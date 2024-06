Vesić: Srpski tag kroz Crnu Goru konačno počeo sa radom

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da je juče konačno počeo sa radom srpski tag za elektronsku naplatu putarine kroz Crnu Goru i poručio da će onaj ko je u “Putevima Srbije” nadležan za to morati da podnese ostavku jer ne ispunjava obećanja data ne samo po pitanju tog, već i tagova kroz Hrvatsku i Grčku.

Vesić je podsetio da su iz “Puteva Srbije” obećali da će već sredinom aprila početi da funkcioniše srpski tag kroz Crnu Goru.

“To se, naravno nije dogodilo pošto su oni opušteni po pitanju rokova jer je to trebalo da bude još u septembru prošle godine. Juče je počeo da radi srpski tag kroz Crnu Goru, a inače crnogorski tag kroz Srbiju je počeo sa radom još u aprilu”, rekao je Vesić gostujući na televiziji Prva.

Podsetio je da su iz “Puteva Srbije” obećali da će tag kroz Hrvatsku početi da funkcioniše 15. maja, a kroz Grčku 1. juna, ali da se ni to nije dogodilo.

Zbog toga će, poručio je Vesić, neko iz “Puteva Srbije” ko je zadužen za tagove, morati da podnese ostavku pošto su, kako kaže, vrlo opušteni po pitanju rokova i misle da mogu da daju obećanja tek tako.

“Vreme je da neko za to preuzme odgovornost. Čekao sam ih da vidim šta će se desiti sa tagovima kroz Hrvatsku i Grčku. Pošto se ništa ne dešava, a neophodno je da to urade jer u Grčku tokom leta dnevno uđe oko 10.000 srpskih vozila zbog čega je ljudima itekako značajno da imaju tagove, vreme je da to počnu da rade neki koji to mogu brže da urade”, poručio je Vesić.

