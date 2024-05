Dačić: Mnogi su shvatili da u rezoluciji o Srebrenici nije reč o zločinima, već o politizaciji

Mnoge zemlje su prilikom glasanja o rezoluciji o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN shvatile da uopšte nije reč o zločinima, niti o brizi za muslimane ili Bošnjake, već da je reč o politizaciji tog pitanja, rekao je potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Istakao je da je reč o potrebi da Zapad zbog sebe glasa za tu rezoluciju da bi opravdao svoje dejstvovanje devedesetih godina na našim prostorima i da bi opravdao i agresiju 1999. godine i da su Srbi bili glavni zločinci i glavni krivci za raspad Jugoslavije.

Potpredsednik Vlade za spoljnu politiku i bezbednost i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je za RTS da misli da se u četvrtak prilikom glasanja rezolucije o Srebrenici najmanje glasalo o tome kakav je karakter zločina.

- To je suština zašto toliko mali broj glasova ima za rezoluciju. Kad kažem toliko mali, mislim na onaj broj koji su oni očekivali. Oni su baratali sa tim da već imaju obezbeđene dve trećine onih koji bi glasali za, što je možda tačno bilo u trenucima dok se Srbija nije uključila u celu akciju - rekao je Dačić.

Ocenio je da su mnoge zemlje shvatile da uopšte nije reč o zločinima, niti o brizi za muslimane ili Bošnjake, već da je reč o politizaciji tog pitanja.

- Reč je o potrebi da Zapad zbog sebe glasa za ovu rezoluciju, jer ovo je Zapadu potrebno. Ovo nije potrebno ni muslimanima, ni Srbima, ni Hrvatima. Zapadu su potrebne ovakve rezolucije da bi opravdao svoje dejstvovanje devedesetih godina na našim prostorima, da bi opravdao i agresiju 1999. godine, da bi rekao da su Srbi bili glavni krivci za raspad Jugoslavije i glavni zločinci - naveo je potpredsednik Vlade.

Na pitanje zbog čega se to dešava sada, gotovo 30 godina kasnije, Dačić je odgovorio da oni to do sada nisu uspeli da unesu u pravnu arhivu Ujedinjenih nacija, pošto su pokušavali da to urade preko Saveta bezbednosti i nisu uspeli.

- Rusija je stavila veto i zato su išli na Generalnu skupštinu UN da nemate pravo veta. Isto tako, ova tačka je definisana kao kulutra mira. Znači, to nije tačka pod kojom bi se glasalo dvotrećinskom većinom, nego prostom većinom. Iako Povelja UN govori o tome da se o važnim pitanjima glasa dvotrećinskom većinom, neko je procenio da ovo nije važno pitanje. Pa ako nije važno pitanje, što se sada uopšte o tome raspravlja - naveo je Dačić.

Rezolucija o Srebrenici je nelegalna u dva slučaja

Kako je ocenio, rezolucija o Srebrenici je nelegalna u dva slučaja.

- Zato što prvo, ne stoji nikakav legitimitet, niti legalitet Bosne i Hercegovine, jer Predsedništvo nije donelo tu odluku. I drugo pitanje, jeste da Generalna skupština nema pravo da stavlja na dnevni red nešto što je na dnevnom redu Saveta bezbednosti bez odobrenja Saveta bezbednosti, a prošle nedelje je bila sednica Saveta bezbednosti o BiH - naglasio je Dačić.

Dodao je da smatra da je većina zemalja shvatila da je reč o političkoj rezoluciji koja ima za cilj kažnjavanje Srbije, odnosno upozoravanje da mora da se vodi spoljna politika koja bi bila u skladu sa interesima zapadnih zemalja.

- Ono što je glavni zaključak jeste svakako da treba da maksimalno poštujemo zemlje koje su glasale protiv ove rezolucije i, ako mogu da jasno poručim onima koji se u našoj zemlji zalažu za praćenje zapadne politike, odnosno za zaoštravanje sankcija Ruskoj Federaciji i Kini, da kažem da je ovo jedan šamar za njih. Zašto? Zato što mislim da više nikada ne treba da se jave na tu temu, jer da nisu te zemlje glasale za nas, a i da vodimo politiku da se sa njima svađamo i da uvodimo sankcije Nikaragvi, Venecueli, Belorusiji, Rusiji, Kini, Siriji i svima ostalima, mi bismo imali jedan glas, a pitanje je da li bismo imali i taj jedan, da li bi naše vlasti glasale za interese Srbije - naglasio je Dačić.

Govoreći o glasovima evropskih zemalja, potpredsednik Vlade je rekao da to pokazuje gde su glavni pravci i centri spoljne politike Srbije i da je nemoguće ubediti Veliku Britaniju, Francusku, Nemačku i SAD da glasaju za naše interese, ali da mora da se radi sa zemljama koje nisu u žiži zapadnih interesa.

- To znači da im budemo posvećeni, a to znači i da im budemo prijatelji, a ne sada čim smo ovo završili, da smiđljamo šta ćemo da radimo protiv Severne Koreje, kao da je Severna Koreja naš neprijatelj, a glasala je za nas - naveo je Dačić.

Istakao je da se ne može ništa učiniti protiv zemalja koje su glasale za rezoluciju i podsetio da je svega desetak zemalja glasalo za rezoluciju SAD o proglašenju Jerusalima za glavni grad Izraela.

- SAD su pretile svima redom da će to da se odrazi na njihove bilateralne odnose, ali nisu hteli ljudi da glasaju za taj predlog, a sad jedna mala Srbija je uspela da dobije ipak značajan broj glasova, bilo da je reč o glasovima protiv ili o uzdržanim glasovima. Jer ako gledate 84 zemlje od 193, na to treba gledati, vidite da se većina zemalja nije pridružila ovoj rezoluciji - istakao je Ivica Dačić.

Istakao je da odnosi sa zemljama koje su glasale za ne mogu da se prekidaju, ali treba da se evidentiraju.

- Sutra će doći neko novo glasanje. Sutra će doći neko pitanje Kosova, na primer, na dnevni red. S tim što mislim da je ova tema koja je sada bila na dnevnom redu je specifična i ona je neuporediva sa bilo kojom drugom. Da je Kosovo bilo na dnevnom redu, mi bismo tu pobedili, ja mislim, sa dva, tri puta većim brojem glasova, direktnim glasovima u našu korist - ocenio je Dačić.

Dometi rezolucije će biti manji od očekivanih

Naglasio je da će, samim tim što rezolucija nije doneta konsenzusom i apsolutnom većinom, njeni dometi biti znatno manji od očekivanih.

- Zamislite kakva je to ironija za Srbe, da su Nemci i Turci bili glavni kreatori teksta te rezolucije. I sada, znate, to je toliko licemerno u odnosu na naš narod, da vas neko ko vas je ubijao i vršio genocid i etničko čišćenje vekovima, da sada on vama drži neka politička i moralna predavanja o svemu tome - istakao je Dačić.

Dodao je da su Nemci priznali Holokaust zato što su bili poraženi.

- Oni su priznali kad je Staljin ušao u Berlin. Jesu, pa svako bi priznao. Kad je Hitler izvršio samo ubistvo. A Hrvati su se borili i kad je Hitler izvršio samoubistvo. Oni su i dalje verovali u nacizam - rekao je Dačić.

Istakao je da ovakve rezolucije nisu pravno obavezujuće i da će efekti u smislu tog dana i događaja zbog broja glasova biti ograničenog dometa.

- Indirektni su efekti u smislu izazivanja podela u regionu, izazivanja različitih akcija koje mogu tek da uslede. Kao što ste čuli od Bošnjaka, odnosno muslimana i njihovih političara, mnogi od njih sada već razmišljaju o tome da bi mogli da pokrenu neke ponovne tužbe, revizije tih tužbi. Prošli put su oni pokušavali da izvrše reviziju tužbe pred Međunarodnim sudom pravde i Međunarodni sud pravde je to odbio zato što oni nisu imali pravnu legitimaciju, jer nisu imali odluku Predsedništva, a neće imati ni sada - istakao je Dačić.

Dodao je da živimo u takvom svetu da kada mislite da nešto nije moguće, ne znači da će tako i da bude, pošto, kako je rekao, pravo ponekad ustukne ispred politike.

Dačić je naveo da postoje i pokušaji revizije Dejtonskog sporazuma i da se to odnosi i na Hrvate i da Srbi i Hrvati imaju slične probleme sa muslimanskim faktorom koji želi da bude dominantan i želi da BiH bude unitarna država.

Za Srbiju je prihvatljivo sve što je u skladu sa Dejtonskim sporazumom

Govoreći o poziciji Srbije o najavi Milorada Dodika da će kolegama u Sarajevu biti upućen predlog za mirno razdruživanje, Dačić je rekao da je za Srbiju prihvatljivo sve što je u skladu sa Dejtonskim sporazumom i sve što je deo dogovora sva tri naroda i oba entiteta.

- Mi poštujemo teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, kao što poštujemo integritet i uopšte samostalnost Republike Srpske i reagovaćemo protiv svakog pokušaja narušavanja Dejtonskog sporazuma, odnosno ukidanja Republike Srpske - naveo je Dačić.

Poručio je da će se i dalje boriti i da su to teme o kojima se vekovima govori.

- Pa o čemu u Gorskom vijencu piše čuveni Njegoš. Pa piše o istrazi poturica. Pa to je ubijanje onih koji su uzeli muslimansku veru. I sad, Crnogorci će da glasaju o tome, pa oni su utemeljivači genocida nad muslimanima. Zašto to govorim? Zato što tako muslimani govore. I sada su oni došli i pričaju o tome da je ovo genocid. Pa dobro, sledeći put će biti i ta tema na dnevnom redu. Ako neko misli da se to odnosi na nekoga drugoga, sva ta moralna, politička batina ima dva kraja. I dolazi uvek po svoje. Mi smo čista obraza. Mi osuđujemo taj zločin u Srebrenici. Osuđujemo ga zato što je on najmanje išao naruku srpskom narodu. I još je Milošević osuđivao taj zločin zato što je smatrao da je to nama nanelo veliku moralnu štetu - istakao je Dačić.

Na kraju je upitao, ako je u Srebrenici bio genocid, koja bi reč onda trebalo da se upotrebi za Jasenovac.

- Ako je to genocid koji zaslužuje da bude u rezoluciji Generalne skupštine, zašto ne zaslužuje genocid u kojem je stradalo sigurno 50 puta više ljudi - rekao je Ivica Dačić.

