Održana završna konvencija Koalicije SPS - Jedinstvena Srbija u Jagodini (FOTO)

Danas je održana završna konvencija Koalicije SPS - Jedinstvena Srbija u Jagodini na kojoj su dovorili Ivica Dačić i Dragan Marković Palma.

"Moj brat Dragan Markovic Palma živi za Jagodinu, posvećen je svom gradu, selima I svojim građanima. Mi smo u koaliciji od 2008. godine I najdugovecnija smo politička koalicija. Od tada je bilo mnogo izbora i ja sam Palmu vise puta pitao "hoces li da budeš ministar". On je uvek to odbio rekavši "hocu da budem sa svojim jagodincima" i on je jedini čovek u Srbiji koji je odbio da bude ministar. I zato i zbog svojih dela treba da pobedi u Jagodini" rekao je predsednik SPS Ivica Dačić.

Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Previous Next

"Sve evropske države koje su glasale protiv Srbije u Generalnoj Skupštini UN pobedicemo na Evropskom prvenstvu u fudbalu. To su države koje su prekršila medjunarodno pravo" rekao je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Markovic Palma. "Pitao me jedan novinar šta će biti na lokalnim iznosima u Jagodini 2. juna. Moj odgovor je da će lista koju ja predvodim i koja je prva na glasačkih listiću dobiti preko 60 posto glasova mojih jagodinaca jer iza nas stoje dela" rekao je Marković.

Konvencija liste Dragan Markovic Palma - Jedinstvena Srbija - Ivica Dačić- SPS održana je u poznatom izletistu Potok u Jagodini u prisustvu 5000 gradjana Jagodine I jagodinskih sela.