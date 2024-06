Mali: Obezbedili smo 1,5 mlrd dolara po veoma povoljnim uslovima - kamata 4,7 odsto

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas Tanjugu da je naša zemlja prvi put na međunarodnom tržištu kapitala emitovala održive zelene obveznice i tako po veoma povoljnim uslovima obezbedila 1,5 milijardi dolara, na 10 godina po kamatnoj stopi od 4,7 odsto.

Mali je istakao da je na taj način država obezbedila dodatna sredstva i za finansiranje svih važnih projekata do 2027. godine i podsetio da je u okviru programa Srbija 2027. planirano ulaganje u 323 projekta u Srbiji.

"Uspeli smo da prikupimo 1,5 milijardi dolara po izuzetno dobroj kamatnoj stopi. Mi smo na 10 godina prikupili novac po kamatnoj stopi od 4,7 odsto", rekao je Mali.

On je naglasio da šestomesečni Evribor na današnji dan iznosi 3,7 odsto.

"Dakle, prikupili smo sredstva po stopi koja je samo jedan procentni pojam iznad Evribora, što pokazuje izuzetno veliko poverenje investitora iz celog sveta u Srbiju, u naše projekte, u našu budućnost, u stabilnost naših javnih finansija", istakao je Mali.

Republika Srbija je u sredu prvi put na međunarodnom tržištu emitovala održive obveznice (ESG), čime je prikupila sredstva za finansiranje održivog razvoja, zelenih projekata i projekata kojima se podstiče društvena odgovornost.

"Po prvi put smo emitovali takozvane ESG obveznice, dakle održive zelene obveznice. Prva smo zemlja u ovom delu Evrope koja je to uradila, koja nema investicioni rejting i koja nije članica Evropske unije, što je veoma važno. Poslali smo veoma jasan signal celom svetu da se držimo zelene agende, s obzirom na to da ćemo deo tog novca iskoristiti i za izgradnju autoputeva, brzih pruga i svega onoga što podiže kvalitet života građana Srbije, a s druge strane to će doprineti očuvanju životne sredine", rekao je Mali.

Istakao je da će se ta sredstva koristiti i za veliki broj drugih projekata iz takozvane socijalne sfere, na primer za izgradnju Centra za rani razvoj dece.

To je, kaže, jedan od projekata sa kojim smo izašli pred investitore i dobili njihovo poverenje.

Mali dodaje da će se sredstva koristiti i za povećanje budžeta za lečenje retkih bolesti i slično.

"Dali smo veoma jasnu i veliku poruku investicionoj zajednici i investitorima - da smo na putu održivog i stabilnog razvoja, kao i da razmišljamo o svim aspektima, kako o životnoj sredini, tako i onima kojima je naša pomoć najpotrebnija, a to su oni koji imaju najniža primanja ili su socijalno ugroženi", naveo je Mali.

Poručio je da država ni na koji način kroz tu emisiju obveznica nije uticala na stabilnost naših javnih finansija.

"Sa ovih 1,5 milijardi dolara mi smo na ispod 50 odsto udela javnog duga u BDP, tačnije 49,5 odsto, što je dakle ispod nivoa Mastrihta od 60 odsto, daleko ispod nivoa koji je prosek evrozone od čak 89 odsto. A na računu sada imamo negde oko 5,4 milijardi evra. Dakle, imamo ogromnu rezervu i nema potrebe za dodatnim negde do polovine naredne godine", naveo je Mali.

Istakao je da to građanima Srbije daje potrebnu sigurnost, uprkos nekim potencijalnim izazovima koji se očekuju na globalnom nivou.

"Sledeća stvar koja je veoma važna, Srbija 2027. je najveći razvojni projekat ili najveća razvojna šansa naše zemlje zajedno sa Ekspo izložbom koja će biti u Beogradu 2027. godine, jer smo na ovaj način obezbedili dodatna potrebna sredstva za finansiranje svih važnih projekata koje smo tu definisali, a to je nekih 323 projekta u celoj Srbiji", naveo je Mali.

Podsetio je da su planirana ulaganja u putnu i železničku infrastrukturu, energetiku, poljoprivredu, kulturu, obrazovanje...

"Sa ovim smo obezbedili i novac da finansiramo sve ono što treba da se finansira upravo kroz taj projekat, kako bismo dalje nastavili da rastemo", naveo je Mali za Tanjug.

Podsetio je da je Srbija u prvom kvartalu ove godine imala rast BDP od 4,7 odsto, dok je rast u evrozoni u proseku bio 0,4 odsto.

Kako je rekao, sa ovim novcem smo dovoljno likvidni da finansiramo sve te projekte koji dodatno treba da doprinesu ubrzanju našeg rasta i podizanju kvaliteta života, kao i dostizanju cilja da 2027. nam prosečna plata bude 1.400 evra, prosečna penzija 650 evra, a minimalna zarada 650 evra.

"Veliku smo stvar uradili, u pravom trenutku i na pravi način predstavili našu budućnost, naše planove, dobili ogromno poverenje od investitora, a i nekoliko novih se javilo da učestvuju u otkupu naših obveznica. Konačno, na ovaj način smo pokazali građanima Srbije da vodimo odgovornu ekonomsku politiku i da razmišljamo unapred", naveo je Mali.

Dodao je da će Srbija ispuniti sve što je predvidela do 2027. godine i predstaviti našu zemlju na Ekspu baš kako priliči.