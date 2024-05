ŠTA JOŠ UVREDLJIVO MOŽETE DA KAŽETE ZA ALEKSANDRA VUČIĆA? Ana Brnabić odgovorila na sramne izjave dela javnosti!

Predsednica Narodne skupštine, Ana Brnabić oglasila se na društvenoj mreži X povodom kontinuiranih napada na predsednika Srbije Aleksandra Vučića od strane jednog dela javnosti.

- Ma da, strašna Vučićeva diktatura - može da laprda bukvalno ko šta hoće bez ikakvih posledica, a medijski mrak izgleda tako što svaki bogovetni dan možemo da čujemo i vidimo čitavu lepezu mrzitelja, sve što pod kapom nebeskom možete da zamislite (”novinare”, ”analitičare”, ”eksperte”, ”komentatore”, ”agitatore”, ”umetnike” i slične), kako pozivaju na nasilno rušenje vlasti i ubistvo predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, a ”profesionalni” novinari, na Šolakovim ”profesionalnim” medijima ni da štucnu, a ne da opomenu sagovornika - napisala je Brnabić u objavi.

Ма да, страшна Вучићева диктатура - може да лапрда буквално ко шта хоће без икаквих последица, а медијски мрак изгледа тако што сваки боговетни дан можемо да чујемо и видимо читаву лепезу мрзитеља, све што под капом небеском можете да замислите ("новинаре", "аналитичаре",… https://t.co/USuOEzOLB1 — Ana Brnabic (@anabrnabic) 30. мај 2024.

Podvukla je nekoliko primera poziva na hajku protiv srpskog predsednika.

- ”Novinar”: Vučić mora proći kao Čaušesku. Drugi ”novinar”: Hvala vam. Imamo još minut vremena - šta još uvredljivo možete da kažete za Vučića? Alal vam profesionalni i objektivni mediji - kazala je Brnabić i dodala:

- A ja pozivam sve ljude da u nedelju, 2. juna, izađu na izbore i kažu da li žele da žive u Šolakovoj Srbiji, koju vodi Šolakova opozicija i mediji, ili u Srbiji koja napreduje, koja umesto mržnje nudi ljubav, planove i viziju, u Srbiji koja ne deli građane na one važnije, samozvanu ”elitu” i one manje važne po, kako oni kažu, ”selendrama”, da li žele frustriranu Srbiju ili pobedničku Srbiju, stabilnost i prosperitet ili sivilo i jad. Do pobede! - zaključila je.