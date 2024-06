Vesić: Kol-centri legitimni, napadi opozicije uvod u njihovu međusobnu borbu

Član Predsedništva SNS Goran Vesić izjavio je večeras, povodom optužbi opozicije zbog organizovanja kol-centara tokom današnjeg izbornog dana, da su kol-centri legitimni i ne znače neregularnost izbora, a da su napadi opozicije zapravo uvod u njihovu međusobnu borbu, zbog lošeg izbornog rezultata.

"Sve moderne političke stranke imaju svoje kol-centre, to je postala ’moda’ sredinom ’90-ih godina. Nema zemlje, od SAD do Rusije, demokratske zemlje, sa demokratskim izborima, u kojoj stranke nemaju kol-centre, koji i služe da zovu birače svoje partije, podsećaju ih na izbore. Sve stranke to rade, samo neke više, a neke manje uspešno“, rekao je Vesić u emisiji „Izborna noć“ na TV Informer.

Podsetio je da je on 1997. godine vodio prvi kol-centar u Srbiji, koji je pokrenuo Zoran Đinđić, želeći da tadašnji DS dobije 100.000 članova u čemu je, ističe Vesić, na kraju i uspeo, dok su i druge stranke prihvatile kol-centre kao službu za kontakt sa biračima.

"Kol-centri postoje ovde od 1997. godine i to nije neregularnost“, podvukao je Vesić.

Istakao je da kol-centri danas uopšte nisu bili organizovani u državnim ustanovama, već ili u stranačkim ili legalno iznajmljenim prostorima.

Posebno je podvukao da su netačne tvrdnje opozicije, koje su izneli i pred posmatračima OEB da su kol-centri bili na biračkim mestima.

"Svako ima pravo da zove svoje birače. Oni su pokušavali danas napali naše aktiviste i to je nedopustivo. Ali, to rade zato što nemaju svoje kol-centre, jer da imaju koga da zovu, ne bi ceo dan bili u Sportskom centru ’Banjica’ ili na Dorćolu…“, primetio je Vesić.

Dodao je da opoziciji, na sličan način, smeta i kampanja od vrata do vrata, što je takođe praksa svuda u svetu.

"Ali, zato što to sve nemaju, oni ovo i rade“, dodao je Vesić.

Uveren je da će već od sutra krenuti velika borba unutar opozicije.

"Oni koji nisu izašli, reći će da su krivi ovi koji su izašli i obrnuto… Oni se jedni drugima dokazuju i ovo je samo priprema za političku borbu među njima samima", rekao je Vesić, podsetivši da je opozicija bila uverena u pobedu u Beogradu, opštinama Voždovac, Zvezdara, Savski venac, Vračar…

Kada je reč o Vračaru, od ukupno 63 biračka mesta, na gradskim izborima SNS pobedila na 55, i to ubedljivo.

Zanimljivo je, preneo je Vesić, da će na opštinskim izborima na Vračaru, na osnovu prebrojanih 42 od 63 biračka – svih osam lista ući u vračarski parlament.

"Niko nema apsolutnu većinu, ali SNS će formirati vlast, jer sam siguran da mnogi koji su ušli u lokalni parlament neće ići sa onima koji rade protiv svoje zemlje", rekao je Vesić.

Osvrnuo se na reči predsednika Aleksandra Vučića da je ovo "zastrašujuća pobeda", ističući da to nije slučajno upotrebljen termin.

"Oni koji budu vršili vlast imaće zastrašujuće veliku odgovornost da je vrše u korist građana. Moramo da komuniciramo sa ljudima, sa onima koji jesu, ali i koij nisu glasali za nas, da odvojimo ekstremiste od ljudi koji nisu glasali za nas, jer im možda nismo dovoljno dobro pokazali da ćemo raditi u njihovu korist. Moramo da pokažemo da smo jednaki prema svim građanima, a posle 12 godina, naša odgovornost je još i veća", rekao je Vesić.

Komentarišući rezultate lokalnih izbora Nišu i Novom Sadu, Vesić je, uz podsećanje da je on sam mnogo vremena u kampanji proveo upravo u Novom Sadu, izrazio zadovoljstvo što je cela opozicija u tom gradu izašla ujedinjena, ali ni to nije bilo dovoljno za bolji rezultat.

"U Novom Sadu nije bilo bojkota, već su se svi ujedinili, i Brajan Brković, unuk Jevrema Brkovića, koji gaze srpsku zastavu, i DSS i lažni monarhisti iz POKS-a i Dinko Gruhonjić koji se hvali da se preziva kao ustaški komandant Jasenovca… Sve su zaboravili, samo je bilo važno ko će čega biti direktor… Svi su se ujedinili i naravno da su izgubili, jer ne možete da lažete ljude. Ljudima nudite program i ideologiju, a oni glasaju jer veruju u taj program. Ja nisam čuo nijedan predlog u Novom Sadu, Beogradu, osim da će sruše, prekinu, zabrane... Kada tako nastupate, ne možete da očekujete podršku", rekao je Vesić.