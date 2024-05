Narodni poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Orlić otkrio je gostujući kod Gordane Uzelac u podkastu "Bez ljutnje, MOLIM" rekao da je on političko biće i u privatnom životu, istakavši da su njegove tri ćerke njegov najveći uspeh.

- Pa ako mislite da sam političko biće samo kad sam u sali i u televizijskoj emisiji. Pa, ne...to je nešto što živote, to ste vi - rekao je Orlić, a onda je Gordana pitala čekajte i kad idete da bacate smeće vi ste poslaniki?

- Ja govorim žutim lopovima da se neće vratiti nikad nikad - rekao je Orlić i nasmejao se, te dodao da u prodavnicu ide kada treba.

Na pitanje kako usklađuje posao i porodicu, on je rekao da je sve to život.

- I ako neko misli, aha, ovo je sad posao, a pa onda kažu, a kad živiš? Pa i tad živiš. Sve je to najličnije tvoje. I niko te nije terao.I sad ti pričaš kao, ne znam, teško je, ovako je, onako je, ili imam vremena, nemam vremena...tu si sve sam izabrao. Hoćeš time da se baviš. Želiš to. Kažeš. Voliš to. Onda je to nešto što ti je sastavni deo života - objasnio je Orlić.

Osvrnuvši se na svoju rečenicu da su njegove tri ćerke zahtevnije od 200 poslanika, Orlić je rekao da to jeste tako i da se nada da je strog otac, ali ne sme da tvrdi jer ga obrlate čas posla.

- Tri ćerke su moj najveći uspeh. Opasne tri devojčice, koje kao da su generacija, jer je razlika između starije i mlađih ćerki, bliznakinja, manje od godinu dana. Tako da su ubojita trojka u zajedničkom nastupu. A ja sam kod kuće, to ne moram da vam objašnjavam u najdubljoj opoziciji. Preglasaju me čas posla - istakao je Orlić.

Prema njegovim rečima, one odlično sarađuju sa suprugom.

- Preglasan sam četiri prema jedan. Ali dobro, ja sa svoje strane gledam, ako mogu da uspostavim neke mostove, sad je ovaj parlamentarni dijalog moderna stvar, pa onda svako njutro gledam ja da budem taj koji će da ih vodi u vrtić. Za to se uvek nađe vremena. Mora da bude. I onda računam na nekom glasanju će možda neko da bude i na moje strani - dodao je Orlić.

Rekao je i da koristi društveme ne mreže koristi, platformu Iks samostalno, dok mu sa Instagramom ne ide dobro.

- Pratim političke sadržaje. Sport ne pratim već godinama. Navijam za Partizan. U jednom trenutku sam shvatio da nemam vremena i sada ne bih znao imena sastava - napomenuo je Orlić.

Podkast "BEZ LJUTNJE, MOLIM SA GORDANOM UZELAC" realizuju autorka Gordana Uzelac i glavni i odgovorni urednik podkasta Nemanja Pajić.

