KAKO ĆE IZGLEDATI SRBIJA SUTRA?Vučić pozvao građane da izađu na izbore: Najgore je kada mislite da ste pobedili utakmicu koja nije ni počela

Predsednik Srbije Aleksndar Vučić u samom finišu izborne kampanje govorio je u ključim planovima za budućnost Srbije. Vučić je zajedno sa saradnicima, ministrima i stranačkim kolegama gostovao u specijaloj emisji na Televiziji Pink.

Na samom početku Vučić se osvrnuo na izbornu kampanju.

Kako kaže, u kampanji je bio šest dana i nije se umorio.

- Za mene su svaki izbori važni, koje god izbore da izgubite uvodite zemlju u nestabilnost. Ljudi neretko uzimaju zdravo za gotovo ono što imamo danas - rekao je Vučić.

On je rekao da bi mu najteže palo da lista koja nosi njegovo ime izgubi izbore u Nišu.

- Moguće je da stvari budu lošije. Danas kad smo bili u Nišu, ja sam rekao pošto mi se čini da će najneizvesnije biti u Nišu, da budem sasvim otvoren, da bih lično najteže podneo da ne pobedimo u Nišu - rekao je Vučić i dodao da su toliko besanih noći imali u Nišu i borili se za Niš.

- Mi smo pred ove izbore ispravljali greške, zamenili smo ljude tamo gde je potrebno - dodao je Vučić.

Naš je posao da Srbija ide napred. Ne da pobedimo radi pobede, nego da bi mogli da postignemo sve što je potrebno.

- Nisu me pripremali za večeras. Ovde sam stigao u 20.59. Kada ste u nekom sportu, u politici, sebi postavljaš visoko lestvicu. Tijana je vicešampion. Postavljaš visoko lestvicu, nema tu pritisak mi je visok, ko te pita, igraš da pobeđuješ. Naš je posao da idemo napred. Da budu veće plate, penzije, ali za to moraš da pobediš i nema kuknjave "bio sam ovamo, onamo, kiša, udes" - dodao je, nakon čega je pušten predizborni spot.

Vučić je rekao da je taj spot, u kojem govore obični ljudi, jedan od najboljih.

Ovo je po meni bio najbolji spot. Mogli ste da vidite po reakciji publike zašto ja mislim da je to najbolje nešto što smo mogli potpuno prirodno da proizvedemo bez specijalnih efekata. Tu su dve divne dame koje su iskreno govorile iz srca, to nisu glumci, već naše komšije, prijatelji. Ovi iz stručnog tima su smatrali da je dovoljno to što sam ja mrgud i da im je potrebno bolja atmosfera, više pozitivne energije, onda izbije svađa na štabu, onda smo se dogovorili da pokažemo šta nam je dilema. Ovo govori o 3 stvari: da imamo mir i stabilnost, da imate stalna primanja... I na kraju jedna suštinska stvar, ponekad nije fer, ako nekad gradite, radite i borite se, nije fer da budete kažnjeni. Ako vas narod kazni, to morate da prihvatite. Mi ćemo da prihvatimo poraz i čestitamo našim protivnicima i gledaćemo da ispravljamo greške i da ih pobedimo sledeći put - rekao je Vučić.

- Kad mi kažu od 55 dana je bio na televiziji 55 puta, zamislite a ja sam radio svih 55 dana. Za nas je strašno važno da pokažemo ozbiljnost i kažemo šta ćemo da radimo- rekao je Vučić i dodao:

Danas sam video novu poruku "streljaćemo ga kao Čaučeskua". Samo razmislite šta bi oni radili da je to neko za njih rekao. Nije to problem, ali ne možete da streljate sve bolnice, kilometre pruge, naučnotehnološke centre, fabrike... U tome je razlika, pogledajte sve ove ljude, ni od koga nećete čuti nijednu ružnu reč o našim političkim protivnicima - rekao je.

Venka Injac koja je učestvovala u snimanju spota kaže da su sigurne plate i penzije važne, budućnost za mlade, a posebno je važan mir.

Vučević: Ujedinjeni smo u želji da se borimo i radimo za naše građane i Srbiju

Predsednik SNS Miloš Vučević je istakao značaj jedinstva.

- Mi smo ujedinjeni u želji da se borimo i radimo za naše građane i Srbiju - istakao je Vučević govoreći o razlozima za zajednički nastup sa SPS i nekim drugim strankama.

Ova lista je obris kako mi vidimo taj pokret, jednu političku platformu koja ujedinjuje različite političke stranke, koje ne moraju da misle isto, ali imaju zajedničku stvar, ljubav prema Srbiji. To je ono što nas je ujedinilo, svi zajedno prema očuvanju Srbije, da se ne vratimo u period 2012. godine, period poraza, očaja... Da naša deca ne dožive šta smo mi doživeli.

Dačića: Da bi Srbija bila bolja sutra, moramo da donosimo racionalne izbore danas

Lider SPS Ivica Dačić je rekao da njegova ćerka ove godine prvi put izlazi na glasanje, i dodao da je to jedan siguran glas.

- Da bi Srbija bila bolja sutra, moramo da donosimo racionalne izbore danas - rekao je Dačić i pozvao simpatizere socijalista da glasaju za jedinstvenu listu.

- Želim da pozdravim sve ovde koji su socijalisti, da pozovem sve pripadnike moje partije, da se ovde glasa za našu zajedničku listu. Mi smo ovde na toj listi da bi Srbija mogla da bude bolja sutra, moramo da donosimo racionalne odluke danas - rekao je Dačić i dodao da njegova ćerka prvi put izlazi sada na izbore, nakon što je napunila 18 godina.

Brnabić: Kada jedan vuče drugi...mi završavamo projekte

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je govoreći o izmeštanju saobraćaja iz Ovčarsko-kablarske klisure navela da je važno pokazati ljudima da se stvari rade istovremeno.

Kad je predsednik pomenuo, ono što je bila naša ideja vodilja, kad već radimo jednu važnu, istorijsku stvar, a to je auto-put od Čačka do Požege, hteli smo da pokažemo ljudima da paralelno radimo stvari. Krenuli smo da ulažemo u klisuru, ljudi se vraćaju tamo, sredili smo jezero, napravili pristan, do svih manastira doveli pristojan put, parkinge, i taj vrh Kablara je naš ponos. Završavaju Sky Walk, vidikovac koji će imati stakleni pod.

- Naučila sam od predsednika Vučića da svaki projekat vuče za sobom još stvari, da dajete napor da uradite i druge stvari. To je za mene važno i veliko i pokazuje koliko nam je stalo do Srbije i ljudi.

Vučić: Ne mogu da obećavam ljudima bolji život, ako ne budemo radili

Vučić se prisetio jedne anegdote sa zahtevima opozicije.- Kada su dolazili kod mene na konsultacije čuvene doneli su listu sa sedam zahteva - kaže možemo u koaliciju ako se zahtevi ispune - ističe i dodaje da je prvi zahtev bio da se ne radi nedelja.

Kaže da je njegov odgovor bio da napuste prostoriju.

Vučić je rekao da na ozbiljan način dok imaju većinu neće razmatrati skraćivanje radne nedelje.

- Ne mogu da obećavam ljudima bolji život, ako ne budemo radili - istakao je predsednik Srbije.

Mali: EXPO je najveća razvojna šansa Srbija

Ministar finansija Siniša Mali je istakao da je EXPO najveća razvojna šansa Srbija, te da se očekuje da u Srbiju 2027. godine dođe tri miliona ljudi.

- EXPO podiže našu ekonomiju i zbog toga nam je važan. Cilj je da podignemo BDP na 100 milijardi evra. Suština naše politike su ljudi - istakao je Mali.

Otkrio je da u prvom kvartalu ove godine imamo najnižu stopu nezaposlenosti u istoriji - 9,4%, a bila je 25,9% 2012. godine kada svaki četvrti građanin Srbije nije imao posla.

Vučić živi za posao koji obavlja Ana Brnabić je ispričala i anegdotu o Vučiću, opisavši kako on živi za posao koji obavlja. - Zovem ja, kažem "dajte mi samo zamenite to brzo, ali brzo mi vratite, ne verujem da će me sad predsednik zvati", bilo je 3 ujutru. Posle 5 minuta me predsednik zove iz Njujorka. Da ne postoji neko kao on, ko živi za to, ne bismo ni pola ovoga imali. Kao selektor, trener, koji vas stalno gura - ispričala je Brnabić anegdotu.

Vučić kaže da će Ekspo prepoznati svaki čovek u Srbiji.-

- EXPO je svaka nova fabrika. Siniša je odlično brojeve naučio i na izuzetan način sve predstavlja - rekao je Vučić.

Vučević: Bez obzira ko je odakle, spaja nas ljubav prema Srbiji

- Izgradnja fruškogorskog koridora, Beograd - Zagreb, to će približiti naše gradove, a najrazvijeniji region u Srbiji je Srem, dve najveće reke - Dunav i Sava, umrežen sa nekoliko auto-puteva. Trebaju nam mostovi i preko Velike Morave, preko Nišave - rekao je Vučević.

Mostovi su za nas od posebnog značaja, ali nemaju značaj sami po sebi bez ljudi. Oni treba da povežu ljude. Bez obzira ko je odakle, spaja nas ljubav prema Srbiji

Prof. dr Vesna Turkulov: Prioritet u Novom Sadu će biti tri nova mosta

- Prioritet će biti tri nova mosta. Novi Sad je prestonica kulture, poseban grad koji ima lep ambijent za život i tako ćemo nastaviti, u tom pravcu. Mi smo svi borci i znamo kako smo se borili pre 4 godine i kako smo se pokazali. Znamo ko je bio na čelu naše bolnice, fantastično se Srbija snašla u tim trenucima korone - rekla je ona.

Kako je podsetila, svi najnoviji lekovi su stavljeni na listu kako su se pojavljivali, posle vakcine, izborili smo se i tako ćemo se izboriti i sada

Dragoslav Pavlović: Naša budućnost je u tome da veći broj mladih živi u Nišu

- Naša budućnost je upravo u tome, da veći broj mladih živi u Nišu i da bude bolji kvalitet života u Nišu - istakao je nosilac liste "Aleksandar Vučić - Niš sutra", Dragoslav Pavlović.

- Vučić je uradio više za Srbiju u tom periodu nego u prethodnih 30 i 40 godina - rekao je Lončar.

Lončar predstavio projekte u oblasti zdravstva

- Setite se kako je uspeo svojim ličnim kontaktima da obezbedi i lekove i sve što je bilo potrebno. Građani sada misle da se to podrazumeva i da bi to imali da bilo ko drugi dođe. Sredio je finansije, zahvalio se penzionerima što su sve to pretrpeli. Krenuću od Kikinde, ovako će izgledati bolnica u Kikindi. 91.000 građana gravitira ka ovoj bolnici, ovde se uradi 115.000 pregleda na godišnjem nivou. Bolnica Valjevo, 110 miliona evra. 395.000 pregleda obavi na godišnjem nivou - rekao je Lončar.

- Tiršova klinika takođe, 320.000 mališana gravitira ka Tiršovoj, 208.000 mališana godišnje tu dobije pomoć.

- Godišnje se obavi 385.000 pregleda i 35.000 operacija, u Kliničkom centru Vojvodine, ukupno će koštati 111 miliona evra.

- Novi prioritet predsednika je da se sva porodilišta obnove, i kreće se od Niša. Oko 3.000 beba se rodi u porodilištu u Nišu. Ova investicija će koštati oko 40 miliona evra. Ono na čemu insistiram je da bude ravnomerno raspoređeno.

- U Užicu treba da bude peti klinički centar - rekao je Vučić, na šta je Lončar rekao da Užice nije ni sanjalo da će imati klinički centar, a dobiće ga.

- Hitna pomoć u Beogradu, godišnje ima 90.000 intervencija i 600.000 poziva, razgovora s pacijentima, 15 miliona evra košta Hitna pomoć.

- Klinika Narodni front, koja ima 150.000 pregleda godišnje, 7.500 porođaja se godišnje obavi, nadamo se da će ih biti još više. Vrednost 120 miliona evra, samo da građani razmisle. Izbori su u nedelju, u nedelju vi građani odlučujete da li će se ovo graditi, da li ćemo imati sigurnost, da imamo adekvatnu pomoć u svim delovima kad se razbolimo, jedini garant za ovo je Aleksandar Vučić, da li je on taj kome ćemo da poverimo naše najmilije - istakao je Lončar.

Marija Zdravković: Dobićemo novu kliniku za onkologiju

Direktor KBC "Bežanijska kosa" Marija Zdravković rekla je da Srbija postaje lider u zdravstvu na Balkanu, ali i šire.

- Jako se borimo i drago nam je za naše onkološke pacijente. Imamo dugu tradiciju. Dobićemo novu kliniku za onkologiju, to će biti velika podrška pacijentima. Neće biti toliko veliki pritisak na institut, pacijenti će moći da dobiju veliki broj novih inovativnih terapija brzo. Poboljšava nam se dijagnostika. - istakla je Marija Zdravković.

Planira se izgradnja stanice na Bežanijskoj kosi. Novi aparati koji su došli, skeneri, magneti, mamografi, to je ogromno poštovanje i prema nama radnicima, jer imamo mogućnost da radimo onako kako smo se školovali i da brzo lečimo pacijente

- Ako neko zna šta je Vučić uradio za pacijente, znamo mi radnici. To je da imamo brz odgovor, spremni su da u svakom trenutku pruže podršku - dodala je.

Lazar Ristovski: Važniji izbori nego ijedni do sada

- Izbori su važniji, ovi sad, nego ikada do sad. Vidmo šta se događa u Evropi i svetu, ratovi na sve strane, onda se pitam, za koga bih glasao da ne daj bože sutra bude rat. Zamislite sad, predsednik republike je po ustavu Vrhovni komandant. Zamislite sad da pobedi opozicija, Savo koji ukida Expo, Marinika koja glasa za Srebrenicu, Nestorović kojem je zemlja ravna, ne okrugla - šarlatani. - rekao je Ristovski i pozvao sve da izađu na izbore.

Pomislimo samo da ti ljudi sutra vode zemlju, da im mi damo svoje živote u ruke, dvoje dece, familije. Zato mislim da je mnogo važno da se u nedelju izađe i glasa, prema tome kome bismo sutra dali sudbinu u ruke

- Nikad više glumci nisu zarađivali nego što danas zarađuju. Poručio bih im da ne ujedaju ruku koja ih hrani - rekao je Ristovski.

Glumica Iva Štrljić se saglasila sa Lazarom Ristovskim.

- Dragocen je ovaj trenutak sada. Gledajući moj život, nikad tako nije bilo, da ti kao glumac možeš spokojno da spavaš, zato što znaš da se toliko serija snima i toliko radi, da će za svakog da bude radnog mesta. Predsednik Vučić sigurno brine o umetnicima i to se vidi po tome koliko se radi i snima - rekla je Štrljić.

- Investiramo u kulturu, jedan, drugi, treći muzej - dodao je Siniša Mali.

- Pored prirodnjačkog muzeja pravimo i novi veliki akvarijum, koji će biti pod zemljom, pored Muzeja savremene umetnosti. Krećemo da ga gradimo na proleće 2025. godine, treba nam godinu dana da ga napravimo.

- U septembru mesecu ove godine otvoriće se najviša kula, Kula Beograd. Beograd se menja, ali nije samo Beograd, sve to podstiče našu ekonomiju - dodao je Mali.

Ristovski: Predsednik me je pozvao i predložio da se pravi film o Tesli

- Predsednik me je pozvao i predložio da se pravi film o Tesli. Koji bi počeo da se sprema brzo, a premijera bi bila tada kad je Expo 2027. da se otvori s premijerom filma Nikola Tesla - rekao je Ristovski.

Vučić se nadovezao na to i rekao da je na nama da zaštitimo nasleđe Nikole Tesle.

- Naš je posao da zaštitimo nasleđe Nikole Tesle. Na nama i na Amerikancima je da zaštitimo i sačuvamo njegovo nasleđe, a on se ponosio srpskim rodom i to moramo na svakom mestu da naglasimo - istakao je Vučić, govoreći o Nikoli Tesli.

Darija Kisić Tepavčević: Mladi ljudi prepoznali su našu politiku napretka

Darija Kisić Tepavčević rekla je da odnos prema ljudima treba da bude otvoren i srdačan.

- Bez obzira na rasu, veru, tako sam vaspitavana. A naša zemlja je generalno zemlja dobrih ljudi, domaćina. Politika Aleksandra Vučića je politika koja je omogućila jednaka prava za sve. Imala sam sreću da od početka svog radnog staža radim sa divnim ljudima. Kad sam ušla i videla da nas takva mlada snaga podržava, bilo mi je puno srce - dodala je.

Ovi mladi ljudi koji su ovde u sali i kojih je prepuna naša Srbija prepoznali su našu politiku napretka. Znam da je ispitni rok, da i moje dete kući sprema ispit, ali zaista nam je vaša podrška neophodna rekla je. Glas mladosti, glas budućnosti, glas Srbije sutra.

Spot o mladima

Brnabić je nakon spota o mladima rekla, studentima istakla važno obrazovanja, IT industrije i naučno-tehnoloških parkova.

- Mi u ovom trenutku imamo superkompjuter koji se koristi 90 odsto, a već smo raspisali tender za nabavku još jednog - rekla je Brnabić i istakla da naši mladi ljudi fenomenalno rade u IT sektoru.

Kako je rekla, mi danas izvezemo za jedan mesec koliko smo pre 12 godina izvozili za godinu dana.

Govoreći o veštačkoj inteligenciji, Brnabić je objasnila koliki je napredak naše zemlje na tom polju.

- Uspeli smo da budemo zemlja koja je samo jedna od 29 zemalja članica za globalno partnerstvo za veštačku inteligenciju. Prošle nedelje smo imali sastanak u Parizu sa specijalnim izaslanikom Makrona za veštačku inteligenciju, jer zajedno spremamo zajedničku svetsku konferenciju za veštačku inteligenciju, u februaru 2025. godine, Srbija i Francuska - najavila je Brnabić.

Bez podrške države ne bi bilo tako dobrih rezultata Tijana Bogdanović je istakla da bez podrške države i predsednika Srbije ne bi bilo moguće postići tako velike rezultate. - U razgovoru sa sportistima iz Evrope došla sam do zaključka da imamo jedne od najvećih novčanih nagrada, pogotovo za Olimpijske igre - kazala je Bogdanović i dodala da veruje u sve što predsednik Vučić radi. Predsednik Vučić je rekao da nije bio lak trenutak, negde u decembru mesecu, kada je bilo teško, Tijana je rekla da bi volela da bude uz nas i da radi za nas. - Kada su neki hteli da zloupotrebe zemlju, kada je bilo teško i kada su neki okretali glavu, tada je Ana pokazala veliku hrabrost, o Milošu neću da govorim to kod nas ide bratski, ali Ana me iznenadila svojom hrabrošću u tim trenucima. Nije bio lak trenutak, negde u decembru mesecu, kada je bilo teško, kad su se mnogi sakrivali i okretali glavu, Tijana je bila dovoljno hrabra i slobodna da kaže "ja bih htela da budem tu sa vama i da sa vama radim". To mnogo govori o njoj, između ostalog zašto je bila uspešna. U tekvondou nam je uz Milicu Mandić donosila najviše medalja. Dogovarali smo se kako da im napravimo trening centar, ali ona je rekla nešto što nisam zaboravio, nešto što ljudi u Srbiji nikada neće da kažu, a zbog čega sam ja jako srećan. Rekla je "hvala državi za sve što nam je uradila" - kazao je Vučić.

Vučić: Mi smo ovde zato što smo platili

Predsednik Vučić je rekao da želi da drugi znaju da su svi tu jer su platili, a da neki više puta dolaze na druge televizije, i to besplatno.

- Mi ovde najviše volimo jer je najbolja atmosfera - kazao je Vučić.

Vučević: Drugi jun je mnogo bitan, a trećeg nastavljamo da radimo

- Suština programa Vlade su ljudi. Radimo da nam se vrate ljudi koji su odlazili iz Srbije kada je ona bila postiđena, to je program Vlade. Da Srbija ojača, da budemo snažniji, jedinstveniji. Ne bi propustili tu šansu, da nam naredne 4 godine ne bi pojeli skakavci, pa da se kajemo, od 3. juna nema nazad. Čekaćete onda naredne 4 godine, ali nije samo 4 godine promašeno, mnogo više. Dosta smo se kockali prethodnih 30 godina. Nemamo pravo zbog tog "sutra", drugi jun je mnogo bitan, a trećeg nastavljamo da radimo sve ovo - i Expo, i zdravstvo i sport i sve one sfere koje popravljaju kvalitet života - rekao je Vučević.

Operska pevačica Ljubica Vraneš potom je otpevala pesmu "Srpkinja je mene majka rodila", i tom prilikom digla čitav studio na noge.

- Ako ljudi budu glasali za sebe i svoje izbore, imaćemo najviše glasova - istakao je Dačić.

Vučić se zahvalio ljudima na jedinstvu.

- Pokazali smo zube, kako se brani naša trobojka, sada treba da se okrenemo razvoju - istakao je Vučić i dodao da je najgore kada mislite da ste pobedili utakmicu koja nije ni počela,

Pored predsednika Vučića, gosti specijalne emisije bili su Miloš Vučević, Ana Brnabić, Ivica Dačić, Siniša Mali, Darija Kisić Tepavčević, Laza Ristovski, Marija Zdravković, Ljubica Vraneš, poznata srpska tekvondistkinja Tijana Bogdanović i mnogi drugi.

