Dodik: Rezolucija propala na glasanju u UN zahvaljujući delovanju Srbije i Vučića

Predsednik Republike Srpske, Milorad Dodik izjavio je da je rezolucija o Srebrenici propala na glasanju u Generalnoj skupštini UN i da je takvo glasanje rezultat i ogromnog truda i delovanja Srbije i predsednika Aleksandra Vučića, koji su, kako je istakao, neumorno u nebrojenim kontaktima sa članicama UN ukazivali na jednostranost i netačnost onoga što je bošnjačko-nemačka rezolucija spremila kao osudu srpskog naroda, Srbije i Republike Srpske.

Dodik je, u autorskom tekstu objavljenom u današnjoj Politici pod naslovom "109:84", podsetio da Generalna skupština UN na zasedanju 23. maja nije prihvatila predlog rezolucije o navodnom genocidu u Srebrenici u julu 1995. godine i da nije bilo većine glasova od ukupnog broja članica UN ni od većine prisutnih.

- Od 193 države-članice UN za predlog bošnjačko-nemačke rezolucije glasale su 84 članice, dok je 19 bilo protiv, 68 se uzdržalo, a 22 članice uopšte nisu glasale, što čini 109 glasova koji nisu podržali sramotnu rezoluciju - naveo je Dodik.

Prema njegovim rečima, takvo glasanje je i rezultat ogromnog truda i delovanja Srbije i predsednika Vučića, koji su, kako je naglasio, neumorno u nebrojenim kontaktima sa članicama UN objašnjavali i ukazivali na jednostranost i netačnost onoga što je bošnjačko-nemačka rezolucija spremila kao osudu srpskog naroda, Srbije i Republike Srpske.

- Rezolucija nije dobila natpolovičnu većinu od 97 glasova članica UN, jer 84 glasa za nisu bila dovoljna za njeno usvajanje, što pokazuje da to nije većinska volja svetske zajednice država u UN. Ovo je jedina istina, jer to govori matematika i tu ne pomaže ni poslovničko iskrivljavanje Povelje UN - napisao je Dodik.

Kako je naveo, nije nevažno da je tekst rezolucije u tajnosti pisao bošnjački ambasador BiH u UN Zlatko Lagumdžija, zajedno sa Nemcima, uz znanje i podršku Denisa Bećirevića i Željka Komšića, dvojice bošnjačkih članova Predsedništva BiH, uz Elmedina Konakovića, ministra spoljnih poslova u Savetu ministara.

- Sve su to činili kršeći Dejtonski sporazum i Ustav BiH. Sasluživali su i drugi predstavnici zapadnih zemalja, sve sa ciljem produbljivanja podela u ionako podeljenoj BiH kao decenijskom rezultatu njihove politike dvostrukih standarda - istakao je Dodik.

On je podsetio i da je jedan od vodećih svetskih intelektualaca Noam Čomski izjavio da, ako ono što se dogodilo u Srebrenici hoće da nazovu genocidom, onda za stvarni genocid treba da se nađe druga reč. Dodik je napisao i da nalazi Haškog tribunala o genocidu neće izdržati test vremena i istakao da je nezavisna međunarodna komisija za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji od 1992. do 19995. godine, koju je činilo 10 stručnjaka iz raznih zemalja, na čelu sa izraelskim istoričarem Gideonom Grajfom, zaključila da se u Srebrenici nije dogodio niti pojedinačni zloćin genocida niti genocid uopšte. Podsetio je i da je Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, odnosno Haški tribunal, formiran Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 827 i ocenio da su ciljevi od početka bili jasni - odrediti krivca i žrtvu, ne radi pravde i pomirenja, nego upravo suprotno.

- Zato je bilo potrebno dati zvučnost radu tužilaštva i suda, pa su uveli pojam haški genocid kao falsifikovanje Konvencije o genocidu koja jasno određuje postojanje namere da se potpuno ili delimično uništi kao takva neka nacionalna, etnička, rasna ili religiozna grupa - naveo je Dodik.

Prema njegovim rečima, sramna rezolucija o navodnom genocidu u Srebrenici poručuje svima "kako je lako pokrenuti ratove i kako je teško dovesti do pomirenja nakon njih, pogotovo kada i dalje deluju one snage koje su dovele do sukoba, održavale ga i potpirivale, kako tada, tako i danas.

Autor: