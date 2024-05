VELIKO OBEĆANJE ZA VALJEVO! Vučić najavio povećanje plata u Krušiku, izgradnju bolnice, ali i sportske hale!

Izborna lista „Aleksandar Vučić - Valjevo sutra“ održala je miting na platou ispred Doma kulture u Valjevu.

Vučić se najpre zahvalio građanima na divnom dočeku.

- Dragi Valjevci, ljudi iz bilo kojeg drugog mesta Kolubarskog okruga, hvala vam na veličanstvenom dočeku. Još sam pod utiskom dvomesečne borbe i oko Saveta Evrope i oko rezolucije u Njujorku. Još ne mogu ni da se priviknem na sve ono što se u zemlji događa. Toliko sam bio posvećen tome da nisam čak ni pratio događaje u otadžbini, već samo onoliko koliko je bilo neophodno. Ali, imao sam svu vašu snagu, snagu cele Srbije da branim narod hrabrih - naveo je Vučić.

Pred nama je mnogo teških zadataka. Posebno u Valjevu nikad niko nije zadovoljan. Obišao sam svako selo, nema sela gde nisam bio, još nisam video nekoga da je zadovoljan. Ali, tu su ljudi pošteni, pa će da vam kažu da li je bolje ili lošije. 2012. je prosečna plata bila 295 evra. Nije danas dobra ali je 703 evra i biće još veća jer Hans Groe tek treba da zaposli ljude.

- Ono što je moje obećanje za Valjevce, to je da ćemo uraditi, ovo je ogroman novac, jedno od najvećih obećanja tokom cele kampanje, rekonstrukciju bolnice i dogradnju bolnice samo da biste imali u vidu, to je negde na današnji današnji 110 miliona evra, jedna od najvećih investicija države uz brzu saobraćajnicu.

- Za kanalizaciju ćete dobiti pare, za sve što treba da se asfaltira dobićete novac. Dodatno ćemo da povećavamo plate radnicima u Krušiku da budu zadovoljni, da imaju sigurnu budućnost.

- Doveli smo gasovod do Krušika, on je bio najveći izvor zagađenja, to više neće biti slučaj. Krušik ima ogromnu budućnost, to je fabrika budućnosti. Pre samo 4 godine bilo je pitanje kad ćemo katanac da stavimo na Krušik. Malim delom naša krivica, većim onih koji su hteli da unište srpsku industriju. Srpska vojna industrija napredovaće sve više u budućnosti.

- Drugo veliko obećanje za Valjevo uz bolnicu, valjevska bolnica je mnogo važna i ogromna investicija. Druga stvar, manje će nas koštati, ali ne malo i to takođe neće da finansira lokalna samouprava, to je sportska hala u Valjevu, vreme je da Srbija to Valjevu vrati.

- Kad je to za Valjevo urađeno više i po pitanju fabrika, puteva, infrastruktur? Samo ako neko hoće da bude pošten i onda vidite da nije nikada. Za nas je Ekspo 27 velika prilika, to za nas znači napredak i razvoj. Ekspo 27 znači bolnica u Valjevu, hala u Valjevu, završetak brze saobraćajnice oko Valjeva. Sve je to Ekspo 27, sve je to ono zbog čega vas pozivamo da zajednički učestvujemo u jednom velikom projektu. Pokazali smo da kad je teško da možemo da ujedinimo narod, da kada smo ujedinjeni da nam ne mogu ništa. Svi oni koji su nam spremali zamke i rezolucije - muk. Ništa ne postoji, nikakve radosti, ničega. Kaže jedan od njih "suočili smo se s energičnom mašinom kakvu nismo videli". Nisam ja ta mašina, ta energična mašina ste vi, koji želite da pobeđujete u svemu i zato moramo da radimo i da se borimo još više.

- Šta je to drugo što imate da ponudite narodu sem mržnje prema Vučiću - rekao je osvrnuvši se na opoziciju.

Rekonstrukcija pruge

- Želim da vam dam i treće obećanje, koje se tiče i Užice, Kosjerića, Prijepolja, pa i Beograda. Krenućemo u narednih godinu dana u izgradnju, punu rekonstrukciju i ubrzanje pruge do 160 kilometara na sat, Valjevo - crnogorska granica, time otvarate sve Da vas pitam, jesu vam to rekli da će da urade? Ništa vam nisu rekli osim "mrzimo Vučića".

- Ujedinili smo se na ideji da zaštitimo i sačuvamo Srbiju do 2027. i ostavimo u amanet našoj deci. Da podignemo prosečne plate, kao i prosečne penzije na 650 evra.

- Nije naš odliv više toliki, ode još poneko, ali se deo ljudi već vraća i u Valjevo i u celu Srbiju. Molim vas, ovo nema veze sa izborima, razmislite, nama su deca potrebna. Bez dece nema Srbije, moramo da imamo više dece, da se borimo za potomstvo, obezbedićemo im posao i sigurnu budućnost u Valjevu i u Srbiji.

- Godine 2027. nećete prepoznati Srbiju koliko će biti drugačija i lepša. Suština je da je nama potrebno da radimo prugu Valjevo - Loznica. Obećao sam to i to će nam biti važno. Nadam se da možemo 2026. i to da krenemo. To je ogroman novac.

- Ono što vam obećam, to sam siguran da ćemo da ispunimo.

Milićević: Ponosan sam što sam Srbin Želim pre svega da istaknem nekoliko, ubeđen sam, zajedničkih stavova, rekao je na početku Milićević. - Kao i vi, ponosan sam što sam Srbin i što sam Valjevac. Ponosan sam na odlučnu i hrabru borbu predsednika Aleksandra Vučića u odbrani onoga što je najveća svetinja, a to je naš narod i naša država. - Danas najvažniji i najznačajniji dan za naš grad i mi se okupljamo puni optimizma i vere. Da, najveći pritisci i iskušenja, ali tu leži naša obaveza i odgovornost da pomognemo predsedniku republike, tako što ćemo 2. juna najpre da odbranimo naše Valjevo. Ključna poruka Valjeva je jedinstvo i zajedništvo. Ovi lokalni izbori su prilika da potvrdimo i pokažemo da slušamo naše građane, da radimo i gradimo zajedno, da gradimo bolju budućnost Valjeva - rekao je Milićević. - Pobeda za nas nije trofej, koji ćemo smestiti na vetrinu. Naš cilj jeste da zajedno sa vama, našim sugrađanima, rešavamo ono što jesu svakodnevni problemi sa kojima se suočavate. Da zajedno gradimo bolju infrastrukturu, ulažemo u obrazovanje. Solidarnost je ključna reč - rekao je. Istakao je da "samo jedinstveni možemo da odbranimo naš identitet i naš grad". - Spaja nas zajednički imenitelj Srbija, Valjevo, jasna vizija i bolja budućnost. Gradimo bolju budućnost Valjeva i u tome imamo podršku našeg predsednika Aleksandra Vučića. Ali, pomozimo i mi njemu tako što ćemo drugog juna da odbranimo Valjevo. Srž Valjeva, glavna vrednost su naši ljudi - vredni, marljivi, časni Valjevci i Valjevke. Pobeda na ovim izborima znači služiti vama, našim sugrađanima - istakao je Milićević i pozvao sve one koji su glasali za Socijalističku partiju Srbije da zaokruže listu broj 1 "Aleksandar Vučić - Valjevo sutra".

Hiljade ljudi već se okupilo da sačeka i pozdravi predsednika Vučića i iskaže svoju podršku listi „Aleksandar Vučić - Valjevo sutra“.

Plato ispred Doma kulture u Valjevu je pun.

