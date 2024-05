Premijer Srbije Miloš Vučević osvrnuo se na podnošenje krivičnih prijava liste koju predvodi Miša Bačulov i udružena opozicija, pa podsetio sugrađane da se tako ne pobeđuje na izborima, kao i da grad nije igračka.

- Molim tužilaštvo i policiju da odmah sve saslušaju. Vidim da se tu pominju neki nadimci - Žuća, Kuća, kakva već sve imena. To bi moglo da ukaže da je taj koji je podneo krivičnu prijavu možda učestvovao u nekim sličnim radnjama. Vidim da se cela kampanja svela na to da li je on naš neki „trojanac" u redovima opozicije. Ja ne znam šta radi taj čovek. Znam da smo ga podržavali i finansirali dok sam ja bio na čelu Grada. Ubiše me Ognjen Cvjetićanin i Slobodan Boban Milić, kojeg opozicija toliko kritikuje, da se pomaže Bačulovu. E, sada da li se njemu od tih steroida malo pomuti, pa on to zaboravi, ko će ga znati. Ni oko matematike mu ne ide najbolje. Pošto je sabrao da će imati više glasova nego što ima birača u Novom Sadu. Ali, to je kada se deca zabroje. Znam kako Bora Novaković računa procente, kao što je računao za Bulevar Evrope. On naplati, a nema bulevara. Videli ste da njegovi saborci nisu smeli da se priključe toj krivičnoj prijavi, pa su pustili humanitarca da se bavi time. Oni politički iskusniji su videli da je to neviđena glupost. Molim da se to što hitnije ispita. Sabrali su i nevažeće glasove, i glasove radikala i zavetnika, socijalista i rekli to su sve opozicioni glasovi. Tako se ne pobeđuje na izborima. Izbori nisu igra i grad nije igračka. Zapamtite te brojeve koje su danas izneli, a videćemo se u nedelju uveče, 2. juna, pa ćete videti koliko će to biti drugačiji brojevi- izričit je Vučević.

Treba im alibi za nedelju, ne znam ko će pobediti na izborima ali gotovo sam siguran da će biti sve suprotno od onog što su najavili

On je dalje naglasio da kada kažu da će izbori biti navodno pokradeni to će im valjda biti alibi priča.

- Ne znam ko će da pobedi na izborima, jer će o tome da odluče građani, ali sam gotovo siguran da će biti sve suprotno od onoga što su oni najavili. To mogu da vam kažem. Šta bi bilo sa budžetom Grada kada bi oni računali. Zavisi ko od njih računa i kako im odgovara. To najbolje govori o njima – istakao je premijer.

Rade se svi projekti, toplana, gasni prsten, solarni paneli

Vučević je dalje naglasio da rade na tome da u Novom Sadu završe toplanu, gasni prsten, da urade solarne panele.

- Raspisali smo i poziv za regionalnu deponiju. Prva faza je 70 miliona evra, od čega 40 miliona evra dobijamo bespovratno od EU. Time će ono ruglo kada ulazite u naš grad biti rešeno. A ovi da idu na dopunske časove iz matematike i da se manu politike pošto im to ne ide. Sećam se da su oni sakupljali kapilare za nas. Sad se on valjda odriče nas – rekao je Premijer ponovo se osvrćući na novosadsku udruženu opoziciju koja je godinama bila u vlasti sa SNS upravo u vreme kada je Miloš Vučević bio gradonačelnik.

Meni je smešno kada se Tubić, Jelić, Čanak, Kostreš odriču nečega što su bili

- Meni je to smešno kada neko pokušava da se odrekne nečega što je bio. Svi su oni bili sa mnom. Prvi njihov na listi, Miloš Tubić, bio je četiri godine direktor pijace. Lažni monarhisti su isekli toplanu na Mišeluku, pre mene, ti su bili sa mnom 10 godina na vlasti, a ovi Čankovi i Kostrešovi osam godina sa mnom na vlasti. Treba da budu ponosni što su bili, da budu ponosni. Ne daj bože, da se Novi Sad vrati u period pre 2012. godine. To je bio period propadanja. Zamislite da vodi grad onaj koji predlaže deci da uzimaju steroide ili Bora Novaković sa svojim agresivnim nastupima. Naravno da je on pravi kandidat, nego ne sme da bude prvi na listi. Šta bi on radio protiv Vesne Tukulov, ne sme da se pojavi, pa puste Miloša Tubića da glumata. Pitajte Jelića kako je njegovo preduzeće tada radilo. Biće to sve dobro 2. juna, Novosađani su ozbiljni ljudi. Nikome se ne vraća u prošlost. Ko će da glasa za ljude koji su protiv rasta plate i penzije. Biće kako građani kažu.

Pozivam ih na opkladu ako žele, siguran sam da su videli poslednje istraživanje

- Pozivam ih na opkladu ako žele, a siguran sam da su videli poslednje istraživanje u Novom Sadu. Nek bude da su oni favoriti. Bio je i Bajern favorit, pa su Italijani nešto bolje odigrali i osvojili kup. Eto njih, eto nas, pa nek odluče Novosađani. Neće se više seći toplane, nego će se graditi.

Pale u vodu priče nekih da će ih Nestorović podržati

- Gospodin Nestorović je govorio da u Novom Sadu neće podržati nijednu listu, pošto u nekim nivoima lokalnih samouprava učestvuje na izborima. Verovatno nisu uspeli da se izdogovaraju, istrguju. Hteli su oni da se dogovaraju, sastajali se po Obrenovcu. On smatra da su izbori nezakoniti, on očigledno poziva na bojkot svoje birače. Na nama je da pokažemo da su izbori apsolutno i legitimni i legalni, da su bitni za razvoj Novog Sada. Time su pale u vodu priče nekih da će ih Nestorović podržati. Oni najgore misle jedni o drugima, nemaju ništa zajedničko u politici, ali ako mogu da saberu, kao što deca sabiraju, pa da im se to isplati pa onda da ih podrže. Sad im se to raspršilo kao mehur od sapunice - odgovorio je Vučević, a zatim se osvrnuo na podnošenje krivičnih prijava i tom prilikom zamolio tužilaštvo i policiju da odmah sve saslušaju.