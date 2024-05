VUČIĆ O IZBORIMA: Očekujem pobedu u 85 mesta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je večeras očekivanje da će koalicija okupljena oko SNS pobediti na izborima 2. juna u 85 mesta.

"Postoji veliki problem u tri, četiri mesta u Srbiji. Ja očekujem da mi pobedimo u 85, a da Mađari pobede u tri ili četiri grada. I postoji mogućnost, velika je utakmica u tri ili četiri grada, biće vrlo neizvesno", rekao je Vučić gostujući na TV Prva odgovarajući na pitanje kakav će biti ishod izbora.

Kaže da je video da su iz inostranstva davali i po 40.000 ili 50.000 evra nekim grupama građana, na primer, u Čačku, kao za neke projekte.

"Očigledno da im je stalo na više mesta da napadnu patriotsku koaliciju i koaliciju 'Srbija sutra'. Priznavali ne priznavali, ljudi su siti toga i ja ih pozivam da izađu na izbore. Ljudi hoće napredak, već plate i penzije. Hoće da razmišljaju o lepšem životu", naveo je Vučić.

On je rekao i da su lokalni izbori veoma važni, jer Srbiji predstoji Ekspo 2027 i period najbržeg rasta, i da bi bilo dobro da se radi sinhornizovano, ozbiljno i odgovorno.

Vučić je dodao da će ljudi donositi odluke u skladu sa svojom savešću, ali da nam nije potreban, kako je rekao, neozbiljan pristup i gubljenje vremena.

"Nemamo ga dovoljno da bismo ga gubili, da moramo da izgradimo sve od "Osmeha" Vojvodine na severu Srbije, do autoputa preko Toplice do Merdara, do mnogih drugih stvari širom zemlje", naveo je.

Naglasio je da će plate rasti na 1.400 evra, a da je prosečna plata na Vračaru u martu iznosila 1.450 evra, a u Beogradu 1060 evra, nešto malo ispod 800 evra u Nišu i Kragujevcu.

"Pri čemu je najbrže u poslednijih deset godina proporcionalno rasla plata u Nišu. Ali moramo i dalje da radimo po tom pitanju i da nastavimo da radimo i zato pozivam ljude da podrže listu 'Srbija sutra', bilo da je 'Beograd sutra', 'Novi Sad sutra', 'Niš sutra'", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da će sutra ići u Čačak na predizborni skup, a prekosutra u Valjevo, ako mu to dozvole obaveze.

"Da se obratim ljudima, da im kažem zašto mislim da je to važno. Reč je svakako o važnim izborima i verujem da će ljudi na odgovoran način to shvatiti", rekao je Vučić.

On je dodao da zbog toga što je bio fokusiran na nacionalna pitanja nije mogao da odgovara političkim protivnicima ni da se bavi marketingom oko izbora.