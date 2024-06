Narodni poslanik sa liste „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ Dejan Bulatović rekao je da kada po ko zna koji put dođe do situacije da izgubi legitimne izbore od Aleksandra Vučića i kada mu sopstvena opozicija koju izdržava okrene leđa, pa sama izađe na izbore i kada shvati da mu politička karijera pada na dno bunara, Dragan Đilas pribegne jedinom sredstvu koje ume da koristi, a to je agresija.

- Posebno zadovoljstvo mu pričinjava da se iživljava nad medijskim radnicima što smo imali priliku da vidimo danas u jutarnjem programu televizije „Nova“, kada je agresivno bacio jutrošnja izdanja pravih slobodnih medija na pod studija. Informer, Telegraf, Alo i Novosti, samo su neki od nezavisnih i objektivnih medija zbog kojih Đilasov bes svako malo kulminira, jer ovi mediji plasiraju apsolutnu istinu o njemu i njegovim političkim porazima i promašajima kojih je sve više - rekao je Bulatović i dodao: - Ono što upada u oči svakako je i težina sa kojom Dragan Đilas podnosi rano jutarnja gostovanja u medijima. Komotan život kakav vodi zahvaljujući 619 miliona evra prihoda koje je ostvario dok je bio vlast u Srbiji, omogućava mu lagodnu poziciju planiranja „holideja“ uz prvu jutarnju kafu oko podneva. Ipak, ne propušta priliku za iskaljivanjem besa, arogancije i agresije, pa čak i kad se ta prilika ukaže u „cik zore“. Opsesivno traženje opravdanja i argumenata zašto je rasturio opoziciju, pa pozivanje na stav o tome kako će neki zakon koji on predlaže, tobože da upali svetlo u Srbiji, ukazuje na činjenicu da Dragan Đilas ne može više da sakrije lice „nervoznog deteta“. Političko tlo mu se potpuno razmaklo pod nogama a to što tvrdi da nije odgovoran za debakl njegove opozicije na izborima govori samo o neizmerenoj dozi političke sujete koju ovaj čovek ima i zbog koje nije u stanju da prizna svoje političke greške. Prema njegovim rečima, iznošenje šizofrene teze da vlast Aleksandra Vučića može „pasti“ u jednom danu je ništa drugo do neostvareni san Dragana Đilasa i njegove bljutave koalicije.

- Nerazumevanje politike i veleizdaja koju su počinili, tražeći političku podršku od osvedočenih neprijatelja Srbije, ali i sankcije za svoju zemlju i predsednika Vučića, okolnosti su koje su pruzrokovale potpuni krah Đilasove užasne politike. Ono što jeste i dalje opasno je činjenica da on obavlja funkciju narodnog poslanika i da će nastaviti sa pokušajima institucionalnog nasilja da vrati svoju politiku uništenja na velika vrata. Ono što ipak teši, jeste činjenica da je Aleksandar Vučić na ovim izborima potukao sve te Đilasove liste i fantomske kandidate ubedljivije nego ikad i da se Srbija jasno opredelila za put u budućnost, a ne u prošlost koja nas je koštala 619 miliona evra - konstatovao je Bulatović.