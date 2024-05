Vučić: Konaković de fakto pozvao na moje ubistvo, u BiH nervozni zbog rezultata

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da su u BiH toliko nervozni zbog rezultata glasanja na GS UN o rezoluciji o Srebrenici, da je ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković danas de fakto pozvao na njegovo ubistvo.

"Toliko su nervozni zbog rezultata, neočekivanog, da je Konaković sebi dozvolio da danas de facto pozove na moje ubistvo", rekao je Vučić u emisiji Ćirilica na Hepiju.

Na pitanje kako komentariše to što Konaković traži reviziju presude i ratnu odštetu od Srbije, Vučić je rekao da im smeta što je Srbija glavni junak i što je uspela da se suprotstavi pritiscima i napravi ne samo respektabilan rezultat, već u takvim uslovima i okolnostima gotovo nemogući rezultat.

"Što se tiče ovoga što je Konaković govorio, ja bih to podelio na tri dela. Prvi je taj u kojem ste mogli da vidite da je za sve kriv Vučić, što je OK", rekao je Vučić i dodao da je druga stvar, a što je promaklo medijima, da je Konaković de fakto pozvao na njegovo ubistvo.

"On je rekao - Vučić može ogarnut ili neogrnut tom zastavom, OK, smeta i zastava Srbije, a nama njihove zastave ne smetaju - da dođe u Srebrenicu 11. jula ili u Ujedinjene nacije. Ja sam u Srebrenici bio već jednom 11. jula. Pognuo sam glavu pred spomenikom, ali nisam pognuo glavu pred kamenicama, flašama, nogama, pesnicama i svim ostalim čime su pokušali da me likvidiraju", rekao je Vučić.

Ističe da su bedni pokušaji kada kažu kako je to neko odavde organizovao.

"Hvala im na tom pozivu da budem ubijen i budem li se odazvao, samo svi da znate da je odgovoran za to ubistvo Elmerin Konaković", naveo je Vučić.

Što se tiče trećeg, mnogo važnijeg dela, šta je njihov plan, Vučić kaže da smo mi od početka razumeli šta je njihov plan.

"Nikada njihov plan nije bio poštovanje žrtava da dobiju pijetet ili saučešće ili bilo šta. To su imali od početka. Oni čak i kad odu na srpska stratišta, na Kazane, kako se zove jedno važno srpsko stratište u Sarajevu, ne izgovaraju ime Srbi, kao što ne vole da izgovaraju Republika Srpska, već izgovaraju RS", rekao je Vučić.

Dodaje da se pravdaju kako ne piše u Rezoluciji ko je počinio genocid, ali da je neko morao da počini genocid u kojem oni govore.

"Ne mora da piše ni u rezoluciji o genocidu u Jasenovcu da su ga počinili Hrvati, pa svi znamo koga je počinio. Ne mora da piše ni ko je streljao Jevreje u Kragujevcu i druge ljude, ali svi znamo ko je to počinio. I sve je to njima jasno. Dakle, prva je stavka bila moralna i politička odgovornost za srpski narod. A dalje su pravno materijalne konsekvence. To jest, ne bili se dočepali naših para", naveo je Vučić.

Kako kaže, pokušaće da idu na reviziju tužbe protiv Republike Srbije, ali da to nije pametno.

"Ja ne mislim da je to pametno, ne zbog ne znam čega, već zato što to nije dobro za regionalne odnose. Od najavljene revizije, presude i pokušaja izlačenja ratne odštete od Srbije, u pravnom smislu, to će im biti veoma, veoma komplikovano i teško. Mi ćemo napraviti najbolje timove", poručio je Vučić.

Naglasio je da će za BiH to biti još jedno veliko razočaranje u budućnosti.

"Ali dobro, u budućnosti moramo da radimo na tome da gradimo bratstvo sa Bošnjacima, da gradimo najbliže odnose, ali te najbliže odnose se neće roditi tako što će neko da udara u glavu svakog Srbina koji pomisli da drugačije misli od njihove zvanične politike i da pri tome mora da kaže da im je mnogo lepo. Tako da, to pokazuje kolika nervoza vlada u Sarajevu, to pokazuje da nisu još dovoljni", naveo je Vučić.

Naglasio je da to samo pokazuje da politički nisu sazreli da razumeju procese koji se odvijaju u svetu i koji će morati da se odvijaju i u našem regionu.

"Ima vremena, bićemo i strpljivi. Ja ću sutra imati najpre sa muftijom Islamske zajednice Srbije sastanak, kao i sa njegovim imamima, a onda ću imati sa sastanak sa drugom, Islamskom zajednicom u Srbiji. Sa svima ću da razgovaram o neophodnosti najbližih odnosa i to je to", naglasio je Vučić.

Ministar spoljnih poslova BiH Konaković pozvao je ranije danas srpskog predsednika Vučića u Njujork, na Generalnu skupštinu UN 11. jula ove godine na prvo obeležavanje Međunarodnog dana sećanja na genocid u Srebrenici, navodeći ''da može da se ogrne zastavom, a i ne mora''.

Konaković je, pored ostalog, za N1 rekao da Vučića "naravno poziva i u Potočare", i ''da mu garantuje bezbednost''.