su uvek imale veću odgovornost. Znaju šta je čuvanje mira i stabilnosti - dodaje Vučić.

Izjava Orbana

Komentarišući izjavu Viktora Orbana da se EU sprema da uđe u rat, predsednik kaže da je više puta pričao o tome.

- On ima podatke iz NATO koje ja nemam. Plašim se da je ostalo još malo vremena da se zaustavi rat u Ukrajini. Plašim se da je voz iz stanice krenuo, i da to niko neće zaustaviti. Biće mnogo teže i gore, i preti nam veća tragedija nego u Drugom svetskom ratu. Približava se veliki svetski sukob, i malo ko ima želju da to zaustavi. Kada ratna mašinerija krene da se zagreva, imate vojno industrijske lobije koji to pojačavaju, i to je teško zaustaviti. Krajnje je vreme da neko pokuša da zaustavi to, a plašim se da idemo u katastrofu - rekao je predsednik.

Govoreći o saznanju Rojtersa da je Putin spreman za zamrzavanje situacije na frontu i primirje, predsednik kaže da je to očekivano.

- Ne verujem da je to prihvatljivo za zapad. Ono što sam čuo od Sija je to da Ukrajina ne može dati više zbog velikog broja poginulih. Rusija isto, i to je jedno vrzino kolo. Mnogo smo daleko od bilo kakvog dogovora - rekao je predsednik.

Dodaje da se slobodarstvo sve više ceni, i da jake lidere ne možete uceniti.

- Sve je više zemalja sa kojima možete da razgovarate i da se dogovorite - rekao je Vučić.

Izjava Stouna

O izjavi proslavljenog režisera Olivera Stouna, koji se raspitivao za njegovo zdravlje, predsednik je rekao da je on veliki čovek i da se nada da će imati priliku da ga ugosti.

Prikazana je i anketa, izjave građana o borbi u UN, i predsednik je rekao da je neverovatno kako se narod ujedinio oko ovog pitanja.

- U svakoj porodici se svađaju braća i sestre, ali kada neko drugi udari na njih, oni su složni. Ljudi su udarili na nas. Ja sam rekao jedan podatak, da su Srbi proporcionalno najviše stradali u Prvom svetskom ratu. U apsolutnim brojevima smo u prvih četiri. I to niko u svetu ne zna. Razumete li da pre 15 godina nije obeležavana Oluja, da se ne bi naljutio Josipović. Pa jeste li vi ljudi normalni. Ma da mi uhapsimo generala Lazarevića, stavimo mu crni džak na glavu... Da kažemo da smo mi krivi za sve. Pa da kažemo da nisu nas Ustaše i Nemci ubijali u Drugom svetskom ratu. Videli ste da je neki kreten u Jasenovcu držao naučno veče da bi nam objasnio da su Srbi ubijali Hrvate u tom logoru - istakao je predsednik.

Sutra sa Dodikom

Vučić je rekao da će se sutra videti sa Dodikom, i da on zna poziciju Srbije po pitanju Dejtonskog sporazuma.

- Mi moramo da sačuvamo mir i da pričamo sa Bošnjacima. On neka priča sa njima u Sarajevu, ja nisam u stanju to sada da radim. Oni su hteli da nas proglase genocidnim u najvišem svetskom telu. Moramo zatvoriti otvorene rane, ne treba nam nikakav sukob, živećemo zajednički i za 50 i 100 godina. A valjda će neko u Sarajevu razumeti da nam je sa strane dolazilo samo zlo, još od Benjamina Kalaja - kaže on.

Važno da građani glasaju za SNS

Poručio je građanima da je važno da glasaju za listu SNS, SPS, i drugih patriotskih snaga.

- Ja ne mogu da radim ništa ako mi nemamo većinu. Ni u gradovima, ni u republičkom ili pokrajinskom parlamentu. Podsetiću vas na 2008. godinu. Kada je bilo ono oko Kosova, jedni su bili na protestu, drugi su bili u poseti Rumuniji da bi izbegli odgovornost. Ja sam kriv i kada moram da se izvinim ljudima zato što naši funkcioneri nisu radili kako treba. Ti naši ljudi ne mogu samo da sednu u kola sa sekretaricom, pa da rade šta hoće. Zato smo promenili čitave liste, u Nišu recimo. Strašno je važno, moramo da radimo za Ekspo, ja ne mogu da radim ako nemamo odrešene ruke da završimo najveće projekte u narednim godinama - rekao je predsednik.

Od izbora očekuje da će SNS pobediti u 85 gradova, Mađari u 3 grada, a da je velika utakmica sa opozicijom u tri grada.

- Video sam da su davali ogromne pare u nekim gradovima. Kao neki projekti, iz Nemačke dobili novac, kakav bre projekat učestvuju na izborima. Žele da napadnu patriotsku koaliciju. Ljudi hoće napredak i veće plate, veće penzije, hoće lepši život, malo da se opuste. Nikada nije bilo više aranžmana za letovanje prodatih pre letnje sezone. Ja sam se ranije sekirao zbog toga, milijarde ostavljamo u inostranstvu. Ali i to je pokazatelj da ljudi bolje žive, iako ih ja pozivam da ostavljaju novac u Srbiji. Srbija je prelepa, samo je treba dobro upoznati. Hvala vam lepo, dojadismo i Bogu i narodu - zaključio je predsednik Vučić.