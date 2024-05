MARINIKA TEPIĆ TVRDI DA SE UDRUŽENA OPOZICIJA UZALUD NADA POBEDI U NOVOM SADU: Izgubiće gore nego mi 17. decembra! (VIDEO)

Marinika Tepić, perjanica Dragana Đilasa, u gostovanju na televiziji N1 razvejala je sve nade opozicije da mogu na vlast barem na lokalu. Ona je konstatovala da čak ni jedinstvena lista u Novom Sadu, na kojoj su se zajedno našli Miloš Jovanović, Nenad Čanak i Brajan Brković, nema nikakve šanse.

- Ja mislim da je naivna odluka naših kolega u Novom Sadu ili Valjevu da poveruju da će pobediti. Neće! Njima će se tek sad dogoditi 17. decembar ili još slabiji rezultat - rekla je Tepićeva.

Podsećamo, premijer i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević poručio je juče da su Novosađani ozbiljni ljudi, kojima se ne vraća u prošlost.

- Ko će da glasa za ljude koji su protiv rasta plata i penzija? Pozivam ih na opkladu ako žele, a siguran sam da su videli poslednje istraživanje u Novom Sadu. Nek bude da su oni favoriti. Bio je i Bajern favorit, pa su Italijani nešto bolje odigrali i osvojili kup. Eto njih, eto nas, pa nek odluče Novosađani. Neće se više seći toplane, nego će se graditi - rekao je Vučević.

Brutalno napadaju i porodicu

Vučević je rekao da udružena novosadska opozicija spremna da na najgnusniji način napadne i njegovu porodicu. - Oni nisu sigurni da li da održe konferenciju s jednom osobom koja ima određenih problema, ali da li da drže tu konferenciju protiv moje sestre i da je napadnu na najgnusniji, najbrutalniji i najgori način. Jedan od njih bi da to uradi, a ostali ga ubeđuju da to ne radi jer znaju kakav je bio odijum u javnosti kada dirate nečiju porodicu. Ja nikada nisam dirao ničiju porodicu, a oni su spremni da najbrutalnije napadnu moju porodicu, pre svega moju sestru, za gluposti i neistine - odgovorio je Vučević i nastavio: - Pokušavaju da kriminalizuju moju porodicu. Ne znaju ni šta da kažu za Vesnu Turkulov ni asfaltiranje puteva, nego moraju da pričaju gluposti. To im je ideja i videćete koliko će opet da pričaju o kupovini glasova i lažnim glasačima.