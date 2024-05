MALOVIĆ: Šolakovi mediji svaki dan pozovu na ubistvo predsednika

Šolakovi mediji su očigledno dobili nalog da ponovo dovedu do usijanja atmosferu linča na kojoj rade godinama pa je tako danas potpuno slobodno na njihovoj televiziji jedan „slobodni“ novinar pričajući o nasilnoj smeni vlasti, izjavio da će Vučić završiti streljan kao Čaušesku, a drugi novinar ga nije ni prekinuo ni zaustavio, rekao je Branislav Malović, član Predsedništva Srpske napredne stranke.

- Svakom normalnom čoveku je ovo najblaže rečeno strašno, pa gde su sada opozicija i ostali da se oglase, ograde i zatraže kazne i ostavke onih koji prave ovakvu atmosferu u medijima? U kojoj još to tačno autokratiji se svaki dan bez izuzetka bar jednom pomene nasilna smena i pozove na ubistvo predsednika ili uvredi neki član njegove porodice? - upitao je Malović i dodao:

- To je kratak opis do koje mere ide njihovo ludilo i njihova sramota. To je još jedan pokazatelj svakom građaninu kako možemo da prođemo ukoliko im ne budemo po volji i ukoliko drugog juna apsolutno svi ne izađemo da glasamo, i sprečimo da se ovakvi bilo gde i bilo šta pitaju!

- Živela Srbija! Živeo Aleksandar Vučić! - zaključio je Malović.