POTREBNA NAM JE POBEDA 2. JUNA! Vučić na izbornom skupu u Čačku: Naš je posao da brinemo o ljudima! Zbog naroda smo birani

Izborna lista „Aleksandar Vučić - Čačak sutra“ održala je predizborni skup u Čačku. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i član SNS pozvao je građane Srbije da 2. juna glasaju za ovu listu, istakvši da nam je pobeda neophodna kako bi nastavili sa napretkom.

Predsednik Vučić dočekan je gromoglasnim aplauzom.

- Hvala vam na ovom veličanstvenom dočeku, mnogo puta sam bio u Čačku - rekao je Vučić tokom gromoglasnog aplauza.

- Uradili smo mnogo stvari, ljudi žive svoje živote i nikad nisu potpuno zadovoljni, s pravom. Ali, kad pogledate ono što smo imali pre 10 godina, svidelo se to nekome ili ne, nikada u istoriji nije toliko toga napravljeno i nije se tolikom brzinom napredovalo.

- Nekad je nečija muka veća od svega što smo napravili i primi ga u kancelariju, pokaži da ti je stalo, da pokušaš da rešiš njegov problem.

- Ja sam to rekao Milunu neki dan, on će imati rezultate kakve niko nije imao u Čačku. On je uspešan direktor i čovek bio i pre nego što je došao na to mesto, ali moraš da slušaš ljude, da im uđeš u kuću. Nekad ti je to gubljenje vremena, misliš imam pametnija posla, nemaš, narod je tu da ga slušaš, poštuješ.

- Pričali smo 93. godine o auto-putu Beograd- Čačak i gde god otišao svako bi mi rekao "e pustite to, koji su to izbori sad pa mi to pričate". Ja sam 2014. pričao izgradićemo auto-put do Čačka, opet su rekli "aha, izbori". Uspeli smo, sada ćemo da ga produžimo do Požege i dalje prema beloj zemlji iza Užica i dalje prema Kotromanu i Višegradu.

- Imamo izgradnju obilaznice oko Kragujevca, tamo ćemo od Vučkovice, preko Knića i imaćete auto-put do Gruže i Kragujevca. Dali smo subvencije, veliki broj Čačana ovde radi. Nije samo pitanje stope nezaposlenih. Iako 9.000 ljudi manje živi ovde, danas imamo 11.000 i formalno zaposlenih više nego što je bilo 2012. godine, to je veliki uspeh.

- Šta god ja rekao, Ana je krišom tražila kanale kako će pare da se usmere ka Ovčarsko-kablarskoj klisuri i onda sam rekao "radite to" - ispričao je.

- Zadovoljan sam što se ovo radi oko Čačka, što se čak i ovako divne stvari rade oko Čačka, koje ponekad izgledaju kao trošenje novca. Prosečna plata u Čačku je danas 700 evra, što nije dovoljno. Da bi bila znatno veća, moramo da idemo sa kapitalnim investicijama, da dovodimo one koji će da troše novac ovde i u okolini Čačka.

- Gde god sam otišao hoće ljudi stadion. Kad sam predložio u Srbiji, video sam koliko je ponosa doneo taj stadion u Leskovcu, video sam i u Loznici koliko su ljudi plakali od sreće. Ti stadioni izgledaju kao najlepši evropski - rekao je Vučić.

- Moramo stadion da podignemo u Kragujevcu i Nišu i radimo kompletnu obnovu u Novom Sadu, jer nam to treba za takmičenje mladih, održaće se i finale Lige Evrope u Beogradu na Nacionalnom stadionu.

- Neću da vam obećam, ali daću sve od sebe da razgovaram sa Sinišom, da pokušamo da uradimo stadion u Čačku - najavio je predsednik Vučić.

12.29 - Obraćanje Ivice Dačića

Borac u najtežim uslovima pokazuje koliko je spreman, na početku je istakao Ivica Dačić.

- Kad sam bio mlad bila je čitava filozofija da dođete do Čačka. Kao put oko sveta, Ibarska magistrala je bila i ostala, nažalost, put sa najviše nesreća. Danas ja mislim da mnogi ljudi još i ne veruju a ubrzo će da zaborave sve, da je danas do Čačka veoma lako doći do auto-puteva koji su napravljeni. To je neko uradio. To je uradila naša koalicija na čelu sa Aleksandrom Vučićem - rekao je Dačić.

- Ponosni smo na ono što je Srbija uradila za zaštitu nacionalnih interesa, jer tolika se sila podigla protiv srpskog naroda, a nisu uspeli da dobiju više od 84 glasa od 193 - rekao je Dačić osvrnuvši se na usvajanje sramne rezolucije o Srebrenici i zahvalivši se na borbi svima koji su u njoj učestvovali, na čelu sa Aleksandrom Vučićem.

Dačić je pozvao narod da izađe na izbore 2. juna i glasa za izbornu listu "Aleksandar Vučić - Čačak sutra".

- Srbija ne samo da nije poražena, Srbija se ujedinila u odbrani i zaštiti nacionalnih interesa. Ponosni smo što pripadamo našem slobodarskom narodu. Pobeda na izborima je uslov da Srbija može da se odbrani i dalje razvija - rekao je.

12.20 - Obraćanje Ane Brnabić

Ona je istakla da joj je ogromna čast što je danas sa čitavim timom u Čačku.

- Želim da se u ime svih nas zahvalim i pozdravim našu strašnu mašinu, Aleksandra Vučića, za svu njegovu borbu i strast, koji je pokazao kako se brani istina i Međunarodno pravo. Hvala Vam, predsedniče, za sve što ste uradili prošle nedelje u Njujorku - istakla je na samom početku Ana Brnabić.

- Da li ćemo nastaviti da pobeđujemo, ili krenuti put prošlosti. Da li ćemo se vratiti na onaj period kada je Srbija bila na začelju. Ovo nisu izbori na kojima se odlučuje samo o komunalnim pitanjima, zato što opozicija protiv koje se borimo nije tu da bi predstavila plan, program, viziju, da predstave šta bi drugačije uradili za građane - rekla je i dodala:

- Tu je da bi zaustavila politiku razvoja Srbije. Tu su oni da bi od neke lokalne samouprave krenuli u rušenje Aleksandra Vučića, SNS-a i svih naših koalicionih partnera koji su napornim radom doveli do toga da je Srbija danas pobednička zemlja - naglasila je Brnabić.

Ona je istakla da na ovim izborima biramo da li je briga o našim građanima jedino što treba da bude bitno ili sprovođenje naređenja iz inostranstva, osvrnuvši se na opoziciju.

- Želimo da nastavimo da Srbija radi i da se razvija i ne želimo da primamo diktate iz inostranstva. Srbija će nastaviti da bude nezavisna i pre svega dostojanstvena zemlja. O tome se radi na izborima 2. juna - naglasila je Brnabić.

Ona je istakla da bez građana Čačka ne bi mogli da naprave prvi naučno-tehnološki part, kao ni ulaganje u Ovčarsko-kablarsku klisuru.

- Da završimo sve ono što smo započeli, otvorimo još radnih mesta i tako dalje podižemo plate i penzije. Da zadržimo tim, jer samo kao tim možemo da završimo ono što smo zacrtali, na čelu sa našim predsednikom Aleksandrom Vučićem, rekla je Brnabić i dodala da Srbija ceni svoje dostojanstvo i da se Srbija nikada neće predati.

- Drugog juna do pobede, glasajte za našu listu "Aleksandar Vučić - Čačak sutra", broj 1 - rekla je Brnabić.

Skup se održava u Hali KK „Borac“.

12.00 - Skup počeo himnom "Bože pravde

Skup izborne liste „Aleksandar Vučić - Čačak sutra“ počeo je u 12 sati srpskom himnom "Bože pravde".

12.00 - Stigli predstavnici SNS-a i koalicioni partneri

Veliki broj predstavnika SNS-a i koalicionih partnera već je stigao u halu u Čačku.

Među njima su Zoran Gajić, Ivica Dačić, Dubravka Đedović, Dejan Tomašević, Marko Kešelj, Aleksandar Antić, Nikola Selaković, Nenad Popović, Dušan Borković, Vladimir Orlić, Ljubica Vraneš...

Stigla je i Ana Brnabić.

11.30 - Hala u Čačku puna pola sata pre početka skupa

Veliki broj građana okupio se u Hali KK "Borac" pola sata pre početka skupa.

"Aco, Srbine" ori se halom u Čačku, dok narod čeka Aleksandra Vučića da stigne.

Takođe, sutra će izborna lista „Aleksandar Vučić - Valjevo sutra“ održati skup u 12 sati na platou ispred Doma kulture u Valjevu.

